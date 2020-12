El testimonio de una búsqueda para hablar del derecho a la identidad

El abordaje sobre la memoria y el derecho a la identidad forman parte de la currícula de la materia de la que Otero es titular. Para trabajar estos temas, desde hace cinco años viaja con sus alumnos y alumnas a la ciudad de Buenos Aires para visitar, entre otros lugares, la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), donde funcionó durante la última dictadura el centro clandestino de detención más grande del país.

"La experiencia se inició con una investigación de los alumnos en el sitio de Abuelas, donde buscaron sobre los nietos que faltan encontrar” "La experiencia se inició con una investigación de los alumnos en el sitio de Abuelas, donde buscaron sobre los nietos que faltan encontrar”

La pandemia obligó a cambiar de estrategia didáctica para abordar esos contenidos. El contacto que la docente tenía con la organización Abuelas de Plaza de Mayo hizo la diferencia y le brindó una alternativa: ofrecer a sus alumnos y alumnas un testimonio en primera persona. La propuesta consistía en la posibilidad de que los chicos y chicas entrevistasen a un miembro de la organización y, de ese modo, conocieran de primera mano la historia de vida de quien busca a su hermano/a a través de su propio relato.

La experiencia educativa se inició con una investigación de los alumnos, que debieron bucear en el sitio de Abuelas de Plaza de Mayo y buscar cortos sobre los nietos que actualmente faltan encontrar. Indagar en noticias sobre el entrevistado para aproximarse a su historia y a partir de ese conocimiento formular las preguntas que integrarían la entrevista. Un trabajo colectivo que fue guiado y acompañado por la docente.

En primera persona

La persona entrevistada fue Miguel “Tano” Santucho —hijo de Julio Santucho y Cristina Navajas, secuestrada y desaparecida con dos meses de embarazo durante el Terrorismo de Estado—, quien a partir de su testimonio ilustró un trozo de la historia reciente del país y expuso sus heridas aún abiertas. Miguel busca a su hermana o hermano nacido en cautiverio.

El día del encuentro virtual Santucho hizo un breve relato de su historia familiar y dio lugar a la entrevista en la que los chicos y chicas formularon las preguntas que habían pensado. Al poco tiempo de comenzar, el diálogo se hizo presente y el intercambio comenzó a fluir rompiendo las estructuras del guión pautado. Se sintieron movilizados ante la dureza del testimonio. “Cuando nos volvimos a reunir virtualmente algunos de ellos me decían: «Profe, a veces se me llenaban los ojos de lágrimas»”, cuenta la docente.

Sobre la participación de sus alumnos, la profesora señala que éste es un tema que suele interesarle mucho a los adolescentes. “Los chicos se engancharon un montón y ellos mismos evaluaron la experiencia positivamente. No solo les sirvió para profundizar en el derecho a la identidad al que trabajamos como derecho humano, sino desde lo vital, que era mi objetivo”, dice Otero. La profesora no quería que la aproximación de sus alumnos a este tema sea como estudiar la Revolución de Mayo desde un manual. La estrategia del testimonio directo logró hacerlo cercano e interpelarlos: “Cuando tenés a un otro enfrente, aunque sea detrás de una pantalla, no podés no hacerte cargo de ese dolor, te interpela sí o sí”.

76767453.jpg

Buscar memoria

La docente destaca que la virtualidad da acceso a un montón de materiales valiosos, pero que el desafío es “cómo hacer que todo ese material disponible a los chicos les impacte y les llegue al corazón”. El testimonio del Tano Santucho y la posibilidad que tuvieron los chicos y chicas de conversar con él hizo posible esa cercanía y ese impacto. Y sobre todo, facilitó la comprensión de que el derecho a la identidad violentado en el pasado y la necesidad de buscar memoria, verdad y justicia también los compromete en su propio presente. Sus relatos sobre la experiencia vivenciada dan cuenta de ello.

Laila Battocchio cuenta: “Me sentí honrada por haber tenido la oportunidad de compartir ese momento con Miguel. Escuchar la historia que leemos en los libros contada en carne y hueso significó mucho más para mí”. Afirma que el aprendizaje que le dejó esta charla fue que “hay que seguir la lucha y apoyar a todas aquellas personas que aún hoy buscan a sus seres queridos”.

Abril Suárez también reafirma lo positivo de la experiencia y dice que le encantó la forma en que dieron la materia este año. Dice que “aunque haya pasado bastante tiempo, al día de hoy hay familias que buscan a hermanos, hijos o nietos, por eso también es un tema actual”. En su caso, la historia de Miguel la movilizó “porque a pesar de no tener certezas o información de su hermano o hermana lo sigue buscando de pie, con todas sus fuerzas, y eso es admirable”.

Agustín Giménez por su parte, destaca que gracias a la entrevista en la que Santucho contó su experiencia “conocimos un poco más la historia argentina, aprendimos cosas sobre nuestro país, nuestro pasado y presente, y sobre el reclamo de Abuelas que hoy en día continúa buscando a sus nietos”.

María Eugenia Núñez también confirma que “las cosas se entienden mas cuando las cuenta alguien que las vivió, mucho más si tenemos la posibilidad de hacer preguntas para entender mejor sobre el tema que estamos dando”.

Para Valentina Bertolini, el trabajo realizado para estudiar el derecho a la identidad la ayudó a entender otros puntos de vista que antes no sabía. Y Valentina Almirón dice que la entrevista a Santucho le dejó como aprendizaje a no rendirse, “como lo hacen las Abuelas, que luchan por los nietos hasta el día de hoy y no bajan los brazos”. Lo que conocía de las Abuelas lo sabía por medio de documentales o noticieros, pero no lo había escuchado en primera persona: “Eso me hizo hacer un click —dice—, me permitió sentirlo, aunque no lo hayamos vivido”.