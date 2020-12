Docentes de la Red de Coros y Orquestas advierten que el programa está en peligro

Para visibilizar la problemática, los 112 docentes que integran la red conformaron un colectivo con referentes de cada una de las regiones de la provincia. Abigail Lucio, referente de Rosario y Villa Constitución y Rubén Videla, representante de la región séptima, dialogaron con La Capital y dieron cuenta de las dificultades que afrontaron a lo largo de todo el año, tanto los docentes como los alumnos beneficiarios del programa.

“En la provincia de Santa Fe hay 48 orquestas que funcionan en 50 escuelas entre primarias y secundarias. De esas 48 formaciones (de las cuales 5 son coros) se disolvieron 4 a partir de las titularizaciones que se produjeron a fines del 2019”, contó Lucio. Este problema de los trabajadores docentes comenzó con la gestión anterior y, según ellos, se agudizó a partir del cambio de gobierno provincial.

De acuerdo a lo que indican los referentes, noviembre de 2019 fue un momento bisagra para la red, porque en esa fecha se realizaron las titularizaciones de cargos docentes en condiciones poco favorables para muchos de ellos. Una situación que generó la pérdida de un total de 280 horas y por consiguiente de cargos, que con el nuevos gobierno provincial no han sido recuperados aún. “En noviembre de 2019 estandarizaron las titularizaciones y nos dieron 12 horas cátedra a todos. El requisito del concurso era haber permanecido dos años como interinos en el cargo que se iba a concursar. Hubo compañeros que no llegaban a cubrir esos dos años y esa es una de las razones por las cuales se perdieron cargos que no han sido repuestos aún. Otra razón es que tampoco la administración actual creó cargos para titularizar”, indicó Lucio.

La referente de Rosario–Villa Constitución explicó que las titularizaciones se estandarizaron en 12 horas para todos los docentes del programa porque no hubo instancias de diálogo para que se diagramaran esas horas como la red lo requería. “Por ejemplo, si una violinista trabajaba en 3 formaciones, cuando titularizó obtuvo un cargo sólo en una de esas formaciones, perdió la posibilidad de seguir trabajando en las otras 2, de ese modo perdió horas y además como consecuencia, se disolvieron formaciones. Esto es lo que sucedió en Las Rosas donde funcionaba una orquesta de cuerdas que se disolvió completamente”, indicó.

Esta problemática de vulneración de los derechos de los trabajadores docentes se agudizó cuando el actual gobierno provincial puso en cuestión tales titularizaciones pidiendo su revisión a partir del decreto 89. “Esas que fueron bien vistas por el tribunal de cuentas -destacó Lucio,-pero sobre lo que aún no hemos tenido ningún comunicado formal, mientras seguimos figurando como interinos en nuestros legajos”.

Los docentes de la red defienden la validez de las titularizaciones y niegan irregularidades en los concursos realizados. Solicitan a la cartera educativa que se dé definitivamente el alta a la titularidad de los docentes concursantes y que se establezca la especificidad en cada cargo. Otra de las demandas es que se abra el escalafonamiento a través de la junta artística, tanto para suplencias como para ascensos, para que los profesores y profesoras puedan hacer carrera docente y que los futuros equipos de coordinación no sean puestos políticos.

123105703_111921714049741_7809666588641074546_n.jpg

Una larga historia de embates

En la charla con La Capital, Rubén Videla se explayó sobre los embates que debió sortear el programa en los últimos años para lograr la permanencia. La mayoría de los docentes que integran el colectivo vienen del Programa Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles para el Bicentenario que dependía del Ministerio de Educación de la Nación. “Cuando asumió Macri, ya a inicios de 2016 directamente dejamos de cobrar, y trabajamos por 8 meses sin percibir salarios”, recordó. La situación cambió ese mismo año cuando se creó la Red Provincial de Orquestas y Coros dependiente del Ministerio de Educación de la provincia que los absorbió, sumándolos al resto de las orquestas y ensambles que estaban ya formados en Santa Fe.

Videla señaló que esa decisión posibilitó que la red contara con un sistema organizativo en donde el área específica de orquestas y coros era la Dirección Provincial de Programas Socioeducativos. Y explicó que de ese organismo dependía el presupuesto de la red, que dotaba a las formaciones musicales de lo necesario para su sostenimiento (insumos, arreglos, viajes para encuentros) además del acompañamiento pedagógico a las orquestas. En diciembre de 2019 con el cambio de gobierno provincial, ese equipo de coordinación dejó de existir y no fue repuesto ningún organismo regulador que contenga a las orquestas y coros. “La Dirección Provincial de Programas Socioeducativo no existe actualmente en el organigrama del Ministerio”, indicó el docente, que explicó: “Los que hemos titularizado lo hicimos en las escuelas sede de cada orquesta, por lo cual nuestra dependencia tanto administrativa como pedagógica actualmente es hacia la dirección de cada institución sede”.

Esta disposición a la que refiere el referente de la región séptima afecta financieramente a las escuelas orquesta que han dejado de contar con presupuesto propio. “En el presupuesto provincial que fue aprobado hace poco no hay partida asignada para la Red de Coros y Orquestas. Y lo más preocupante es que al depender administrativamente de cada escuela base de orquesta se corre el riesgo de que el programa se diluya como tal, porque dependemos de la buena o mala voluntad del director de cada escuela, cada uno hará con la orquesta o coro lo que se le antoje, dejamos de funcionar como programa perdiendo especificidad”, lamentó Videla.

Por su parte, la referente de Rosario insistió en que el criterio de especificidad de las escuelas orquesta no se puede soslayar: “Tenemos un criterio específico para funcionar. Para poder ser orquesta y coro hay un diagrama que es particular, de ensayos, de espacios de conciertos, que tienen una dinámica diferente a la de una escuela primaria o secundaria. Con estas decisiones lo que se está poniendo en riesgo es la continuidad criteriosa del programa. Además si el presupuesto llegase a estar destinado a la escuela sede también corremos el riesgo que no llegue correctamente como debe llegar a las orquestas”.

Para restaurar el programa como tal, los referentes destacaron la importancia de que la red cuente con un presupuesto específico y que se restablezca un equipo de coordinación con una línea de supervisores que conozcan en la materia.

Ambos destacaron que al momento no han tenido ningún tipo de comunicación formal por parte de las autoridades. El colectivo de docentes entregó en el mes de octubre un pliego reivindicativo con sus peticiones, que fue ingresado al Ministerio de Educación y compartido por diputados y senadores provinciales. Ese pliego no ha recibido aún ninguna contestación y los docentes afirmaron que el silencio del gobierno provincial fue una constante durante todo el año. Al respecto, Lucio señaló: “Un año de silencio es una forma de dilapidar y vaciar a la Red de Coros y Orquestas, porque lo que se está vulnerando no es solamente la estabilidad de los trabajadores sino de los estudiantes. Por segunda vez consecutiva, vuelve a estar en riesgo la continuidad de la red”.