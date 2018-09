Crean, dibujan y son finalistas de una serie animada

Casi sin conocerse se reunieron hace poco para trabajar en un proyecto. Sin embargo ya saben que los une la misma pasión por el dibujo y las series animadas, algo que disfrutaron en su infancia como espectadores y que ahora descubren como creadoras y creadores. Se trata de un equipo rosarino integrado por alumnos y ex alumnos de la Escuela Técnica Nº 625 Guido y Spano y la Escuela de Dibujo Barocelli, que logró ser finalista en el concurso de serie animada de Cartoon Network para Latinoamérica. Su proyecto fue seleccionado entre 289 trabajos y será presentado entre el 4 y 8 de septiembre en la ciudad de Cuernavaca, Morelos.Es el único representante argentino que, bajo la coordinación de la realizadora audiovisual Jesica Aran, apuesta a obtener el primer premio que le permitirá concretar la producción del episodio piloto, y luego soñar con lograr la inversión para realizar la serie completa, adaptada a las diferentes plataformas de la señal infantil.

"Son jóvenes talentosos, que tienen un perfil profesional y además el tiempo para desarrollar el proyecto". Así presenta la licenciada en comunicación audiovisual Jesica Aran al equipo que logró reunir para la serie animada de fantasía y aventura, pensada para un público infantil de 6 a 12 años y titulada El Circo de los Hermanos Twin.

"En la Argentina no se produce contenido infantil", observa la realizadora audiovisual, luego de obtener un premio en otro proyecto infantil junto a la productora Avi Films. "Así surge la idea de crear una serie animada y desarrollar un proyecto colaborativo y de aprendizaje que además posibilite oportunidades laborales futuras. El objetivo era presentarlo en octubre en Cannes, pero en ese recorrido aparece la posibilidad de inscribirnos al concurso de Cartoon Network", cuenta Aran, ex alumna y profesora de la escuela técnica con orientación en comunicación multimedia.

Que sean mujeres

El certamen llamado "Girl Power: pitch me the future" lanzado por Cartoon Network Latinoamérica está dirigido a creadoras y animadoras mujeres, que tengan ideas innovadoras acordes con la identidad de la marca infantil, o bien a equipos como en este caso, liderados por una mujer. El proyecto debe estar desarrollado para un enfoque multiplataforma y ajustarse a las distintas pantallas sea televisión,YouTube y plataformas digitales. El primer premio es la producción del episodio piloto del proyecto, por un valor de hasta diez mil dólares. Aran es la coordinadora del equipo rosarino integrado por catorce jóvenes entre 17 y 30 años, que presentará también el trabajo a ejecutivos de Disney, Discovery Kids, Nickelodeon y Netflix. La serie animada que resume su historia en un minuto y medio, también se postulará en el Mip Junior, el evento mundial de la industria del entretenimiento infantil que se realiza en octubre en Cannes, y a finales de año en Ventana Sur, el mercado de cine Latinoamericano organizado por el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en Buenos Aires.

"Sabemos que nuestro trabajo tiene mucho potencial y que significa un desafío muy grande para este grupo que no se conocía y en pocas semanas logró consolidarse. Cada uno cumple una función específica: hay guionistas, diseñadores, un productor, una correctora de textos, y alguien que hará las traducciones al inglés. Nuestro objetivo es demostrar que podemos hacer la serie en Argentina", remarca acerca de este certamen en el que competirán con ocho proyectos de México y uno de Perú.

Historia animada

Cada uno explica cuál es su función en el desarrollo de la serie animada. Horacio, uno de los mayores del grupo y ex alumno de la escuela, abre la charla con LaCapital. Aunque trabaja como mecánico en una fábrica metalúrgica de San Nicolás, sabe que lo que más le gusta es la animación y la comunicación multimedia. En este proyecto se ocupa de crear los fondos para la serie animada y de algunos de los dibujos. "Diseñar el fondo es más complejo que dibujarlo porque al ser una animación no requiere de tantos detalles. El color le aporta la magia al fondo y transforma un dibujo lineal en algo magnífico", explica Stefano, otro compañero abocado a la misma tarea. Como docente de arte digital en la Escuela de Dibujo de Carlos Barocelli, y quien cursa en la Escuela de Animadores de Rosario, reflexiona sobre las series más populares. "Sus personajes fueron nuestros referentes y guiaron nuestra creación para acercarnos y entender aquello que más le gusta al público infantil, y en algún momento también pensar en una serie que no sea sólo para los más chicos".

Desde que participan de este proyecto, Horacio y Stefano reconocen que miran con otros ojos las producciones animadas: "Investigamos quién dibuja o quién hace los fondos, observamos cada línea de un cuadro, cada detalle técnico, y el estilo detrás de cada artista". Y agregan: "Las series no tienen que ser necesariamente para chicos, hay personas de 30 o 40 años que todavía las consumen y eso está perfecto. Aquellas animaciones que originalmente fueron pensadas para un público infantil tendrían que ser vistas por un público más variado, pero a veces está mal visto que alguien mayor vea dibujos animados cuando en realidad las series fueron creadas por adultos".

Algunos más cerca de la infancia y adolescencia que otros, esta idea que los encuentra en el lugar de creativas y creativos, diseñando personajes o pensado una historia, todavía los cautiva como espectadores, y aseguran que siempre lo hará. "Todos miramos dibujitos", coinciden entre risas. Las series que eligen son Gravity Falls, Star vs the forces of Evil y Final Space.

Macarena, Jesica y Juan, guionistas en la serie, cuentan que debieron adaptar la trama a ciertos lineamientos fijados por la productora. "No debía tener padres muertos y además debía dejar un mensaje o enseñanza, que no sólo divierta". La historia que tendrá 40 capítulos de 11 minutos, trata de dos chicos, Meg y Eddy, que fueron transportados a otro mundo gracias a la galera mágica de su abuelo, allí conocen a los hermanos Twin, dos osos pandas que quieren formar un circo y que intentarán ayudarlos a regresar a casa.

Isaías es uno de los diseñadores, colabora también en la animación y presenta a los personajes de la serie, que asegura son alrededor de cuarenta. "Acordamos que el protagonista de la serie debía ser algo torpe por eso tiene un diente roto y la chica ser un poco cascarrabias. Entonces teníamos que lograr ciertos rasgos físicos que también lo demostrara", explica este ex alumno de la técnica y estudiante de segundo año de la carrera de Bellas Artes. También se refiere a la dinámica de trabajo que tiene el grupo: "Nuestra tarea es colaborativa y de consulta, tratamos de dar nuestra opinión y cuando algún compañero nos sugiere modificaciones, intentamos adaptarlas".

Los coloristas también hacen lo suyo en la serie. Agustín, el más chico del grupo, todavía cursa la secundaria en la escuela técnica y su trabajo consiste en darle color a los dibujos y personajes. "Es preciso elegir la paleta de colores de cada escena, también nos ocupamos de la iluminación y las sombras. La idea no es sobrecargar de color los dibujos, es preferible que sean pocos tonos", dice el estudiante. En cambio Mariana, otra de las chicas del grupo, es asistente de animación y se ocupa de pasar en limpio cada escena (clean up) y antes de realizar el montaje. Primero hacemos bocetos para determinar por dónde se tienen que mover los personajes, luego viene la animación, y los colores. El boceto permite hacer una dinámica y tipo de movimiento", explica la joven salteña, que hace unos años vive en Rosario y también se formó en la escuela para animadores.

Equipo

El equipo completo está integrado por Francisco Matiozzi Molinas, productor general; Jesica Aran (directora); quien también es guionista junto a Macarena Zanet y Juan Lombardi; Miguel Mazza, a cargo de la dirección de animación y Glenda Nóbile y Bárbara Fumero de la coordinación de producción. Los animadores principales son Isaías Pereiro, Amadeo Meza, Alfredo Piermatei y Paula Molina; y los animadores secundarios y clean up son: Robert Abecasis, Mariana Otero, Lucas Velek y Lucrecia Olive Prieto. Agustín Tosoni, Julieta Greco y Pedro Karce son los coloristas; y fondistas Horacio Singer y Stefano Abruzzo.∏╠









Plan de mejora e infraestructura

La Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 625 Carlos Guido y Spano presentó planes de mejoras al Instituto Nacional de Educación Técnica (inet), que tienen como objetivo fortalecer los entornos formativos y las acciones pedagógicas a partir del aprendizaje de los lenguajes del diseño y la comunicación con las herramientas tecnológicas correspondientes. La institución tiene el dictamen del proyecto presentado en 2016 por dos millones de pesos, pero todavía no ha sido efectivizado. Este aporte permitiría el desarrollo de los talleres, la adquisición de computadoras y tabletas necesarias para el diseño digital y la animación de proyectos como la serie animada presentada en el Concurso de Cartoon Network.

Por otro lado, la escuela aguarda la restauración de su frente, en Córdoba 2635, edificio declarado patrimonio histórico de la ciudad, que tiene clausurado su ingreso principal ante posibles desprendimientos de su estructura. Esta obra dependería del Ministerio de Educación de Santa Fe, de la Secretaría de Planeamiento Municipal y el dueño del inmueble.