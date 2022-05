Día de la Fonoaudiología: un instituto pensado para la formación y la extensión universitaria

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Escuela de Fonuaudiologia FCM (@fonoaudiologia.csmed)

“Tuvimos que congelar los objetivos que teníamos previstos para el instituto, en actividades que tenían que ver con la formación, la extensión y la investigación”, señala a La Capital Cecilia Villarreal, directora del proyecto que funciona en San Lorenzo al 2900. Allí cuentan con salas acondicionadas para las prácticas de los estudiantes, Cámara Gesell, aulas y hasta un consultorio de la voz, entre otros espacios. El nombre del instituto —Ana María del Carmen Baldomá— es en homenaje a la exdirectora de la escuela “que contribuyó durante todo su trabajo profesional y docente para el crecimiento de la carrera, y tenía muy claro la importancia del trabajo en el contexto y con la comunidad, para que la fonoaudiología esté presente en los lugares donde sea necesaria”, apunta Villarreal.

fonoaudiologia (1).jpg El consultorio del área voz forma parte del instituto.

Formación y extensión

Con la vuelta de los alumnos y las alumnas de la carrera a las aulas, se abocaron al dictado de talleres para que puedan tener las prácticas que durante el tiempo de pandemia habían quedado truncas. “El enclave es muy fuerte con la formación de las y los profesionales. El instituto estuvo iniciando su actividad el año pasado ya con un poco más de movimiento, y a partir de 2022 con presencialidad plena estamos avanzando sobre todos los objetivos propuestos cuando esto se crea”, apunta Villarreal, quien es docente de metodologías para la eufonía, una materia de primer año de la carrera de la UNR.

En este marco, la directora destaca los convenios con organizaciones de la sociedad civil y escuelas que demandan trabajar con atención fonoaudiológica. “La pandemia —reflexiona Villarreal— afectó no solamente el área de la fonoaudiología, sino en lo vincular y comunicativo. El tiempo de no vinculación desde lo corporal y lo vocal ha generado problemáticas que se están empezando a visualizar, porque con la presencialidad no volvimos iguales, no hemos vuelto sin que nos haya atravesado algo y más desde lo comunicativo: el habla, el lenguaje, la voz, el aprendizaje o la audición”.

En cuanto a las actividades de extensión, el instituto programó tres proyectos con los y las estudiantes para salir a la comunidad: uno vinculado a la prevención vocal y auditiva en estudiantes de profesorados, otro de ingreso escolar en zonas de alta demanda de sus centros de salud, y el tercero vinculado al acompañamiento de niños y niñas de madres privadas de la libertad.

“Esta mirada comunitaria _dice la docente y directora del instituto_ es fundamental para la formación profesional, porque lo que uno atiende no son pacientes sino otros y otras que necesitan de nuestro trabajo y construimos juntos. Y esto también un poco responder a lo que la sociedad y los ciudadanos contribuyen al sostenimiento de la universidad pública.