Comienzan los cursos de lengua de señas argentina

El 7 de marzo comienzan las clases de los cursos de Lengua de Señas Argentina (LSA) que dicta el Círculo Social, Cultural y Deportivos de Sordos. Están dirigidos a distintas edades, solo hay que tener el deseo o la necesidad de querer aprender esta lengua.

Las opciones de estudio son las de un curso básico de tres meses, que se dicta una vez por semana, con clases de dos horas de duración. La otra opción es el curso de nueve meses, donde hay exámenes que permiten pasar de niveles y obtener con el cuarto año aprobado un certificado de intérprete en LSA, con aval del Ministerio de Educación de Santa Fe. La inscripción está abierta hasta el 2 de marzo en los siguientes horarios: martes de 9 a 12 y de 18 a 21; jueves y sábados de 9 a 12 y los viernes de 18 a 21. Para informes, dirigirse a Viamonte 1367, al 2430013 ó circulosordosrosario@hotmail.com

Desde el Círculo de Sordos aportan que "las lenguas de señas son lenguas creadas y elaboradas de forma espontánea en las comunidades de sordos de todo el mundo. Se diferencian de otras lenguas en que no se producen con las cuerdas vocales ni se perciben con los oídos, sino que se producen empleando las manos y gestos del rostro y el cuerpo, y se perciben con la vista. No se trata de una lengua universal. Cada comunidad, que puede coincidir o no con los límites geográficos de un país, tiene su propia lengua de señas".

Remarcan así que las lenguas de señas son lenguas visuales, gestuales y tridimensionales; con gramática propia, sustentada en el movimiento de las manos y de las distintas partes del cuerpo, entre otras características. Gracias a numerosas investigaciones las lenguas de señas son consideradas como verdaderos idiomas, Además de reconocerlas como un derecho de las personas sordas.

Así se ha establecido que "los chicos sordos deben desarrollar la lengua de señas como lengua materna en el hogar y en la escuela antes de poder adquirir la lengua mayoritaria de la sociedad en al que viven".