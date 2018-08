La Biblioteca Popular Alfonsina Storni lanzó una campaña de concientización sobre las donaciones de libros. Piden que los libros que se regalen estén en buenas condiciones y despierten el deseo de ser leídos.

"Cuando decidas hacer una donación de libros, hacelo con conciencia, con amor. No dones libros en mal estado o desactualizados, libros que vos no leerías, libros que no querés", piden. La Biblioteca Storni está en Ovidio Lagos 367. Para realizar donaciones escribir al correo: bibalfonsina@gmail.com