El carnaval que enciende rebeldía en el barrio Ludueña

Un enjambre de pibitos y pibitas están agachados en ronda en la plaza Pocho Lepratti. En una mano sostienen un tarrito de pintura verde, celeste, azul o rosa. En la otra un pincel con el que colorean las siluetas blancas de unas hormiguitas que van desde el medio de la plaza hasta la que era la casa de Pocho. Son tres cuadras de un camino de hormiguitas de colores. El jueves Claudio Lepratti hubiese cumplido 54 años. Fue asesinado en la represión de diciembre de 2001, cuando un tiro policial apagó su voz mientras desde el techo de una escuela pedía a gritos que dejen de disparar. Desde entonces, el día de su cumpleaños —el 27 de febrero— se festeja en Ludueña con alegría. Con música, murga y organización popular. Y los pibes y pibas son protagonistas de ese carnaval rebelde.

"Bienvenidos a este espacio ganado, organizando la bronca", dice una bandera colgada debajo del escenario montado en el medio de la plaza de Vélez Sarsfield y Liniers. La palabra organización está presente en cada testimonio de los que año a año ponen el cuerpo para que el cumple de Pocho sea una verdadera fiesta para la zona noroeste de la ciudad. En esa barriada donde militó y formó a decenas de chicos y chicas y, a través de su testimonio, dejó una semilla.

Erica Pereyra empezó a militar en 2002 en el bodegón cultural que hoy funciona en la casa donde vivía Pocho, poquito después del crimen del militante social. Primero se sumó en los espacios del taller de comunicación, donde hacían una revista. Y desde entonces no se fue más. Dice que el carnaval de Pocho para el barrio tiene una gran importancia porque es una fiesta popular. Pero también porque su figura es síntesis de organización barrial: "El Pocho es un símbolo de lucha y hay mucho sentido de pertenencia en torno a su figura. Tiene mucho que ver con los lazos comunitarios, la solidaridad, el hermanarse, el trabajo de hormiga. Él se movía de un lado a otro llevando semillas, gallinas, conejos. Es muy lindo escuchar a las compañeras del comedor San Cayetano que nos cuentan que este año cumplen 38 años de organización y cómo fueron levantando la capilla, cómo Pocho ayudaba a edificar. Siendo parte de esos procesos y generando espacios organizativos".

pocho 1.jpg

Curtidos en el fuego

Durante dos días de febrero —miércoles 26 y jueves 27— la plaza Pocho Lepratti de barrio Ludueña se vistió de fiesta para recordarlo. Hubo marchas, encuentros, talleres, radio abierta y un escenario donde por las tardes sonaron distintas bandas y solistas que le pusieron música al carnaval. También una feria de vecinos, que funciona de miércoles a sábados, que ofrecen sus productos a precios populares.

Durante la mañana y la tarde, chicos y chicas jugaron y participaron de distintas actividades en la plaza, embaderada con frases y dibujos que eran verdaderas consignas lucha. "Acá estamos hormigas que vamos haciendo memoria", decía uno de los trapos colgados en medio de dos árboles. En otro podía leerse: "Parido en el barro, curtido en el fuego ¡esta es muestra alegría".

Como cada año, al carnaval cumple de Pocho llegaron contingentes de otros lugares. Mientras el miércoles por la mañana se armaba el escenario, un grupito de chicos y chicas a un costado de la plaza hacían sonar sus instrumentos de la murga. A su alrededor, otros bailaban y flameaban sus estandartes. Eran los integrantes de la Fundación Che Pibe, de Villa Fiorito, la tierra que vio crecer en sus potreros a Maradona.

Sergio Val es educador popular de Che Pibe, una organización de vecinos y vecinas del conurbano bonaerense que nació hace más de 30 años como una iniciativa de las familias "que sólo tenían en el barrio zanjones y basurales". El lenguaje de la murga fue el puntapié. Arrancaron con una comparsa —Los futuritos de Fiorito— y luego siguieron construyendo otras propuestas: una biblioteca, un jardín. Sergio prefiere no hablar de estos espacios como de "contención social". Le hace ruido esa palabra y explica: "Para contener un río se hace un dique, pero así interrumpís su camino natural. La música y la murga es una vía de expresión, de conexión entre la realidad y la forma de decirlo. Las palabras, el cuerpo, el gesto está para decir lo que hay que decir. Y si los pibes eligen la murga entonces que sea la murga. Para decir en libertad".

Alexis tiene 20 años y cuando era muy chico bailaba y tocaba el redoblante y el repique en la murga de barrio Ludueña. Hoy integra el espacio Arte por Libertad del barrio. Sobre esos lugares de participación define a la murga como "un espacio piola, porque antes de estar re loco por ahí te venís un rato a pasar el tiempo y lo disfrutás".

pocho 3.jpg

Por sus derechos

Un día antes del comienzo del carnaval de Pocho, los chicos y chicas de Che Pibe participaron con chicos de otros barrios de un taller sobre sus derechos. Ellos mismos charlando y capacitando a sus pares. Nerea tiene 15 y está en Che Pibe desde que era bebita. Dice que allí encontró un espacio de participación para hablar y mostrar la realidad de los pibes. Y sobre todo una oportunidad para que ellas y ellos hablen por sí mismos. "No es lo mismo _señala_ que un adulto hable por el pibe o la piba que él mismo chico hable por sí mismo. Porque si no se usan palabras que no son. A veces (los adultos) dicen que los pibes están todos en la mala y no saben por qué están así". A su lado, Jonathan _17 años_ cuenta que una de las cosas que aprendió en la organización en la que participa es a hablar sobre adicciones y discriminación. "Hoy en día a los pibes los paran en a calle por cómo están vestidos, eso es común", alerta. Pero otro de los temas que lo convoca en su participación en Che Pibe es el referido a la violencia institucional: "Una de las cosas que vimos en los talleres es que eso surgía en todos los ámbitos institucionales, no solo con la policía. Cuando vas a un hospital a hacer un trámite y te lo atrasan todo el tiempo también es violencia".

Por eso los adolescentes de Fiorito, que también participan de la murga del barrio, entienden que es clave que los chicos y chicas conozcan de sus derechos. "Lo más loco _dice Nerea_ es que llegás a un lugar y los pibes no tienen ni idea de sus derechos, porque nunca se los dan, nunca se los enseñan, nunca nada. No puede ser que no sepan sus propios derechos".

pocho4.jpg

Desde abajo

Anto, Guada y Lara están concentradísimas pintando las hormiguitas de colores. Unos metros más allá, Ixca, Braiton y Gael le ponen celeste y verde a los bichitos, mientras un grupo de adultos los cuida desde cerca. El Mono Saavedra es un artista del barrio y uno de los coordinadores de la movida de pintar el camino de hormigas con los más chiquitos de Ludueña. "Siempre la pintura fue una impronta del carnaval. Para mí esto es un hito fundamental en la lucha social y popular desde hace tiempo. Esto es un ejemplo de organización y una respuesta a una injunticia como la muerte de Pocho. Porque pensamos que es la única forma que se pueden cambiar las cosas es con organización, a partir de lo colectivo. Siempre tuvo esa impronta este carnaval", reflexiona Saavedra, quien forma parte del colectivo Arte por Libertad.

Mientras habla con La Capital, el Mono Saavedra mira cómo los chicos y chicas pintan esas siluetas de hormigas. Y reflexiona: "Me parece que el cambio necesariamente tiene que venir de abajo, desde lo popular y desde los chicos. Ellos nos enseñan un montón de cosas, desde ecología, cómo tratarnos entre nosotros hasta estos cambios cambios que están haciendo las mujeres".

Erica Perera, del Bodegón Cultural Casa de Pocho, resume: "En los pibes y pibas hay una identificación muy fuerte con la figura de Pocho. Pero también está la necesidad de organizarnos cada vez más, poder pensar otro mundo posible. A veces el sistema nos obliga a relacionarnos de una manera totalmente violenta. Ese es el lenguaje. Bueno, nosotros lo que creemos es que no es así. Justamente lo que intentamos a través de la organización, el trabajo de hormiga y comunitario es respetar la pluralidad de las voces y los cuerpos. Entender que la salida es colectiva, sino no es. Y que la organización nos salva".