El conejo que quiere ser negrito como la niña bonita

Emily Castillo (8 años) eligió el libro Niña bonita, de Ana María Machado, porque el personaje principal no parece ser una chica de Rosario. "El libro me gustó, es lindo y el personaje es como de otro lugar. Es negrita, con el pelo así, todo enrulado y no parece de acá". Y mientras dice la palabra "así" dibuja en el aire unos bucles imaginarios como los de la niña bonita, tan bella como "una princesa de las tierras de Africa o un hada del reino de la luna".

La nena, que es personaje del cuento, Machado la describe como "una niña bien bonita" con "los ojos como dos aceitunas negras".

Pero al lado de su casa vive un conejo blanco "de orejas color rosa, ojos muy rojos y hocico tembloroso" que Emily recuerda a la perfección. Sobre todo el diálogo que se repite una y otra vez. Cuando por curiosa insistencia el animalito pregunta: "Niña bonita, Niña bonita ¿cuál es tu secreto para ser tan negrita?". Pero como la chica no sabía que responderle siempre se inventaba una respuesta nueva, como tomar mucho café, comer uvas negras o decirle que de chica le había caído encima un frasco de tinta negra. Y ante cada curiosa idea el conejo se retiraba y trataba de copiar la mágica receta que transforme su blanco pelaje en negro, oscuro y lustroso como el de una pantera. Para el conejo, la niña "era la persona más linda que había visto en toda su vida".

Emily / Yo leo





Con soltura, Emily cuenta que disfrutó tanto de los diálogos de la niña y el conejo como de los dibujos.

"Apenas lo vi me gustó. No lo había leído pero me gustó por los dibujos", recuerda la nena que va a tercer grado de la primaria. Y dice más allá del texto de Machado: "Me gusta leer y buscar cosas en la biblioteca".