El próximo 20 de febrero comienza el taller "El uso de los archivos en el documental contemporáneo" que estará a cargo de Gustavo Galuppo y es organizado por el Sindicato de Prensa Rosario. Se desarrollará en cuatro encuentros, todos los miércoles (desde el 20 de febrero hasta el 13 de marzo), de 18 a 21, en el Centro de Formación Profesional Pichincha (Santiago 146 bis).

La propuesta consiste en realizar un recorrido teórico-práctico sobre las formas en que el archivo audiovisual es utilizado en las expresiones heterogéneas del documental contemporáneo. Se trata de pensar en funciones expresivas diversas que ponen en discusión los valores testimoniales de la imagen para sacar a la luz las condiciones histórico-políticas sobre las que aparecen y se validan. En cada uno de los encuentros se desarrollarán conceptos ligados al eje temático graficándolos con fragmentos de diversas obras, al tiempo que se plantearán ideas para poner en práctica un trabajo personal sobre archivos, de modo tal que cada participante pueda comenzar a ejercitar las bases de un trabajo propio en ese campo.

"El cine documental ha trabajado históricamente a partir del uso de archivos audiovisuales, pero no siempre pensando esas imágenes, no siempre discutiendo con ellas, no siempre estableciendo un diálogo desde el cual sea posible entrever algo más allá de las evidencias y de las naturalizaciones siempre peligrosas. Pero en casos puntuales, sobre todo desde los replanteos estilísticos y políticos que el cine moderno promovió desde la década del 60, comienza a visibilizarse un trabajo minucioso que piensa a los archivos desde una distancia reflexiva, e incluso, o más aún, desde la simple desconfianza. Desconfiar de las imágenes, así, es volver a pensar el mundo, es romper el cliché y la naturalización de un determinado orden de cosas. De allí que el uso de los archivos planteado desde la reflexión implica siempre un gesto político de resistencia frente al uso hegemónico de las imágenes. Pensar el archivo es pensar no sólo el pasado, sino el presente y las posibilidades del futuro", señala Gustavo Galuppo.

La obra de Galuppo de video experimental y cine de ensayo participa asiduamente en diversas muestras desde 1998. Se desempeña en el campo de la investigación sobre teoría e historia del cine publicando textos en libros y revistas especializadas. Es docente en el UNA (Buenos Aires) y UCSF (Santa Fe).

Inscripción

Los cupos son limitados y el cursado es arancelado. La inscripción está abierta hasta el 15 de febrero. Por consultas, comunicarse al sprpichincha@gmail.com, también en www.spr.org.ar