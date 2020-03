Cuentos, novelas y viñetas con perspectiva de género

Novelas, cuentos y poemas pueden ser valiosos recursos para hablar del Día de la Mujer con los chicos y chicas en las aulas. La Capital consultó a docentes y bibliotecarios para que recomienden textos que, en el marco del 8 de Marzo, permitan trabajar en clases temas con perspectiva de género.

Fernanda Felice es fonoaudióloga, docente y escritora. Autora de Cuentos desobedientes, cuentos para cuidar a las infancias, Felice afirma que “las diferencias suelen provocar temor o rechazo porque hemos aprendido que lo diferente se vincula con lo extraño, lo desconocido, lo lejano”, y que la literatura “nos permite sumergirnos en otros mundos posibles y, a veces, nos asegura que existen historias ajenas que son parecidas a las propias”. En este sentido, dice que el cuento Bicho raro, de Graciela Montes pone en escena las diferencias y los conflictos que éstas historias provocan en los personajes. “De este modo —agrega— nos invita a conversar, sentir y reflexionar”.

Por otra parte, la colección Mi sexualidad, de Liliana Pauluzzi, es para Felice “un interesante recurso para compartir con las infancias”. Y explica: “Se trata de una serie de libros que, con un lenguaje simple y claro, aborda temas vinculados a la educación y la perspectiva de género”.

Otra propuesta de lectura que menciona Felice es la colección Antiprincesas (Chirimbote), “que les cuenta a las niñas y los niños que las mujeres no fueron simples actrices de reparto, sino que fueron protagonistas de la historia, la ciencia, el arte y la cultura”. En la colección aparecen en escena figuras como Juana Azurduy, Evita, las Abuelas de Plaza de Mayo, Mercedes Sosa y María Elena Walsh, entre otras enormes mujeres.

Pedagoga social e integrante del Instituto de Estudios Jurídicos Sociales de la Mujer (Indeso-Mujer), María Suárez recomienda Siete rompecuentos para siete noches, una guía didáctica para una educación no sexista dirigida a madres y padres, de Marisa Rebolledo Deschamps. Se trata de “un recurso didáctico de apoyo para hacer un uso no sexista de los cuentos, redefiniendo los papeles, los personajes y las historias”.

El libro, que se puede descargar de internet, tiene análisis sobre los estereotipos más frecuentes en los cuentos. Como el príncipe, presentado como el salvador de la princesa y que resuelve sus problemas. O la imagen superficial de las mujeres que muestran muchos cuentos de hadas. “El príncipe de Blancanieves —dice el texto— se enamora de ella a simple vista. Confiesa que no puede vivir sin ella, aunque ni siquiera la conoce. No se enamora de su inteligencia ni de lo divertida que le parece ¡No puede saberlo porque ni siquiera ha hablado con ella! Se enamora sólo de su belleza”. En el libro también hay explicaciones similares sobre Cenicienta y la Sirenita, quien “un día se asoma al exterior y en un barco ve a un apuesto muchacho del que queda enamorada hasta el punto de sacrificar su propia vida”.

Otro punto que Suárez —quien trabaja en la Escuela Vivir y Convivir— destaca de Siete rompecuentos... es cuando analiza cómo hay que ser para que un príncipe se fije en una mujer, donde se afirma que, como en el caso de la Bella Durmiente, “la sumisión, la pasividad, la belleza y la asignación a los espacios domésticos son características comunes a casi todos los personajes femeninos de los cuentos”. También hay un análisis sobre las características de los personajes masculinos y femeninos en los cuentos clásicos: mientras ellos son poderosos, valientes y utilizan espadas o caballos, ellas son malvadas o miedosas, y utilizan escobas o a lo sumo varitas mágicas.

Date cuenta, amiga

María José Castro es docente en la Escuela Comercial de Arroyo Seco y en el marco del 8 de marzo invita a visitar una serie de viñetas de Ro Ferrer publicadas en el Instagram de Chirimbote. Bajo el hashtag #DCA (Date cuenta, amiga), los dibujos muestran a mujeres diciendo frases justificando actitudes de sus parejas, tales como: “¿Qué tiene de malo? Es tradicional... le gusta que me vista y me comporte como una mujer de antes... ¡para que me respeten!”, “Yo siento que me quiere... y desaparece varios días porque tiene miedo, le cuesta demostrar lo que siente...”. O esa chica que dice: “No, no me controla... después de que le di mis claves, me dio las suyas ¡No tenemos nada que ocultar!”

Embed

“Me pareció apropiado para los adolescentes —dice Castro sobre este posteo de Chirimbote—, una manera de repensar sus relaciones amorosas. No sólo las mujeres, también los hombres. Puede funcionar como ejercicio para verse en situación. El límite del cuidado amoroso y el control obsesivo”.

De cara al 8M, la profesora de Arroyo Seco sostiene que también “es urgente hablarle a los hombres, porque las mujeres estamos despertando, aunque todavía muchas seguimos reproduciendo los estereotipos”. “Por eso —agrega— me parece urgente hablarle a ellos en su lugar de hombres/machos. El mensaje es de respeto mutuo, libertades individuales para todes y aceptación de lo que cada uno quiere ser o hacer, siempre dentro de los límites que merecen les otres”.

La docente también propone como lectura el poema de Itatí Schvartzman “Yo te paro”, incluido en el libro Ni una menos y otros poemas antipatriarcales, que hace hincapié en los lugares y actividades que “mueven” las mujeres y los motivos de la huelga, cerrando con la frase “hasta que me quieras viva te paro”.

Empoderadas

Los clásicos son también parte de las recomendaciones. Isabel Godoy es bibliotecaria de la Escuela Nº 8.185 Santa Margarita y propone cualquiera de las novelas de Jane Austen “porque siempre sus personajes son mujeres que hoy llamaríamos empoderadas, mujeres que en algún punto u otro de la historia se encuentran con hombres de igual potencia que ellas y no se sienten intimidadas”. “Además es de destacar que Austen, que escribe en el siglo XIX, trabaja sus tramas con ideales feministas, como por ejemplo como cuando critica el hecho de que las mujeres dependan del matrimonio como única forma de asegurarse una posición social y seguridad económica”, señala la bibliotecaria.