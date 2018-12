El fantasma que acecha a una familia en un castillo embrujado

Al curso de Ezequiel Gómez la maestra les dio unas fotocopias con los primeros capítulos de El fantasma de Canterville. "Cuando lo empecé a leer me gustó, es muy buena la historia", cuenta Ezequiel, el chico de 12 años que cursa en la Escuela Nº 133 de Nuevo Alberdi.

El fantasma de Canterville es un cuento del escritor irlandés Oscar Wilde, el mismo autor de El príncipe feliz y El retrato de Dorian Gray. Y tal como se encarga de explicar Ezequiel, la historia comienza con una familia norteamericana que toma posesión de un magestuoso castillo en una campiña inglesa. Pero el edificio guarda un secreto, ya que después de la muerte de su esposa Lady Eleonor, el fantasma de Sir Simon de Canterville vaga en pena por el castillo embrujado.

"Es una historia de terror", agrega Ezequiel. Sin embargo dice que su lectura no le dio miedo sino todo lo contrario. "Cuando leí los primeros tres capítulos me atraparon mucho, porque cuentan cosas que pueden pasar en la vida pero no de la misma manera".

El alumno de la escuelita de Nuevo Alberdi dice que le gusta mucho la lectura. Y en voz alta lee la parte donde la familia Otis se encuetra cada mañana con una mancha de sangre sobre el parqué de la biblioteca. Una mancha que todos los días cambia de color, pasando del rojo oscuro al verde esmeralda.

Ezequiel recuerda que la mancha hace alusión al homicidio de Lady Eleonor, al parecer a manos de su esposo, el fantasma de Canterville, quien años después de la muerte de su mujer desapareció misteriosamente y sólo quedó como fantasma. "Es muy buena la historia y quizás a alguien le guste leerla", invita Ezequiel.

Yo Leo / Ezequiel Gómez

