El engaño del pueblo para cambiar a una mala señora

Lo primero que a Milena Centurión (9 años) le llamó la atención del libro fueron los dibujos de Rafael Barajas. En la tapa del La peor señora del mundo (Editorial Fondo de Cultura Económica) descubrió los ojos diabólicos de la protagonista del texto escrito por el narrador mexicano Francisco Hinojosa y quedó fascinada.

"Me pareció llamativo, me lo llevé y lo leí", dice Milena sobre el libro de la malvada que vivía en el norte de Turambul, una señora "gorda como un hipopótamo", que fumaba puro y con dos colmillos "puntiagudos y brillantes".

La historia de La peor señora del mundo es la de una mujer que "usaba botas de pico y tenía unas uñas grandes y filosas con las que le gustaba rasguñar a la gente". Pero era tan mala que también maltrataba si piedad a sus cinco hijos, tanto cuando sacaban buenas calificaciones como cuando los desaprobaban en la escuela. Lo mismo si se portaban bien o se portaban mal. Como castigo les echaba jugo de limón en los ojos. Y para desayunar les daba comida para perros.





Yo Leo / Milena Cerruti





El veneno de su maldad lo desparramó por todo el pueblo, hasta que sus habitantes se cansaron y se marcharon. Ella quedó sola, pedió perdón y regresaron, pero se dieron cuenta que nada en ella había cambiado. Entonces se confabularon para engañarla y lograr así que la cruel protagonista los deje de una buena vez en paz.

Precisamente a Milena lo que más le gusta es esa lenta transformación de la malvada señora, cuando el plan de los vecinos comienza a rendir sus frutos y la descoloca por completo.

"El cuento me gustó porque es lindo y te enseña a que no tenés que ser mala", cuenta la nena. Y confiesa que disfruta de la lectura porque así "aprendés rápido cosas que no sabías".