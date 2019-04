"Por mi piel morena borraron mi identidad/ me sentí pisoteado por toda la sociedad/ me tuve que hacer fuerte por necesidad/ fui el hombre de la casa a muy temprana edad". Un fragmento del tema Mi Verdad, interpretado por la rapera Anita Tijoux, y con el que empieza cada capítulo de la serie El Reeemplazante. Una producción chilena que se estrenó en las pantallas de televisión del país transandino en 2012 y ahora se puede ver por Netflx.

El nudo de la historia, contada en dos temporadas de doce capítulos cada una, transcurre en un colegio secundario chileno al que asisten adolescentes de un barrio de las afuera de Santiago. Un profesor que llega a dar clases de economía, no por elección, y los estudiantes de la clase que toma a su cargo son los protagonistas centrales alrededor de quienes transcurren las historias.

Lo particular de El Reemplazante es que es muestra cómo funciona el sistema educativo chileno, basado en la acumulación permanente de éxitos, puntos, logros y todo lo que tome forma de competencia a la hora de aprender. También basado en un sistema donde el Estado se corre de lugar para dar paso a las empresas (corporaciones, fundaciones, etcétera) que asumen la gestión de los colegios en nombre de la "calidad educativa". Las pruebas estandarizadas, las capacitaciones docentes para sumar puntos más que para formarse, el salario atado al mérito y la universidad arancelada y expulsiva de las clases más populares dan cuerpo a este concepto de educación mercantilizada que la serie se propone denunciar. Un espejo donde mirar lo que en la actualidad se pretende imponer en América latina con las políticas educativas neoliberales.

Otro rasgo de El Reemplazante es que toca problemáticas comunes a nuestras juventudes: la obligación de asumir roles adultos desde pequeños, los consumos y adicciones, abandonos, la pobreza y los embarazos a temprana edad. Así están la joven mamá que hace un esfuerzo para terminar el secundario y cuidar a su pequeño; el adolescente que descubre su pasión por la matemática pero las limitaciones económicas de su familia les resultan un freno para soñarse en una carrera; o la adolescente que logra organizar los reclamos estudiantiles formando un centro y haciéndole frente a las injusticias institucionales. Esta última es Katy, una joven que todo el tiempo está al frente de las demandas escolares y poniendo en discusión la educación que le ofrecen. En una de las escenas, luego de una movida que hacen en forma colectiva para reclamar mejoras para las escuelas, Katy alienta desde la radio escolar: "Compañeros y compañeras del Príncipe Carlos, sé que algunos ya están cansados, y como ya hemos logrado algunas cosas, piensan que ya es tiempo de dejar de estar movilizados, pero no! No es hora de bajar los brazos. No porque nos hayan dado un par de computadores o una radio vamos a dejar de luchar ¿Quieren bailar? Sí. Yo también quiero bailar. Y también quiero decidir porque si no hay opciones para decidir nuestro futuro, no podemos ser libres. Yo también estoy agobiada que en este país y en este colegio haya gente que piense que nuestro único futuro es ser futbolista o ser ama de casa. No. Yo no me voy a hacer cómplice de esta mafia que llaman educación".

Hay personajes queribles y que son una marca de la serie, como Maicol (Sebastián Ayala) y la relación de amor, de cuidado que asume con su hermana pequeña, ante un padre ausente y una madre alcohólica. Las redes de solidaridad, la amistad, la comprensión también llenan de sensibilidad las historias que se tejen en la serie creada por Javier Bertossi, Nimrod Amitai e Ignacio Arnold. El guión estuvo dirigido por Hernán Rodríguez Matte.

El profesor que le da cuerpo a El Reemplazante es Carlos Valdivia (Iván Alvarez de Araya), que pasará a ser llamado cariñosamente "el profe Charly", una vez que logre superar las "sorpresas de bienvenida" con las que las alumnas y los alumnos los ponen a prueba. Las escenas escolares se dan el Colegio "Príncipe Carlos", nombre llamativo para una institución educativa ubicada junto a la cordillera.

En la serie hay pasajes reales de la lucha de los estudiantes chilenos por lograr una educación gratuita y garantizarla como un derecho para todos.