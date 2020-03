"El aislamiento perjudica mucho más a los niños con dificultades psicosociales"

La cuarentena trastocó los hábitos y la organización del tiempo, el espacio y las actividades cotidianas en las familias. Si bien el confinamiento generó malestares y desconciertos en chicos y grandes, hay grupos que son más sensibles y vulnerables a estas situaciones ¿Cómo están atravesando los niños y niñas este hecho desconocido? Y en especial ¿cómo vivencian el aislamiento social aquellos niños, niñas y adolescentes con alguna discapacidad o trastorno emocional?

Para atenuar los efectos del aislamiento en estos grupos, la Agencia Nacional de Discapacidad se pronunció a través de una disposición que exceptúa a las personas con diagnóstico de espectro autista, conductas disruptivas, trastornos emocionales, entre otros, de la cuarentena total. Esto implica que se los habilita a circular por el espacio público durante un tiempo determinado.

El psicólogo y psicopedagogo Federico Layacona acompaña con su tarea diaria a niños, niñas y adolescentes con algunos de estos diagnósticos y explica que la situación de aislamiento es para muchos padres y madres muy difícil de manejar, no sólo por la modificación en los vínculos, sino también por los cambios en la estructura de hábitos de todos los integrantes de la familia.

Para mantener el contacto con sus pacientes y sostener los tratamientos debió recurrir a las videollamadas, no sólo con los chicos sino también con los padres.

“Cuando comenzó a agravarse el riesgo de esta pandemia, y aún antes de que se tomara la medida de la cuarentena, comencé a trabajar con padres y madres para prevenir esta situación y para que se vayan anticipando a lo que iba a venir”, reconoce el profesional a La Capital.

—¿Cómo afecta el aislamiento en los niños y niñas con algunos de estos diagnósticos?

—El mayor inconveniente es la planificación del día. Se trata de chicos que en general suelen necesitar mayor estructura, por eso la organización en estos casos es fundamental. En este contexto se ha desestructurado tanto el niño como la familia, por eso lo que hay que propiciar es que los padres puedan planificar el día. Cuando hay mucho tiempo libre, hacer todo el día lo mismo aunque nos guste (por ejemplo jugar a la play) termina generando una apatía. Les recomiendo tanto a los padres como a los chicos poder intercalar actividades, y por mi parte trato de ayudarlos a organizarse. La idea es proveerles de una estructura donde haya actividades pautadas y que pueda existir cierta rutina y mantener lo planificado. Muchos de estos chicos antes de la cuarentena iban a una maestra especial o integradora que los ayudaba a hacer la tarea, ahora deben readaptarse a esta situación nueva. Tal vez con la maestra se puedan comunicar por medios virtuales, y los padres en este caso tengan que hacer una apoyatura supervisando y acompañando ese trabajo. Con respecto al tiempo que pueden estar en el espacio público no hay uno en particular. Un patio o un espacio verde pueden ser suficientes, no necesariamente tienen que salir a la calle. Hoy salir no es recomendable para nadie por los riesgos que estaríamos corriendo. En el caso de que lo haga, sería ideal que los niños puedan pasear a su mascota con la supervisión del acompañante.

—¿Cuáles de los diagnósticos son los que se ven más afectados por el confinamiento?

—El aislamiento perjudica mucho más a aquellos diagnosticados con dificultades psicosociales. Los pacientes con trastornos de conductas disruptivas en espacios cerrados y con mayor limitación de estímulos tienen mayores dificultades, y también en aquellos casos donde hay hiperactividad, o en niños que tienen conductas más impulsivas. Son los que más dificultades pueden tener en este contexto, por eso es tan importante que podamos ayudarlos a tener un espacio para la actividad física. También es necesario que los padres tengan actitudes autocompasivas y de validación, que puedan explicarle a sus hijos que es entendible lo que les pasa, que el malestar que sienten también lo sienten ellos, que también a veces están angustiados, tristes y no pueden hacer lo que les gustaría. Explicarles que todos están en la misma situación y que por eso hay que tratar de apuntar a una convivencia lo más positiva posible. Poder comunicarle a los hijos “a mí también me está pasando lo que te pasas a vos” ayuda a reducir el malestar y las conductas disruptivas.

—¿Este aislamiento puede producir involución o agravamiento en los tratamientos?

—Depende de qué modo se lo trate. Es muy importante que los tratamientos de estos niños no se discontinúen y que lo padres puedan ser acompañados semanalmente por el terapeuta. Considero que lo más importante son las herramientas que se les brinden a los padres para que puedan lograr un control de la situación. En esos momentos estamos afrontando un hecho inédito de modificación ambiental, por eso prima el apoyo y el tratamiento con toda la familia, aunque se trabaje con el paciente de forma individual. Tal vez ahora no haya que focalizar tanto en el tratamiento específico de la patología que se esté abordando, sino en la situación del aislamiento.

La actividad física ayuda a descargar tensiones.También es importante el mantenimiento de los lazos sociales mediante llamadas familiares

—¿Es suficiente la disposición que establece la Comisión Nacional de Discapacidad?

—Creo que debe considerarse la adaptación que muchos estamos haciendo de los tratamientos por otros medios como los virtuales. Esto tiene que estar establecido para que las obras sociales lo acepten, de modo tal que no constituya un problema para las familias que se vean obligadas a cortar los tratamientos. También debería analizarse como podría ser el dispositivo para trabajar con los chicos diagnosticados con trastorno de espectro autista, especialmente en los casos más severos, que necesitan de un trabajo con el profesional cara a cara. En estas situaciones puntuales es necesario un trabajo en persona con los pacientes, aquí el dispositivo virtual es muy difícil de implementar, por eso creo que estos casos deben contemplarse, porque es prioritario no cortar con los tratamientos.

—¿Qué consejos daría a padres de estos niños y niñas para pasar estos días?

—Hay que trabajar especialmente en la prevención ¿Qué actividades puedo hacer para prevenir una situación de crisis que pueda darse? Bueno, puedo apelar a ejercicios de meditación o respiración que me ayuden a estar tranquilo y en calma, y evitar elementos excitatorios del sistema nervioso (como la abundancia de azúcar o café). Propiciar la actividad física, porque ayuda a descargar tensiones. También es importante el mantenimiento de los lazos sociales, las llamadas familiares nos permiten seguir teniendo una vida social a pesar del confinamiento. No perder el contacto con los afectos y propiciar la cercanía es sumamente importante para los chicos. Además aconsejo evitar el exceso de información, especialmente lo que no sea científicamente comprobado, como lo que circula por redes sociales y no están validadas. Hay informaciones que muchas veces generan ansiedad y preocupación. Otra sugerencia es pensar en cómo estamos afrontando como adultos una situación de estrés como esta. O qué hace que yo como papá o mamá vaya a trasladar ese estrés a la relación con mi hijo Por un lado puedo pensar que no sé como voy a entretener a mi hijo y que se va a aburrir, pero por otro lado puedo ver esta situación como un tiempo que puede ser una posibilidad para autocuidarme y cuidar de mi hijo. Hoy no salir de casa es una manera de transmitir amor. Por último, sugiero tener una visión más a largo plazo, no sabemos cuánto puede durar está situación, pero esta mirada a futuro puede ayudar a prever situaciones y esa es una manera de armarse de recursos para afrontarla.