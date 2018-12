El reto de formar científicos con compromiso social

Al director Claudio Fernández lo enorgullece que las y los estudiantes que pasaron por alguna actividad impulsada por el Instituto Max Planck —que dirige en Rosario— lo reconozcan públicamente como alguien que los acercó a la ciencia. Tiene una anécdota cercana que elige compartir: "Una piba de Esperanza me paró por la calle y me preguntó: «¿Vos no sos Claudio del Max Planck? Bueno, mirá estoy estudiando ciencia a partir de una charla tuya a la que fui. Para mí vos sos un obrero de la ciencia». Y la verdad es que es una definición magnífica porque yo me siento eso".

Claudio Fernández nació en una humilde familia de Villa Soldatti (provincia de Buenos Aires), su papá era fletero y su mamá una ama de casa empecinada en proveer otro futuro a sus hijos. A tal punto que quien es hoy un científico reconocido en el mundo por sus investigaciones y aportes sobre las enfermedades degenerativas, asegura que fue su madre quien le transmitió esa avidez por la ciencia: "Cuando nací me dieron una pelota de fútbol y me dijeron «Flaco vos naciste acá, arréglate con el fútbol». Tuve la suerte de contar con una familia particular, sobre todo mi mamá que pensaba que había que hacer una carrera universitaria. A ella le quitaron esa posibilidad".

A los 18 se anotó en bioquímicas y farmacia, dos carreras que cursó y aprobó en los años que marcan los planes de estudio. "Me iba de mi casa a las ocho de la mañana y regresaba a las once de la noche. Compartía la misma habitación con mis tres hermanos, quienes se acostumbraron a dormir esos seis años con la luz prendida, porque a eso de las cuatro de la mañana me despertaba a estudiar. Nunca me dijeron nada. Cuando me iba a la facultad mi vieja me daba la vianda que era agua mineral y un sandwich de salame o mortadela. En esos seis años siempre fue así porque la carrera había que terminarla en ese tiempo, porque la energía está ahí. A los 30 podés rendir un parcial pero la energía no es la misma. Además hay que tener conciencia de que a la educación pública la pagamos entre todos. Podés hacer una carrera en 15 años, pero no sé si eso está bien. La filosofía de trabajo que me quedó es que hubo un equipo para que yo llegara: el de mis hermanos, la sensibilidad de mi familia".

Motor de trabajo

Su historia de vida la tiene siempre presente, es un motor para aportar a la formación de "científicos con compromiso social". "No formo parte de ninguna elite científica y si así fuera me quedaría trabajando en Alemania. Mi interés está en transformar y provocar una revolución educativa desde la ciencia", dice y considera que para convertir estas iniciativas en políticas de Estado hay que articular con quienes ejercen el poder político, quienes toman las decisiones de gobierno.

Para el investigador, no es posible plantear el conocimiento científico como algo alejado de las personas. Recuerda que cuando comenzaron a llevar a las y los estudiantes al instituto a su cargo, muchos les decían que "eso era imposible", que considerara "el seguro que hay que pagar" (que en realidad es un costo ínfimo, afirma). "No nos podemos encerrar en los laboratorios y no abrirnos a la comunidad", enfatiza.

"Nosotros en el Max Planck Rosario no podemos concebir la ciencia sin las historias humanas que hay detrás. A veces los médicos se enojan conmigo porque recibo aquí a los pacientes con Parkinson; y lo hago porque cuando me preguntan por qué los quiero curar te das cuenta que no es una proteína en un tubo de ensayo para lo que estás trabajando, no es la ciencia por la ciencia misma, sino que nosotros laburamos para que impacte en la humanidad. Cuando ese paciente viene me retroalimento, redoblo los esfuerzos y muchas veces a partir de una charla hasta cambio el rumbo de una investigación".

Fernández se hizo cargo en 2014 del Instituto Max Planck, el Laboratorio de Biología Estructural, Química y Biofísica Molecular de Rosario. Desde entonces desarrolla proyectos de divulgación científica para que —como sostiene— nadie quede afuera del conocimiento.

Esa movida didáctica de ciencia y educación es mirada con buenos ojos en otros países, desde donde también lo invitan para que cuente cómo es eso de la educación científica. Entre otros lugares, ya visitó Chile, México y Brasil. Y agrega que hay interés institucional por lo que hacen desde el Max Planck, en referencia a los Ministerios de Educación de Santa Fe y de la Nación.