En perspectiva de derecho

"Tenemos que poder entender que la educación inclusiva es un derecho y que si estuviéramos realmente parados en el paradigma del derecho no tendríamos que usar la palabra inclusiva. Ojalá tenga la oportunidad de escribir un libro sin esa palabra. La inclusión reitera algo que va mas allá de la integración, es una vuelta superadora y no es una cuestión restringida a nuestro país, sino que responde a un movimiento mayor que es el de Educación Para Todos (EPT). Vale abrir el panorama y mirarlo desde lugares más amplios para poder ubicarnos y saber que no responde a un capricho político de un momento", analiza María José Borsani sobre los desafíos que plantea la educación del siglo XXI.

Aclara que en su libro hace un recorte de época a estos últimos años: su escritura es pos ley nacional de educación (2006) "y sus sólidos postulados de sostener una educación inclusiva"; es pos Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007) y la consiguiente adhesión de la República Argentina (2008), "lo que define por un lado un escenario situado en el paradigma del derecho y por otro lado un contexto de época que va a remolque de estas ideas, un territorio social y político ambivalente al que le cuesta efectivizar y sostener estas conceptualizaciones".