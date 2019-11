Desmemorias y el compromiso ético del "nunca más"

Como escribió alguna vez el historiador Darío Barriera: "La historia es un saber, no un agente: por lo tanto no hace cosas". Y agrega algo fundamental en estos días: "Pensar que la existencia de un pozo de agua cerca de un foco de fuego implica la automática extinción de un incendio, es un razonamiento de una torpeza repugnante". Algo de esto ha pasado: transmitir y evidenciar los crímenes perpetrados por el Estado, y más aún, las razones económicas y socioculturales por las cuales estos tuvieron lugar de forma sistemática y planificada, no necesariamente se tradujo en develar o transformar la mirada sobre el pasado y el presente.

Se ganaron algunas batallas culturales importantes, pero otros discursos y prácticas que se asumieron extintos, apenas estaban adormecidos. Se creyó que "hablar" del agua era suficiente para apagar el fuego. Y aquí no me estoy refiriendo a los y las jóvenes que transitan la escuela, sino especialmente a mujeres y hombres que nacieron o vivieron bajo dictaduras. Las desmemorias y justificaciones más aberrantes se escuchan entre los adultos. Existe toda una generación que debería volver a las aulas y escuchar las reflexiones de sus hijos e hijas, para despojarse de tanta arrogancia, ignorancia y prejuicios que hacen posibles las oleadas fascistas que hoy azotan a la región, o los microfascismos que se potenciaron en nuestra sociedad en los últimos años.

Es por esto también que la escuela, no puede garantizar ninguna cosa "nunca más", no hay pedagogía alguna que nos garantice evitar repeticiones. Ello es una tarea colectiva e histórica de todos y sin descanso. Sin embargo, hay algo que la escuela y muchos otros espacios de enseñanza y aprendizaje como los museos y sitios de memoria han gestado y deben continuar haciéndolo; esto es: "hacer nacer" ese deseo vital y profundo, creer y sentir "nunca más" como una convicción incuestionable, un compromiso ético inclaudicable, una defensa en nuestra vida cotidiana.

(*) Docente e investigadora de la Facultad Humanidades (UNR)