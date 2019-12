Estudiantes de Firmat, contra el ciberbullying y el grooming

Lo que comenzó como el proyecto de un curso de tercer año fue creciendo hasta involucrar a alumnos y alumnas de otras divisiones y escuelas de Firmat. "La voz" es el nombre del proyecto gestado en la Escuela Técnica Nº 281 de Firmat para hablar sobre el ciberbullying y el grooming, donde son los propios estudiantes los encargados de llevar adelante tareas de prevención y concientización sobre estos temas. Este año, el proyecto fue seleccionado para recibir financiamiento del programa Ingenia.

Carina Wasinger es docente en tercer año de tecnología de la información y la comunicación y a mediados de año comenzó a trabajar con sus alumnos aspectos ligados al ciberbullying y grooming. Pero con el paso del tiempo la propuesta traspasó las paredes de las aulas y ahora está abierto a toda la comunidad. "Esto se dio porque empezaron a querer integrarlo chicos de otras cursos y hasta de otras escuelas", resume la docente.

Bajo el lema "Rompé el silencio", ya para septiembre el proyecto comenzó a gestionar sus propias redes sociales, sobre todo mediante la cuenta de Instagram @Lavoz_firmat. "Esto fue tomando color de a poquito y lo que era áulico ahora se expandió", agrega. Entre las actividades que hoy realizan la profesora menciona las charlas y talleres para chicos de primero a tercer año de la secundaria. Y por fuera de la escuela, actividades en los picnic nocturnos en la plaza con un stand donde son los propios chicos los que conversan con sus pares sobre qué es el ciberbullying y el grooming. A propuesta del municipio, la idea es para el verano trabajar también con las colonias. Y para el año que viene tienen planificado extender las charlas en otras escuelas y a chicos de los últimos grados de la primaria.

ciber3.jpg

Si bien la propuesta de abordar estos temas surgió de la docente, los chicos y chicas la tomaron como propia y se comprometieron desde el vamos con esta tarea. "Había grupos en redes sociales donde se difundían los chismes y supuestos amores que me parecían muy agresivos. Pero charlando con ellos empezamos a ver casos de nenas que las contactaban gente desconocida. Ahí empezamos a ver el tema del grooming", relata la profesora en referencia a la práctica —penada por ley— de un adulto al contactar "por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos (... ) a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma".

"Ellos —por los chicos— me terminaron enseñando de lo que sabían. Y entonces empezamos a vincular eso con la prevención y la concientización. Porque por más que se piense que en una localidad chica esto no pasa no es cierto. El ciberbullying está a la orden del día y del grooming nos vamos enterando de distintos casos", agrega Wasinger.

ciber4.jpg

En la cuenta de Instagram @Lavoz_firmat hay un registro de las actividades realizadas durante el año, así como videos hechos por ellos sobre estos temas, con las herramientas tecnológicas (como una cámara) que pudieron adquirir gracias al financiamiento de Ingenia. Además tienen previsto grabar una serie de spots que serán difundidos en una radio de Firmat. La docente adelanta que, por el impacto que tienen en las y los jóvenes, la idea es seguir creando audiovisuales, además de dar a conocer el tema a los adultos para que también tomen conciencia de estas problemáticas.

"Siempre decimos que no podemos prevenir lo que no conocemos, por eso insistimos en la concientización, porque la idea es difundir para seguir avanzando", apunta la docente. Actualmente el grupo que conforma "La Voz" está compuesto por 22 integrantes, en su mayoría alumnos de tercer año de la Técnica Nº 281, aunque también se sumaron de otros cursos y hasta de otras escuelas de la localidad del departamento General López, ubicada a unos 110 kilómetros al sudoeste de Rosario.

Para quienes deseen conocer la propuesta y sumarse esta movida, vistar la cuenta de Instagram @Lavoz_firmat, Facebook Lavoz.NOGrooming.Firmat, Twitter @EET_281(LAVOZ_Firmat) .