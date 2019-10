Emancipación, la revolución posible

"Cuando uno dice por qué pensaba y actuaba así Simón Bolívar, la respuesta es que uno es lo que lee y habla, pero también los maestros que ha tenido. Y detrás o al lado de Bolívar estaba Simón Rodríguez". Así describe el docente Francisco "Tete" Romero la figura histórica de Rodríguez, tutor y mentor de Simón Bolívar y Andrés Bello.

Autor de los dos tomos de Culturicidio y profesor en letras egresado de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Tete Romero entronca el pensamiento rodrigueano con las epistemologías del sur, vinculando su pensamiento con el del peruano Aníbal Quijano, el brasileño Paulo Freire o el argentino Rodolfo Kusch. Y reflexiona: "Simón Rodríguez es lo contrario de Echeverría y de Sarmiento. Es más como José Martí, que escribe Nuestra América. Y Simón Rodríguez dice que hay que poder leer a América Latina".

Para Tete Romero, ex ministro de Educación del Chacho, la pedagogía emancipatoria es la que entiende "al ser diverso" de América Latina: "Ahí está la raíz, el hedor latinoamericano del que hablaba Kusch, en cómo deconstruir la colonización pedagógica con la cuál fue conformada la clase intelectual que creó el concepto de cultura y Estado. Por eso mi definición de emancipación es lo que decía Macedonio Fernández: hay que emanciparse de todos los imposibles, de todo aquello que nos dijeron que no existía o peor aún: que no se debía buscar. La emancipación es la clave. Antes se hablaba de liberación o revolución. La emancipación es la revolución posible y deseable, porque es una emancipación de los corazones, de las ideas, de las mentes. Es desear Latinoamérica, pero nadie ama lo que no se conoce".