Descubrir a Julio Verne en un viejo libro del abuelo

Escondido en una caja, Nicole Montenegro Pomili descubrió un viejo libro de Julio Verne. Era La vuelta al mundo en 80 días, la popular obra que el escritor francés publicó por entregas entre noviembre y diciembre de 1872, el mismo año en que se sitúa la historia, y que tuvo sucesivas ediciones en distintos idiomas, convirtiéndose a esta altura en un verdadero clásico de la literatura de aventuras.

"A mi amiguito Nicolás, que es la vez compañero y alumno lejano. Afectuosamente, Elena", dice en la primera página la dedicatoria del ejemplar que encontró Nicole. La nena de 10 años explica que el libro es de su abuelo y que se lo regalaron las maestras cuando era chiquito "para que no se aburra y no esté triste".

La edición que Nicole tiene entre sus manos y que sostiene con sumo cariño y cuidado no tiene dibujos, pero para ella ese es un detalle menor. El contenido, lo que cuenta, es lo importante. "El libro no tiene ilustraciones pero no es aburrido, las aventuras que tiene lo hacen entretenido y divertido", apunta.





Nicole





Por eso dice que apenas lo empezó a leer la novela la atrapó de entrada. Así se enganchó con la historia del excéntrico y siempre puntual Phileas Fogg, quien apuesta en un club social que es capaz de dar la vuelta al mundo en 80 días, iniciando de esta manera junto a su fiel ayudante apodado Picaporte un viaje hacia el este por mar y tierra cargado de aventuras y no pocos contratiempos.

"Al libro lo recomendaría porque es atrapante", dice segura Nicole. Y si tiene que mencionar su parte favorita, elige sin dudas el final, con una historia de romance incluida entre el protagonista Phileas Fogg y la bella joven de origen indio Aouda.