Cuando lo raro es diversión con "niños peculiares"

Mujeres que se transforman en pájaros, chicos que se pueden quitar la cabeza a su antojo y la manipulación del tiempo para escapar del peligro son algunos de los elementos fantásticos que "engancharon" de entrada a Ema (9 años) para que elija como favorito el libro Cuentos extraños para niños peculiares (Alfaguara), del escritor y cineasta norteamericano Ransom Riggs.

Ema había visto la película basada en ese texto (Miss Peregrine y los niños peculiares, de Tim Burton) y se quedó con ganas de más. Por eso su mamá le compró el libro y ahí Ema descubrió en cada página una aventura.

"El libro son distintos cuentos sobre niños que tienen peculiaridades, no son iguales a los otros humanos, son diferentes. Y tienen de divertido las rarezas", cuenta.

Si tiene que elegir una hora del día para leer, Ema prefiere la tardecita y de ser posible en voz baja. Con su papá empezó a escribir un cuento sobre una casa de familia invadida por una plaga de bichos y hasta por una terrible peste negra.

Además de su casa, Ema dice que otro lugar ideal para la lectura es la Biblioteca Popular Cachilo (Virasoro 5606). "La biblioteca es bastante linda y voy a muchos talleres divertidos que me encantan: plástica, teatro y cuentos y juegos".

De la lectura dice que lo que más la atrapa es "la imaginación que tienen los libros", donde "casi nada es común y las cosas son raras y divertidas". Y promete: "No leo mucho, por distracción con cosas móviles, pero me gusta mucho. Voy a empezar a leer más desde ahora, porque esto me encanta, es pura imaginación y diversión".