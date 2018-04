Escuelas técnicas viales, en riesgo

"Hemos invertido años y esfuerzo con mis compañeros para tener un futuro profesional y nos dejan literalmente en la calle, sin nada. Es un golpe muy duro. Estamos peleando para seguir estudiando que es lo que realmente queremos". El testimonio es de un estudiante de la Escuela Técnica de Vialidad Nacional Nº 4 de Santa Fe. Insólitamente, en marzo pasado, el Gobierno Nacional disolvió la planta docente de las cinco tecnicaturas que existen en el país. Sin mediar explicación dejó a los jóvenes sin clases y no pagó los sueldos a los profesores (desde enero). Se habla de un posible acuerdo con la Universidad Tecnológica Nacional para darle continuidad a los estudios. Mientras tanto reinan la desazón y la incertidumbre.

Las palabras del estudiante santafesino circulan junto a las de otros compañeros de carrera en un video que denuncia la situación que viven. Otro alumno cuenta que sólo le falta una materia para recibirse y habla de la importancia de la carrera elegida; también se suman las opiniones de docentes y personal administrativo. El pedido es uno solo: "Sí a la continuidad de las escuelas viales".

La de Santa Fe es una de las cinco que existen en el país (las otras están en Buenos Aires, Chubut, Tucumán y Santa Cruz) y que forman técnicos superiores en obras viales. El dictado de sus clases, funcionamiento y titulaciones dependen del Ministerio de Educación de la Nación, de Vialidad Nacional y de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Por eso los estudiantes reclaman que alguna autoridad de estos organismos responda qué pasará con esta carrera.

Anahí Mangold es alumna de la tecnicatura, este año comenzaría el último de la carrera, también es presidenta del centro de estudiantes. En diálogo con LaCapital repasa que en diciembre último se tomaron exámenes normalmente, en febrero también aunque ya tenían la novedad de que los docentes no cobraban sus salarios. Es en marzo, cuando hay que empezar las clases, que llega la notificación oficial que disuelve la planta docente. "Nada se dijo sobre qué iba a pasar con los docentes ni con los estudiantes. Por tanto no hay docentes y no hay clases", señala y considera que "la intención de cerrar la escuela estuvo desde un principio".

Una de las pocas respuestas que han logrado reunir es que se estaría trabajando en un convenio con la UTN para darle continuidad a la carrera. Sin embargo, lo que resulta complejo de entender es cuál sería el alcance de ese acuerdo, ya que los títulos de esta tecnicatura son avalados tanto por el Ministerio como por Vialidad y esta universidad pública. "Lo que necesitamos es una respuesta por escrito, porque está la incertidumbre, nadie dice nada, qué va a pasar", reclama la joven. Recién esta semana fueron recibidos por el Jefe de Distrito de Santa Fe, Lisandro Peresutti. "Nos dice que no sabe nada y que él sólo recibe órdenes", apunta la estudiante.

Los argumentos oficiales que han circulado sobre por qué se cierran estas escuelas hablan de "hechos administrativos fraudulentos". La pregunta que con lógica se hacen docentes y alumnos es —aún siendo comprobable esa presunción— qué culpa tienen ellos para quedarse sin estudiar y enseñar.

Escuela vial VIDEO

Del rumor a la certeza

Hugo Allassia es ingeniero y profesor de la Técnica de Vialidad Nacional de Santa Fe. Comparte la incertidumbre que describen los estudiantes. Asegura que desde el año pasado ya se percibía la falta de aportes económicos por parte del Estado nacional a estas escuelas. Y el rumor de diciembre, de que "algo pasaba", se hizo realidad cuando desde enero dejaron de cobrar los salarios. "La realidad es que había una intencionalidad de cerrar las escuelas que queda corroborada el 13 de marzo con una resolución pública, donde se anuncia que se da de baja a la planta docente de las cinco escuelas", dice Allassia a LaCapital.

Opina que los argumentos de la resolución son muy confusos y poco explícitos. Entre otras razones, porque mencionan "irregularidades en las contrataciones" pero en lugar de tomar las acciones legales correspondientes optan por cerrar la escuela. "Es como decir que porque en un hospital hubo una compra irregular de medicamentos hay que cerrarlo. Esto muestra la irracionalidad del acto", expresa Allassia. También tiene la convicción que "la política real es cerrar la escuela, y en lugar de decir esta verdadera intención, se inventa todo esto".

En Santa Fe los afectados son 50 docentes (incluidos 5 que realizan tareas administrativas) y unos 200 estudiantes (incluye a quienes cursan y se anotaron para empezar este año). A nivel nacional el número asciende a 1.200 alumnos y 300 profesores. Una de las críticas provenientes de legisladores oficialistas era el número elevado de docentes contratados. Una crítica propia de quien desconoce el funcionamiento de la educación superior donde lo que prevalecen son las horas cátedra y no los cargos.

Excusas, pretextos

El secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional Distrito 7 Santa Fe, Marcelo Bertolotti, considera que los argumentos oficiales para dejar sin clases a estas tecnicaturas no tienen documentación que los respalden, y que "son excusas, pretextos para disolver la planta, porque no está claro a quienes denuncian; y no hay un hecho vinculante, imputable a alguien en particular". "En términos de la calle, estaban buscando a quien pegarle el chicle de la decisión política que no son capaces de asumir por el cierre de estas escuelas", define al ser consultado por este medio. Dice que la irregularidad real es haber dejado de pagar los salarios sin ningún aviso a los profesores.

El dirigente sindical considera que la peor parte se la llevan los estudiantes, que están en la inseguridad, en especial quienes están por finalizar la carrera y ahora se quedan con un título inconcluso. Y no por decisión de ellos. La única salida posible que aparece en el horizonte es que se trataría de acordar un nuevo convenio con la UTN.

Representantes gremiales, docentes y estudiantes se reunieron en Buenos Aires con la gerenta de recursos humanos de Vialidad, Carolina Rodríguez. Pero coinciden que tampoco la funcionaria ha sido capaz de dar una respuesta a altura de lo que estudiantes y docentes merecen.

Todos acuerdan en destacar la relevancia de esta carrera, que evalúan necesaria para el crecimiento del país. Las técnicas y los técnicos que allí se forman están preparados para trabajar en organismos del Estado, en privados, con empresas constructoras. Tienen a su cargo la construcción y control de rutas, una tarea que requiere de personal teórico y práctico formado. También trabajan en la construcción de puentes, en el control de tránsito, en acueductos, entre otras tareas. Son técnicos muy requeridos. Para acompañar esta afirmación, recuerdan que poco tiempo atrás la Provincia hizo un pedido público de técnicos viales.

Marcelo Bertolotti suma otra preocupación: los docentes afectados en todo el país eran de planta transitoria. En esa situación hay unos cinco mil trabajadores (de distintas áreas) de Vialidad Nacional. Una señal de alerta —dice el dirigente— del riesgo en el que están estos trabajadores.

Según indica, el presupuesto anual de estas escuelas es de 50 millones de pesos en un presupuesto total de más de 33 mil millones de pesos que tiene Vialidad Nacional. "Es insignificante la incidencia de estas escuelas a nivel presupuestario", manifiesta y agrega: "Hablan del boom de obras públicas y cierran estas escuelas. No hay coherencia".

Una formación clave para el desarrollo del país nacida en 1945

Las Escuelas Técnicas de Vialidad Nacional —se lee en el portal vialidad.gov.ar— "surgieron para hacer frente a la creciente necesidad de técnicos viales y personal auxiliar" en todo el país. Surgieron en 1945, con una primera escuela de aprendices de oficios para los hijos de los agentes de la repartición. A nivel de enseñanza abarca "tres ofertas educativas de validez nacional". Una de esas posibilidades académicas son las cinco tecnicaturas que atraviesan una clara situación de incertidumbre. El título ofrecido es el de técnico superior en obras viales (terciario). Las otras dos son de nivel secundario y no han sido afectadas por la decisión del gobierno nacional. Una es el bachillerato tecnológico con orientación en construcciones viales (secundario para adultos), de provincia de Buenos Aires. La otra es la secundaria en técnico vial que se dicta en Tucumán.