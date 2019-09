Producción periodística

El programa Medios en el Aula de La Capital inscribe al taller “Periodismo narrativo en acción: observar, sentir y producir”, a cargo de Juan Mascardi y Ángel Amaya. Se desarrollará en encuentros quincenales y arranca el 26 de septiembre en Sarmiento 763. “El objetivo del taller es que los participantes salgan a la calle en su rol de cronistas en búsqueda de espacios, personajes y/o acontecimientos. Este será el punto de partida para alentarlos a la producción de textos e imágenes basados en la construcción de escenas bajo la consigna observar, sentir, investigar, producir y escribir”, adelantó Mascardi. En esta oportunidad el taller contará con la participación de Ángel Amaya, jefe de fotografía de La Capital. Como reportero gráfico buscará aportar a la producción del relato mixto, dónde imagen y texto se fusionen con el fin de potenciar la historia. “En la secuencia fotográfica también debe existir un relato y un personaje principal”, apuntó. El curso está destinado a periodistas, comunicadores y estudiantes avanzados en la producción de textos e imágenes orientadas al periodismo narrativo. También podrán participar aquellos que acrediten experiencia profesional en el área de la comunicación. El taller tiene un cupo limitado. Los interesados deberán postularse presentando una autobiografía sobre su interés en la capacitación. Será condición excluyente disponer de notebook o netbook para utilizarla durante el cursado. Informes al teléfono 4228805, email: mediosenelaula@lacapital.com.ar

El juego con adultos mayores

El 16 de septiembre de 9 a 12 se realizará en Corrientes 1022 el seminario - taller "Jugada Mente", un espacio destinado a acompañantes terapéuticos, asistentes gerontológicos y trabajadores de la salud. A través del juego y dinámicas cognitivas, apunta a brindar herramientas para trabajar con adultos mayores. Estará a cargo de la ludotecaria y facilitadora Bibiana Beck. Informes en el teléfono 153623972, email: bibianabeck@hotmail.com

Marcha estudiantil

El próximo lunes 16 de septiembre se realizará la tradicional marcha en conmemoración de la Noche de los Lápices en Rosario, en recuerdo del secuestro y desaparición de un grupo de estudiantes secundarios de La Plata en 1976. La convocatoria está pautada para las 16.30 en la Plaza San Martín y finalizará su recorrido en el Parque Nacional a la Bandera, con la lectura de un documento y la presencia de bandas. La actividad es convocada por la Federación de Secundarios de Rosario (Feser) y contará con la presencia de una gran variedad de organizaciones estudiantiles, así como de sindicatos. Este año la consigna será "Los lápices siguen escribiendo en las calles y en las urnas en defensa de la educación pública" y además se aprovechará para rememorar el Rosariazo, en el marco de su 50º aniversario.

Charla para familias

La Asociación para la Inclusión de las Personas con Síndrome de Down de Rosario (Aisdro) invita a familias e interesados en general a la charla “Lograr la autonomía personal ¿Y después qué? Experiencias de casos en viviendas tuteladas”, a cargo de Paula Espinosa, licenciada y profesora en ciencias de la educación, profesora en discapacidad intelectual, psicomotrista y licenciada en psicopedagogía. La charla será el día viernes 20 de septiembre a las 18.30 en la Sociedad Libanesa, Italia 1075. Aisdro es una entidad sin fines de lucro conformada por padres y familiares de personas con síndrome de down, “unidos en el trabajo para contribuir a mejorar las condiciones de vida de esta población. siendo su objetivo fundamental promover la más amplia, plena y efectiva inclusión de las personas con síndrome de down en la sociedad”.