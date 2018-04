Cuentos y poesías para las escuelas secundarias

El jueves 12 de abril, a las 19, en la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza), se presenta la Colección Rosario Se Lee, que reúne libros de cuentos y poemas de autores rosarinos, destinados a las escuelas secundarias. La presentación estará a cargo de Nicolás Manzi, Federico Ferroggiaro, Rosana Guardalá, Andrea Ocampo y Nadia Isasa.

Rosario Se Lee está integrada por tres antologías iniciales: La imposible realidad, Variaciones del fantástico y Los Reinos de poesía (editados por Casagrande). La colección fue realizada por los escritores Nicolás Manzi y Federico Ferroggiaro; y la antología poética, está a cargo de Rosana Guardalá. En tanto que el diseño es de Adriana La Sala.

Las antologías se proponen difundir la obra de autores locales o de la región con peso y trayectoria en la ciudad. Incluye así trabajos literarios de Beatriz Vallejos, Aldo Oliva, Jorge Isaías, José Pedroni, Mateo Booz, Osvaldo Aguirre, Vanesa Gómez, Florencia Moscato, Javier Núñez y Daniel Basilio, entre otros. El proyecto literario fue posible gracias al apoyo del Espacio Santafesino y el Ministerio de Innovación y Cultura provincial, entre otras instituciones.

Difundir lo local

La colección nace con la intención de hacer conocer la literatura local, los autores y las autoras que han hecho pie en la ciudad, y que no siempre son conocidos, en particular en las escuelas. En una entrevista reciente, Manzi y Ferroggiaro destacaron la calidad de las producciones literarias rosarinas, que no impactan como sería deseable en las aulas, que no circulan entre docentes y estudiantes. "Uno de los objetivos es generar un lector, una lectora, de escritores rosarinos, que estén en la escuela junto a los autores consagrados y en pie de igualdad. Es una forma de empezar a generar en los alumnos la necesidad de que conozcan que existe gente en su ciudad que escribe, produce y vive de la literatura", señalaron.

Otra de las metas, además de la difusión, es favorecer un encuentro entre las escuelas secundarias y los escritores locales, regionales. Las antologías que incluyen los géneros del realismo, la ficción y la poesía son aquí las herramientas para tal objetivo.

Propuestas para el aula

Dado que la colección tiene como destinatarios principales a las docentes y sus estudiantes secundarios, cada libro cuenta además con una serie de actividades y propuestas para trabajar en clase y seguir profundizando en las lecturas ofrecidas. Manzi y Ferroggiaro indicaron que no son actividades para medir la comprensión de lo leído, sino que buscan abrirse a nuevas lecturas y relacionarse con otros lenguajes.

La primera edición de esta colección es de mil ejemplares (por cada antología). Está disponible en librerías de sello local. La presentación que se realizará el jueves próximo en la Plataforma Lavardén cuenta con el auspicio del Suplemento de Educación de La Capital, en su 20º aniversario.

Para más información escribir al correo: rosarioselee@gmail.com