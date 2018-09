El lector de 10 años que sueña con ser paleontólogo

Fue en uno de los estantes más bajitos de la biblioteca de su escuela donde Franco descubrió la colección de Billiken con temas de interés general. Comenzó a llevarlos a su casa y a la de su tío para leerlos. Y quedó fascinado.

Su favorito es el libro que habla sobre el universo, "porque trae muchas cosas sobre el espacio, me gusta aprender y me enseña mucho este libro", dice Franco. Y mientras habla comienza a hojear el fascículo hasta llegar al capítulo "Una puerta al infinito", el que más le gustó, porque "ahí dice que más allá de la vista de los ojos o el telescopio más grande creado por el hombre, el espacio no tiene fin". Franco pasa las hojas de su libro preferido hasta llegar a la parte donde se explica sobre el origen del universo con el Big Bang, "una explosión enorme que creó el universo hace 15 mil millones de años. Y cuando se formó sólo había rocas y partículas". O la que habla sobre los agujeros negros, "soles que colapsan sobre su misma masa".

De esa colección de Billiken, el alumno de quinto grado también leyó el que está dedicado a los dinosaurios, otro sobre la historia de la civilización Maya y el que habla del antiguo Egipto.

Pero leer sobre ciencia e historia de la naturaleza lo apasiona tanto que a sus 10 años asegura: "Cuando sea grande quiero ser científico". Y si tiene que elegir una rama aclara sin dudar: "Quiero ser paleontólogo, porque los dinosaurios me gustan desde que soy bebé". De lo que aprendió sobre el tema, destaca que el dinosaurio más grande tenía 20 metros de altura y fue descubierto en 2011 en la Patagonia.

