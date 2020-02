"En Rosario unas cien escuelas primarias no acceden al Derecho de Jarras"

"En Rosario por lo menos cien escuelas primarias no tienen un acceso amplio integral al Derecho de Jarras de Agua, con acceso al agua potable libre y gratuita de forma amable, ya sea porque no tienen bebederos en el patio, porque son escasos o no están en funcionamiento".