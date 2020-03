"El principal hábito a reforzar es el lavado de manos"

Esta semana la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al brote de coronavirus como pandemia. Una clasificación desde el punto de vista epidemiológico que significa que la enfermedad se ha extendido en varios países del mundo de manera simultánea.

¿Es la escuela un lugar importante para promover buenas prácticas de higiene? ¿Qué hábitos habría que erradicar y cuáles reforzar? Para la médica clínica e infectóloga María Florencia Galati, si bien en algunos establecimientos estos temas se trabajan bien, aún hay mucho por hacer. “No solo hay que trabajar más en las escuelas, también hay que hacerlo con la población en general”, propone la especialista, quien es miembro de la Dirección de Epidemiología de la provincia de Santa Fe, referente de vigilancia epidemiológica de enfermedades inmunoprevenibles y actualmente asignada para el tratamiento el tema coronavirus.

La especialista explicó que la nueva categorización del Covid-19 como pandemia tiene que ver con una mayor escala geográfica que ha alcanzado al expansión del virus y no cambia en nada el comportamiento del mismo.

—Se han reportado muy pocos casos de coronavirus en niños y adolescentes, ¿se conoce por qué?

—No hay mucha evidencia todavía porque el virus todavía se está estudiando. Sí sabemos que en menores de 9 años no hay casos, y que en mayores de 9 hasta una edad de 15 hay una casuística del 0,9 por ciento. El estudio más grande que hay lo hicieron los chinos a raíz de los ochenta mil casos que tuvieron. Aparentemente sería por una proteína, pero aún no está bien determinado el por qué no se afectan los niños y en cambio sí lo hacen los jóvenes y los adultos mayores. Lo que sí sabemos es que este virus tiene mucha transmisibilidad. Esto es, una alta tasa de contagio a través de las manos y el estornudo.

—Aunque la tasa de mortalidad por el momento es baja.

—Así es, la tasa de mortalidad es baja, es alrededor del 2 por ciento. Ahora con este brote se estimó que llegó a un 3,6 por ciento, pero hay que decir que la tasa de letalidad es alrededor del 2,5 por ciento.

—¿Cuando baje la temperatura esto complicará la situación del país?

—Sí, creo que el aumento del número de casos comenzará a partir de los próximos 15 o 20 días.

Las medidas hay que tomarlas antes de una expansión, con la finalidad de protegernos para el invierno y evitar colapsar el sistema de salud

—¿Es aconsejable suspender las clases?

—En la provincia de Santa Fe seguimos los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. En lo personal creo que habría que tomar medidas a nivel país más drásticas, como por ejemplo lo que hizo Estados Unidos recientemente, de suspender los vuelos a Europa por 30 días, además de suspender los espectáculos. Creo que hay que tomar medidas más contundentes, porque si seguimos dejando que los ciudadanos argentinos se vayan de viaje en esta semana o la semana próxima a países donde hay circulación viral sostenida no va a alcanzar con la medida del autoaislamiento por 14 días, porque este riesgo se renueva permanentemente, entonces esa medida que se toma de contención termina no siendo tan efectiva. En mi opinión la suspensión de clases estaría bien, deberían analizarlo en el transcurso de estos días para tomar la medida la semana que viene. Hay que pensar que esta es una época en la que el argentino viaja y suele salir del país, por eso creo que la medida hay que tomarla antes de una mayor expansión, con la finalidad de protegernos para el invierno y evitar colapsar el sistema de salud.

—¿La escuela es una buena promotora de salud?

—En algunos establecimientos se trabaja bien, pero aún así creo que hay mucho por hacer. No solo hay que trabajar más en las escuelas, también hay que hacerlo con la población en general. La ciudadanía debe saber que tiene que informarse a través de páginas oficiales, debe interiorizarse y debe haber una responsabilidad ciudadana con respecto a este tema. Es muy importante en este marco respetar las decisiones sanitarias que se toman en función de cuidar a la población. Por ejemplo, he recibido consultas sobre dónde denunciar a personas que han vuelto de viaje recientemente, que deben estar en sus hogares pero no respetan las medidas de aislamiento. La responsabilidad social de todos es clave en situaciones como esta.

—¿Qué hábitos muy arraigados habría que erradicar y cuáles reforzar?

—El principal hábito que hay que reforzar es el del lavado frecuente de manos. La higiene de las manos es la medida más importante que tenemos para evitar la transmisión de enfermedades. Además, la persona que tenga síntomas, como fiebre, tos o un resfrío, si estornuda debe cubrirse con el ángulo interno del codo y luego lavarse las manos. Si te sonás la nariz hay que tirar ese pañuelo y no guardarlo en el bolsillo o la cartera. Hay que reforzar esta idea, la higiene de las manos es un hábito fundamental que hay que incorporar para evitar contagios, especialmente en esta situación con la expansión del Covid-19. Ante un estornudo la gota transcurre no mas de un metro y queda en las superficies entre 6 a 8 horas. Si nos subimos a un colectivo y vemos que alguien está tosiendo o estornuda, luego tocamos la baranda y el timbre, es fundamental que nos bajemos del colectivo y nos lavemos las manos. Sabemos que no nos vamos a estar cambiando la ropa a cada rato, pero sí podemos lavarnos las manos o incorporar el alcohol en gel en la cartera. Esas son medidas que podemos tomar cada uno para cuidarnos y cuidar a los demás.