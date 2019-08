Debates sobre inclusión, egreso y exclusión

La representación de la discapacidad es determinada por el discurso socio-cultural-político y económico dominante de una época determinada. Así, en la sociedad capitalista posmoderna el sujeto con discapacidad será aquel que no logre “insertarse” activamente dentro del sistema de producción —y/o consumo— de bienes y servicios.

El padre y la madre de un/a hijx con discapacidad deben, en el mejor de los casos, poder transitar el duelo del hijo imaginado para alojar a su propio hijo. Reconociendo sus propios deseos, limitaciones, potencialidades, etcétera. Este es un trabajo que, no sin angustia, todxs los padres y madres deberían atravesar a lo largo de la vida. Lo que ocurre en la discapacidad es que la idealización se hace trizas de un momento a otro. En este sentido, cuando un/a padre/madre pueda elaborar la pérdida de aquel hijo idealizado/a atravesando por la negación, el enojo, recién allí podrá ofrecerle filiaciones que le permitan constituirse subjetivamente.

Pero ¿Qué lugar para sus hijxs pueden imaginar este papá y mamá en un territorio donde la fertilidad es sólo el oasis de la meritocracia? —lógica perversa basada en que “todxs partimos desde el mismo punto, tenemos las mismas oportunidades y sólo por el mérito propio cada unx debería alcanzar el objetivo que se proponga: “Sí se puede”—. Y justamente las familias de personas con discapacidad sufren en carne propia esta falacia ¿Cómo se identifica este/a joven a un líder si no hay un grupo de inserción posible?

Neoliberalismo y discapacidad

En nuestra Argentina contemporánea —de gobierno neoliberal— el joven/adulto con discapacidad es un “desaparecido” en vida del espacio laboral.

Si bien la ley nacional Nº 27.044 promulgada en 2008 y con jerarquía constitucional desde el año 2014 en su artículo 24 manifiesta que “las personas con discapacidad pueden acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan” y en su artículo 2 aprueba la “promoción, acreditación, certificación y titulación de los estudiantes con discapacidad”, lo cierto es que al finalizar su escolaridad, en cualquiera de sus modalidades (escuela común o especial), aparece un abismo que desintegra cualquier identificación posible. Identificación que nos ubica en relación al otro, a un futuro, a un proyecto. Pero ¿Qué proyecto libidinal (como posibilidad de una familia propia, un trabajo, acceso a una vivienda, etcétera) es posible cuando el Estado-Otro se esfuma? ¿Quién “escucha” su deseo de ser carpinterx, cocinerx, ayudante de cocina, de tener hijxs, de poder amamantarlxs como lo hicieron con ella? El sujeto con discapacidad es un extranjero en tierra (¿Propia?).

El decreto Nº 312/10 que reglamenta la ley Nº 22.431 para el cumplimiento del cupo del 4 por ciento en la administración pública nacional de personas con discapacidad no alcanza a dar cuenta del vacío institucional en el ámbito privado. El sujeto con discapacidad es empujado a una endogamia simbólica disfrazada de “se va a ocupar de atender el negocio familiar”. Así queda “inmovilizado” en su familia y el estado se desentiende de su responsabilidad de garante de la potencialidad de ese sujeto. ¿Qué se espera socialmente de él/ella? ¿Se espera algo?

¿Qué ocurre más allá de las prácticas profesionalizantes de alguna escuela especial de la provincia de Santa. Fe, cuando estxs jóvenes egresan después de haber cumplido 22 años? ¿Qué hacen ellxs con lo que aprehendieron, experimentaron y saborearon? ¿Cómo se sentirán lxs docentes y equipos de profesionales que trabajaron junto a ese sujeto y su familia, para que logre su mayor autonomía posible, cuando el egreso de la escuela (primaria, primaria especial o secundaria de ambas modalidades) les vomita en la cara que no hay lugar posible para él o ella? ¿Dónde se lxs arroja?¿Qué se esconde detrás de la caridad de un subsidio?¿Cómo se sentirán el padre y la madre de un sujeto con discapacidad cuando, después de un largo trabajo terapéutico de años y años, logran “soltar” a esx hijx (elaborando miedos, angustias, frustraciones, creyendo en la palabra de esxs terapeutas que trabajaban a la par), construyendo una mayor emancipación/soberanía sobre sus vidas para que supiera tomarse un colectivo solx y saber donde bajarse? ¿Cómo se sentirán cuando descubren que no hay donde bajarse? Porque no hay parada, no hay lugar para bajarse, por más que el Estado le brinde el carnet con el pase gratuito. El costo que paga el sujeto con discapacidad y su familia es mucho más caro que el pasaje de colectivo.

Deuda social

El infantilismo social donde es ubicado el sujeto con discapacidad queda de manifiesto en el acompañamiento institucional desde el Estado, que se hace presente hasta finalizar su escolaridad, pero después de allí no se lo supone sujeto, se le abre la puerta y se lo invita a errar.

En este sentido la deuda es de la sociedad entera, de cada unx de nosotrxs. Somos nostrxs lxs que debemos exigirle al gobierno que impulse leyes de inclusión laboral para personas con discapacidad en el ámbito privado. Somos nosotrxs los que debemos insistir en que exista un ente contralor de las empresas privadas garantizando el empleo de sujetos con discapacidad o de lo contrario, sean sancionadas. Y también somos nosotrxs lxs que podemos darles empleo en pequeñas empresas, comercios y labores.

El sujeto con discapacidad no tiene que hacerse un lugar en la sociedad, debe ser la sociedad la que lo acompañe a construir su propio proyecto de vida y en ese intercambio simbólico encontrará “su lugar en el mundo”.