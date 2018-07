"El abrazo postergado" de una nieta, la nueva campaña de Abuelas

Abuelas de Plaza de Mayo lanzó una nueva campaña de difusión con el objetivo de llegar a todos aquellos hombres y mujeres que aún viven con su identidad cambiada. Con música de Gustavo Santaolalla, el spot "El abrazo postergado" fue realizado con la colaboración de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Ener), dependiente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa), que puso sus recursos materiales y humanos al servicio de la búsqueda de Abuelas.

La nieta Adriana Garnier Ortolani, restituida el 4 de diciembre de 2017, y su Abuela Blanca Díaz de Garnier protagonizan el audiovisual que busca sensibilizar a la sociedad y concientizarla acerca del tiempo que las Abuelas y familiares llevan buscando a sus nietos y nietas. Adriana pudo encontrarse con Blanca, pero ya son muchas las Abuelas que se han ido sin lograr ese abrazo.

"Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble", arranca el relato en off de Adriana Garnier Ortolani, la nieta Nº 126 recuperada por Abuelas en diciembre del año pasado. "Se me completó la vida dijo Adriana el día que Abuelas anunció el encuentro. Y con Estela de Carlotto a su lado, la joven celebró: "Esta vez no pudieron: el amor le ganó al odio. El amor es más fuerte que el odio, siempre".

El spot será emitido por radio y televisión durante todo el mes de julio, en el marco de la campaña de bien público solicitada y aprobada a través de Enacom. También está disponible para ser bajada desde la página web abuelas.org.ar.

Campaña en redes

Además, Abuelas lanzó en las redes sociales una campaña con los hashtags #ElAbrazo #YoTeBusco #DóndeEstás

Desde Abuelas recuerdan que las personas nacidas entre 1975 y 1980 y que tengan dudas de su identidad —o conocen a alguien que duda— pueden comunicarse con Abuelas de Plaza de Mayo. En Rosario, llamar al teléfono 4476776.