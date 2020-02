ESI para no matar

Recuerdo que cuando era niño, era común escuchar desde el mundo de “los grandes” una frase un tanto misteriosa adjudicada a ciertas personas o ante ciertas situaciones, proveniente del “saber popular” y que servía culturalmente para delimitar una especie de límite que impidiera a las personas llevar a cabo un pasaje al acto: “Tengo/tiene la mano prohibida”. Esta suerte de prohibición de los impulsos del sujeto es una ardua y extensa alianza histórica de construcción social, jurídica, cultural, ética (y fundamentalmente política) la cual permite comprender a los cuerpos en una doble dimensión: como maximización de sus fuerzas productivas a lo largo de la Modernidad; y como “disminución” o “desentendimiento” ético-político ante el otro acerca de los alcances de esa misma fuerza. Esto que ya tan claramente, el filósofo de la alteridad, Emmanuel Levinas (1906-1995) pudo ubicar en el relato del asesinato entre hermanos, de Caín hacia Abel, como el “punto de partida”, o el grado cero para señalar el comienzo de desaparición de la ética en nuestro accionar en la humanidad: “No sé donde está Abel. ¿Acaso debo ser yo guardián de mi hermano?”. Y también podríamos agregar: “Pregúntenle a Pablo Ventura”.

Sin ánimo de hacer “leña del árbol caído”, el sufrimiento que ha convulsionado a nuestra sociedad —el asesinato de un joven “por manos y pies” de otro grupo de jóvenes jugadores de rugby— quizás amerite interrogar ciertas cuestiones ligadas al papel no solo de la enseñanza sino acerca desde “dónde se aprende” —o cómo podríamos contribuir a configurar y consolidar— nuevas relaciones de miramientos posibles entre los cuerpos, las subjetividades, la empatía, la solidaridad y la ética. Optando dejar a un costado posibles lecturas “clasistas” que podrían realizarse acerca de este tema, o referirme al rugby como deporte en donde, quizás a diferencia de otros la fuerza desmesurada se entrena y está habilitada no como “estado de excepción” sino como parte del “juego”, preferiría en cambio poner el acento en la perspectiva pedagógica del cuidado de “uno mismo” y en perspectiva al cuidado de los otros. Ejes fundamentales —¡Oh casualidad!— de la mayormente postergada y no implementada Ley de Educación Sexual Integral. (ESI) sancionada más de una década atrás.

Lo acontecido en la ciudad de Villa Gesell podría servirnos entonces para reflexionar acerca de la urgencia expresada como síntoma social de ausencias en este tipo de inclusión de formación la cual, si bien quizás no “detenga” en forma definitiva el avance de ciertas problemáticas, sí en cambio contribuirá a visibilizarlas haciendo todo lo posible al alcance de nuestras manos para tratar de impedirlas. Puesto que la otra cara “necesaria” para que aquel enunciado del “con mis hijos no”, o “con mis hijos no te metas”, pueda verdaderamente “operar” siendo funcional a una racionalidad de dominación masculina que abate los cuerpos y aniquila subjetividades, requerirá siempre de algún otro que haga de víctima y/o que “pague” con su vida, los excesos de aquella ausencia en cuestión: “Con mis hijos no te metas, pero con los de los otros —como pasó con Fernando— sí”; podríamos lamentablemente señalar como moneda de cambio que este silenciamiento en la formación, pareciera encontrar para argumentar.

Introducir un trabajo de empatía en el campo del análisis del rugby como deporte ligado a una necesaria corporeidad, implicaría no solamente situarnos en la perspectiva de quiénes lo juegan y de quiénes lo enseñan, sino poder estudiarlo como “conducta” ética practicada y como racionalidad política que perfectamente hubieran encuadrado y dialogado con los sistemas de discusión, decisión-reflexión que promueven –e inspiran- los ejes transversales de la E.S.I. Ya que si el “Scrum” en aquel deporte tiene que ver con disputar la pelota y “volver a ponerla en juego”, quizás estos jóvenes algún día puedan comprender que es la vida misma la que necesita ser continuamente disputada para poder valorarla en actos que la (re) instalen nuevamente y la (re) instituyan. Y nosotros, como sociedad, comprender que la ESI no es una Ley “limitante” de la misma, sino, por el contrario, su amplificadora. ESI para revivir, resurgir y re-existir. ESI para amar y ser amado. ESI para no matar.