El lenguaje y otras formas de comunicar en el mundo virtual

Gran parte de la vida transcurre a través de las redes sociales; lo que impacta, sin lugar a dudas, en el modo en que nos relacionamos con otros, especialmente entre los jóvenes. Pero hay ciertos códigos que es necesario conocer ¿Cómo ven ellos terminar una relación por Facebook? ¿Es lo mismo para ellos OK que OK.? ¿Cómo piensan que estas nuevas formas de comunicación y el lenguaje utilizado impactan en sus relaciones interpersonales? El grupo Lencotec (Lenguaje, Comunicación y Nuevas Tecnologías) dirigido por el profesor e investigador Alejandro Parini, de la Escuela de Lenguas y Estudios Extranjeros de la Universidad de Belgrano, entrevistó a 300 alumnos universitarios de Argentina, Estados Unidos, Canadá y Noruega para indagar sobre éstas y otras cuestiones vinculadas a la comunicación.

En esta investigación se entrevistó universitarios, cuyas edades estuvieron comprendidas entre 18 y 24 años, a quienes se les preguntó qué piensan acerca de las nuevas formas de comunicación y del lenguaje y de cómo afectan estos factores las relaciones interpersonales en la vida cotidiana.

¿Favorecen o perjudican las relaciones interpersonales los nuevos medios de comunicación?

Sobre este aspecto, "las respuestas estuvieron claramente divididas, ya que el 50 por ciento de los encuestados manifestó que los nuevos medios de comunicación ayudan a fortalecerlas, mientras que el otro 50 por ciento expresó que las perjudican", afirma Parini. Agrega además que sí estuvieron de acuerdo, en una amplia mayoría (el 95 por ciento), en condenar la ruptura de una relación romántica o de amistad a través de mensajes de texto o por medio de Facebook.

En este sentido, los encuestados expresaron que el medio por el cual se comunica, en este caso una ruptura, es importante. Consideraron que el medio elegido dice algo acerca de quien emite ese mensaje (en este caso "algo negativo" de quien rompe una relación) o de la relación en sí misma. Por ejemplo, los encuestados señalaron que es un cobarde quien corta una relación por mensaje de texto o de Facebook, por no afrontar la situación en persona. Acerca de la relación, manifestaron que si se corta por mensaje o Facebook significa que ésta no se considera seria, ya que, de serlo, la situación de ruptura se debería manejar cara a cara. Dicho de otra manera, para ciertas situaciones de la vida sigue siendo relevante una conversación en persona.

Tampoco hubo consenso cuando se les pidió que evaluaran la forma en la que la gente usa el lenguaje en la comunicación digital. "Un 70 por ciento valoró positivamente el uso de abreviaciones, repetición de letras y signos como artilugios que facilitan la comunicación y la hacen más expresiva, mientras que otros, por el contrario, criticaron la deformación del idioma", enfatiza Alejandro Parini.

El uso de emojis o emoticones, sin embargo, tuvo amplia aceptación entre los entrevistados ya que los ven como complementos afectivos que agregan significado a la comunicación.

Más usos del lenguaje

Otro dato interesante que pone en evidencia el estudio son las interpretaciones de ciertos usos del lenguaje que manifiestan los entrevistados argentinos. Tal es el caso del uso del punto que acompaña palabras como OK. y Dale., en interacciones de mensajes de texto o WhatsApp.

Señala el investigador que 150 entrevistados, del total de 300, categóricamente dijeron interpretar estos usos como indicadores de agresividad o, inclusive, de enojo por parte de quien lo utiliza. Sin embargo, la edad hace la diferencia en este sentido. Los encuestados aclararon que si el mensaje proviene de sus padres u otras personas mayores lo interpretan, esencialmente, como desconocimiento por parte de éstos en la forma de comunicarse en las redes y medios digitales y no como expresiones de enojo o descortesía. Lo mismo sucede, según señalan los alumnos, con el uso del emoji "thumbs up" o pulgar arriba, como equivalente pictórico de OK o DALE para expresar aceptación o aprobación.

Otras interpretaciones

También, los encuestados expresan que el uso de una sola instancia del emoji lo interpretarían como una señal de desinterés, falta de entusiasmo o inclusive descortesía, ya que una verdadera aceptación o aprobación se representaría con la repetición del emoji tres o cuatro veces. La repetición de letras, signos y también de emojis parece consolidarse cada vez más como estrategia discursiva utilizada para compensar la carencia de los aspectos gestuales que acompañan a la interacción cara a cara, pero que se hallan ausentes en la comunicación entre hablantes sobre la base de mensajes escritos. A pesar de estas afirmaciones, los estudiantes mencionan las variaciones de uso e interpretación posibles según las diferentes características contextuales de la situación comunicativa, es decir, la relación entre los participantes, el tema en cuestión, la edad, entre otros.

Estas evaluaciones parecen poner de manifiesto ciertas ideologías sobre el uso de las nuevas tecnologías, sobre la comunicación digital y sobre el lenguaje, ideologías que poseen un carácter mutante y fluctuante al estar vinculadas no sólo a los constantes cambios tecnológicos sino también, y quizá de forma más relevante, a la nuevas y diversas maneras en las que los usuarios se apropian de la tecnología con el propósito de concretar sus agendas sociales. ¡A estar atentos!

Fuente: Argentina Investiga. Artículo de la Facultad de Lenguas y Estudios Extranjeros, de la Universidad de Belgrano. María Claudia Degrossi, secretaria coordinadora de la Comisión de Políticas de Investigación