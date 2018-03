El juego como lugar de encuentro para adultos

"Nos proponemos revalorizar el juego como actividad de la adultez y con este objetivo iniciamos hace dos años nuestro primer proyecto: las noches de juegos de mesa", destacan León y Pepi, integrantes de Colectivo Caracol. El grupo que entiende a la recreación como una herramienta educativa que apela a la integralidad de los sujetos, desde la corporalidad, lo intelectual y lo emocional, invita a imaginar otros mundos, reír y aprender. "Nos permite volver a crear y transformar, mostrando cosas que están ocultas, descifrando entramados", señalan respecto de estos encuentros que retoman en abril.

Jorgelina (Jol) García Tapia, psicóloga y profesora; Ana Carolina (Carola) Alvarez, socióloga; María Cecilia (Pepi) Tesolini, profesora de educación física, y estudiante de trabajo social; y Leonardo (León) Ramos técnico en tiempo libre y recreación integran el Colectivo Caracol, un grupo que nace para continuar el trayecto que cada uno desde su ocupación había iniciado en recreación educativa. "El camino nos encontró para crear nuestro primer proyecto y el más representativo: La noche de juegos de mesa", destacan.

La propuesta consiste en sentarse un rato a jugar y buscar el encuentro a partir de la palabra, la mirada y el movimiento, también desconectarse de las obligaciones diarias y el celular. "Si estás jugando no podés prestar atención a otra cosa, apostamos al juego porque nos sincera, hace presente y nos divierte. Cuando un juego no te desafía ni te genera nada es aburrido, pero eso nunca pasa con los juegos de mesa", dice León.

Entre los más de ochenta juegos que ofrece Colectivo Caracol, no están el ajedrez, las damas ni el TEG, tampoco otros tradicionales. "Siempre tendemos a jugar a lo conocido que nos lleva hacia los mismos caminos, por eso la idea es buscar algo nuevo que salga un poco de lo que ofrece el mercado de consumo". Así crearon versiones propias de algunos juegos, de manera más artesanal, sobre todo de aquellos que cuestan conseguir porque son europeos. El Fantasmita, en la Punta de la lengua, Clave de candombe, Kinmo son algunos de los preferidos cada vez que despliegan los juegos sobre la mesa en cada noche de encuentro que organizan una vez al mes. El lugar: espacios que apuesten al trabajo colectivo, autogestivo y cultural, "también que fomenten lazos cooperativos, algo que queremos transmitir a través del juego", remarcan acerca de esta propuesta que en Buenos Aires, realiza la ONG La Cantera desde hace diez años.

No tradicionales

Este clásico entretenimiento se renueva con una gama creciente de alternativas que acompaña la aparición, tanto en Argentina como en el mundo, de los llamados "Juegos modernos" o "Juegos de autor", y que llevan el nombre de su creador en la tapa como si fuera un libro. De estrategia, ingenio o rapidez visual, existen infinidad de propuestas para todos los gustos. "También ofrecemos juegos infantiles durante los encuentros pero no los promocionamos como tales porque la gente no querría jugarlos si sabe que están recomendado para niños y niñas a partir de los 3 años, sin embargo lo juegan alocadamente y se divierten", destaca el grupo que también apoya y promociona el trabajo que realizan algunos creadores argentinos de juegos de mesa. Para aquellos que no se consiguen con facilidad, explican que existe una alternativa de imprimirlos (print and play), listo para jugar.

Pepi y León aseguran que la mayor convocatoria no es la que difunden por redes sociales sino la que se transmite de boca en boca, también cuentan que son los jóvenes entre 18 y 35 años quienes más se identifican con esta propuesta y siempre se quedan con ganas de seguir jugando. "Se trata casi siempre de personas vinculadas con el arte, la música o la danza, y que tienen mayor predisposición para jugar y se entusiasman con la idea de venir a tomar algo, comer algo rico y compartir con amigos un rato de juegos. A quienes participan por primera vez, les explicamos algunos juegos y aconsejamos de acuerdo a sus intereses y cantidad de jugadores. También queremos que venga gente más grande pero cuesta sacarlos de lo tradicional, de aquello que ya conocen", señalan los integrantes de la agrupación. Y ofrecen para conocer más información, contactarse por Facebook: Colectivo Caracol.

En la ciudad, también se formó hace cuatro años el Club de Juegos Rosario, en el que participan alrededor de sesenta personas interesadas en difundir los juegos de mesa modernos, como una actividad que ayuda a socializar y divertirse de manera creativa. "Tenemos dos tipos de reuniones: las que organizamos todos los meses para jugar, nos ocupamos de llevar los juegos y enseñamos a jugarlos; y otras veces las jornadas de testeo de prototipos, que los diseñadores llevan para que los jugadores los prueben y hagan sus críticas. De esta manera ayudan a mejorar los diseños", explican desde el grupo, que se puede contactar por Facebook: Club de Juegos Rosario.

Juegos de la infancia

"Siempre que exista una invitación al juego, en especial durante la niñez, aparecen los deseos de explorar, ese es el rol que tienen los adultos y los educadores en la búsqueda de oportunidades de juego ante la falta de tiempo libre y la fascinación por la tecnología", aclaran los integrantes de Colectivo Caracol.

León recuerda que de chico jugaba a las cartas españolas, también alguna vez jugó al Estanciero y al TEG, "ese fue todo mi recorrido en juegos de mesa", reconoce acerca de un hábito y pasión que adoptó de adulto. "Jugar hoy significa trasladarme a otro tiempo, ingresar a otro mundo y a otra forma de pensar por fuera de lo establecido, y eso me fascina". Pepi, en cambio, de niña ya era fanática de los juegos de mesa. "Para Navidad siempre pedía alguno pero luego no encontraba con quién jugar", admite la joven que como jugadora valora salir de la rutina y lo cotidiano, y descubrir otras formas posibles de vincularse. "La sensación de estar ahí se vive y siente diferente, es un encuentro sincero y genuino, que desestructura".

La psicóloga Gabriela Viering en su contacto con niños, niñas y adolescentes afirma que hoy continúan sumamente interesados por el juego, aunque hayan aparecido otros modos de entretenimiento que proponen la tecnología. "Quizás un juego de mesa compartido con otros pueda jugarse también frente a una computadora, pero hay algunas situaciones de juego que no pueden ser reemplazadas por la tecnología como experimentar con el mundo, con el hacer y la creatividad", remarca.

"Los más pequeños tienen que hacer y probar sus capacidades motrices y experimentar, por ejemplo, el placer de tocar la tierra o la arena. A veces el problema es que no encuentran la posibilidad de jugar porque no hay un adulto cerca disponible, un límite de acceso a la tecnología o una propuesta concreta de juego de acuerdo a su edad e interés. Esto no quiere decir que la familia tenga que estar armando todo el tiempo actividades para sus hijos, sí, en cambio, deben guiarlos", afirma y destaca que es a través del juego la manera en que el niño o la niña construyen su psiquismo.

"El juego también es una herramienta que ayuda a desarrollar capacidades cognitivas, generar vínculos y divertirse. Al jugar se establecen procesos importantes respecto del aprendizaje, el niño prueba y experimenta el mundo adulto, también es un espacio que implica una cuota importante de creatividad", repasa la profesional acerca de una herramienta terapéutica y fundamental para el diagnóstico.

Jornadas, encuentros y capacitaciones

El Encuentro Nacional de Juegos de Mesa se realiza desde hace seis años en distintas ciudades el país. El grupo La Cantera ONG impulsa esta iniciativa para reunirse y debatir sobre el juego desde diferentes perspectivas. Participan distintos agentes de la cultura, como educadores, capacitadores, artistas, psicólogos y sociólogos. También se presentan ideas y prototipos de juegos nuevos, se comparten experiencias y se ofrecen talleres.

Para los fanáticos de los juegos de mesa, GeekOut Argentina es una comunidad de jugadores que todos los años organiza también encuentros. En su página de internet (www.geekout.com.ar) difunde los nuevos juegos nacionales e importados. Por otra parte, el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, institución pública y gratuita que depende de CABA organiza todos los años las Jornadas Nacionales de Recreación.