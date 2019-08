El WhatsApp de "mamis y papis" y la lectura

Uno de los capítulos del libro analiza los grupos de WhatsApp de padres y madres de la escuela, sus usos, beneficios y malas experiencias. Entre estas últimas, se menciona cuando a través del chat se debaten rumores, se cuestiona a docentes o se utiliza casi exclusivamente para pedir información que debería ser aportada por los chicos, como tareas y fechas de exámenes, lo que trae como consecuencia "niños que no se hacen cargo de sus deberes, a sabiendas de que sus madres o padres podrán subsanar esa falta acudiendo al grupo de chat".

"Ese capítulo es de mi hija, porque yo no soy de la época del WhatsApp. Que nació como una herramienta comunicacional interesantísima y se transformó en muchos casos en una herramienta de boicot a la escuela, de crítica despiadada a los docente o sus didácticas. O de ventilar cuestiones personales de niños en el chat. Por ejemplo, si la maestra hoy le gritó a Pedro, eso le importa a Pedro y a sus padres. Pero se pone ahí y el resto de los padres hacen un piquete whatsappero", advirtió González.

—También menciona cuando el chico se olvida una tarea pero se desentiende del tema, total alguien se la va a pasar por el chat.

—Siempre hay una mamá divina que saca la foto, la pasa y tiene la tarea. Yo le pregunto a mis pacientes: ¿Por qué no copia? Y te contestan: porque la seño borra rápido. Y no es que la seño borra rápido, es que ellos están escribiendo despacio o no están escribiendo. No tienen ganas de escribir, no tienen ganas de leer. Es muy aburrido para ellos. Eso no sabés cómo duele. Cuando me recibí hace 50 años trabajaba con niños con dificultades para la lectura. Ahora trabajo con chicos que no quieren abrir un libro, que no es lo mismo.

—¿Eso arranca por casa?

—Bueno, ¿cuántos adultos han dejado de leer? ¿Cuántos niños ven a sus padres leyendo un libro? Está todo el mundo con el celular. Además, Netflix ha barrido los libros de la mesa de luz. Allí donde uno tenía a veces dos o tres libros empezados, ahora la gente mira series hasta dormirse. Y si han dejado de leer los adultos, ¿cómo no van a dejar de leer los chicos?