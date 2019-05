Congreso sobre desafíos de la universidad y el nivel superior

La Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se prepara para ser sede del Congreso Latinoamericano “Prácticas, problemáticas y desafíos contemporáneos de la Universidad y del Nivel Superior”. Un espacio para debatir y hacer foco en la docencia universitaria y del nivel superior de la enseñanza, en todas sus disciplinas y modalidades.

El evento, organizado por Humanidades y la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria (Aidu) de la Argentina, será el 2 y 3 de septiembre de 2019 y hay tiempo hasta el 31 de mayo para el envío de las ponencias.

El evento cuenta como antecedente un evento similar —aunque en ese caso fue coorganizado por Aidu Internacional— realizado en abril de 2014, donde se presentaron 900 ponencias y asistieron unos 1.200 participantes.

“En el congreso pasado la mayoría de las ponencias fueron sobre didácticas específicas. Eso lo queremos seguir sosteniendo. Pero hay otras problemáticas de extensión, gestión e investigación”, señala Liliana Sanjurjo, profesora de la UNR e integrante del comité organizador del encuentro docente.

Pero además de las temáticas a abordar, el congreso apunta a ser un espacio de articulación del nivel superior, entre el universitario y el no universitario, conformado este último por los institutos de profesorados y de formación técnica dependientes de la provincia.

Sanjurjo explica precisamente que Aidu Argentina está conformada por institutos de formación docente y que desde Humanidades desde hace tiempo vienen trabajando en conjunto con los institutos de educación superior provinciales.

Integración

José Goity, decano de la facultad y presidente del congreso, destaca que las jornadas de septiembre apuntan “a la integración genuina entre los subsistemas”. Entiende que si bien todos los diagnósticos advierten sobre la falta de articulación del sistema educativo, sobre todo en la formación docente, aún falta políticas para concretarla.

“El sistema de formación en nuestro país es bifronte: por un lado las universidades como actores fundamentales e importantes; y por el otro los institutos de educación superior que tienen otra jurisdicción. Y la verdad es que hay muy pocas políticas concretas para generar un sistema mucho más articulado y mejorar la calidad y las condiciones de formación de nuestros docentes”, agrega Goity. Por eso resalta la importancia de este tipo de espacios y la tarea de Aidu, desde donde “se aporta masa critica en investigación, trabajo científico y opciones para que mejore la formación docente en nuestro país”. Sostiene también que el deseo es que la universidad y los institutos de educación superior “puedan tener políticas de colaboración”.

Para Goity, uno de los problemas que arrastra el país desde hace tiempo es el desmembramiento del sistema educativo. Y describe: “No hay políticas de Estado que atiendan a una verdadera y genuina mejora del sistema. Entonces muchas veces hablamos de estrategias de evaluación sobre los profesorados, cuando no hay una política de fortalecer y sostener a los profesorados, tanto los universitarios como los provinciales. Esto no quiere decir que no ha habido políticas para fortalecer la formación docente, pero han sido erráticas, aisladas o espasmódicas”. De esta forma, y más allá de lo declamativo, para el decano de Humanidades “no hay una política de Estado que tienda a jerarquizar genuinamente la formación de los docentes del sistema”.

Ejes de debate

Durante el congreso se debatirán prácticas, problemáticas y desafíos de la universidad y en el nivel superior en temas de gestión, investigación, extensión, posgrado, evaluación, género, salud, derechos humanos e inclusión. También habrá espacios de intercambio de ideas y experiencias sobre la enseñanza de la matemática, las ciencias sociales y naturales, la lengua y las disciplinas artísticas y humanísticas, entre otros. Las actividades centrales se desarrollarán en el ECU (San Martín 750) y las simultáneas en Humanidades (Entre Ríos 758).

“Esto es transversal a todas las disciplinas que se desarrollan en la universidad. Y por lo tanto tiene ese potencial de involucrar a actores universitarios que usualmente no ven la docencia como un elemento central. Aunque es erróneo, porque la docencia en la universidad es medular, al igual que la investigación y la extensión”, agrega el decano Goity.

Para mayores informes sobre el congreso, visitar el sitio fhumyar.unr.edu.ar, o escribir al email: aidu.argen@gmail.com

>> La Coneau aprobó la maestría en formación en prácticas profesionales

La Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau) aprobó la maestría en docencia en el campo de la formación en prácticas profesionales, que tomó de base un posgrado en práctica docente puesto en marcha desde 2014. En este caso, la nueva maestría finaliza con proyectos y puesta en marcha de experiencias de enseñanza de prácticas profesionales en todas las facultades.

Sanjurjo recuerda que ya en el artículo 43 de la Ley de educación superior se establece que el campo de las prácticas en las carreras de formación profesional, inclusive la docencia, se iba a tener que incrementar y hacer visible en los diseños curriculares, atravesando el plan mucho antes de la finalización de las carreras. Y que el Estado iba a ir determinando cuáles son las carreras de mayor interés público para que se vaya previendo en sus diseños de formación el campo de las prácticas con más intensidad y desde el inicio de la cursada. En ese camino, el Ministerio de Educación dio prioridad a las carreras de formación en el área de salud, la docencia y las ingenierías. Luego se generalizó a todas las de formación profesional.

“La maestría es inédita porque participan de la misma docentes de ciencias de la educación y docentes dedicados a la formación de profesionales de todas la facultades de la UNR”, destaca Sanjurjo. Por su parte, Goity sostiene que con las prácticas pasa algo similar con el preconcepto de la docencia: “Se supone que el conocimiento en sí mismo habilita para la enseñanza y que es un proceso natural, cuando en realidad a ser docente se aprende y se enseña. Bueno, la práctica también está mediada por un proceso de formación teórico y metodológico”.