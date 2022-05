Aprender teatro y humor en un espacio inclusivo

Giampani es docente, director teatral y parte de la Academia del Humor. En diálogo con La Capital cuenta que hace mas de 20 años genera espacios de aprendizaje de teatro inclusivo como el de la Casa Arijón, al que define como “un taller de arte escénico donde la clase es compartida entre personas con y sin discapacidad”.

En la charla, el docente hace una referencia especial sobre las formas de nombrar a este tipo de experiencias pedagógicas y manifiesta su deseo de que la sociedad finalmente pueda despojarse de ciertos términos clasificatorios. “No es sencillo lograr la conformación de grupos mixtos, porque cuando uno habla de inclusión inmediatamente estas experiencias resultan exclusivas para personas con discapacidad, y los que se sienten afuera son los que supuestamente no tenemos ninguna discapacidad. Esa es una de las contradicciones con las que convivimos”, dice.

"Mezclarse para aprender" es la pretención pedagógica de Giampani.

Mezclarse para aprender

Para Giampani esta apuesta tiene que ver con algo personal, con su propia infancia. “Recuerdo cuando mi papá me llevaba al hogar de Capitán Bermúdez, ahí empecé a tener un vínculo natural con la discapacidad, y cuando empecé teatro dije «hay juntar esto»”, recuerda.

Desde aquel momento su pretención es “mezclarse para aprender”. Una convicción que lo condujo a iniciar esta experiencia pedagógica teatral en 2001 en la localidad de Capitán Bermúdez, para extenderse luego por Rosario a través de la escuela de teatro y talleres barriales en varios distritos de la ciudad. El docente define esta experiencia como parte de su quehacer teatral, porque con ella pudo presentar obras en festivales y encuentros.

¿Qué sucede en estos espacios? Giampani cuenta que lo que acontece es explosivo y revelador para las personas con y sin discapacidad, porque se plantean nuevos desafíos. Dice que es muy difícil ponerlo en palabras y que simplemente hay que verlo para entenderlo. Lo que sí garantiza es que se genera una energía particular de conocimiento y enriquecimiento mutuo, que se corona con lazos vinculares que suelen prolongarse en el tiempo.

A la pregunta de qué se aprende responde humor escénico, pero también muchas cosas más: como aceptar a los otros, naturalizar la discapacidad, convivir con lo diferente y también “a borrar todas estas palabras que estamos diciendo, como inclusión, que pretendemos alguna vez dejar de usar. Llamamos al taller de este modo porque hay que nombrarlo de alguna manera”.

Protagonistas

En el taller de la Casa Arijón los docentes trabajan desde el humor escénico. “El arte es terapéutico y el humor potencia esa cualidad”, afirma el docente, pero aclara que el hecho de que sea terapéutico no significa que no haya aprendizaje en la formación teatral. “Nosotros no somos terapeutas ni lo queremos ser, pero inevitablemente lo artístico y el humor aportan a ello”.

Se trabaja desde la improvisación, y a partir de allí todo es posible en la medida que se cruzan distintas miradas, formas de decir y de resolver conflictos. “El teatro —explica— te da la posibilidad del protagonismo, te da la palabra, nosotros trabajamos desde la improvisación, por lo tanto las personas que participan no repiten un texto sino que construyen sus propios textos. Esa es una situación que las personas con discapacidad no viven habitualmente en la vida cotidiana, porque muchas veces en la sociedad no tiene protagonismo, y tener la oportunidad de tomar la palabra hace posible que puedan llamar a las cosas con su propio modo de decir”.

En cada encuentro se pone en juego toda la subjetividad de los participantes. Hay espontaneidad y autenticidad en un espacio que no deja de ser ficcional, pero que hace posible que el juego repercuta en la propia vida real.

El docente explica que la manera de resolver conflictos es siempre personal y que la ficción se presenta como un gran espacio de prueba: “Estamos en un juego donde los conflictos no son reales. Los que no se animan a enfrentar conflictos en la vida real también tienen esa dificultad en la ficción, hasta que en determinado momento empiezan a asumir el juego teatral y a defender lo propio. Cuando eso sucede en la ficción seguro que tiene algún rebote en la vida personal, porque se empiezan a plantar”. Dice que en general las personas con discapacidad entran y salen del juego ficcional con mayor facilidad que las personas que no tienen discapacidad. “Hay resoluciones que tienen que ver con la inmediatez, con la ocurrencia, que nos genera mucha gracia, nos divertimos mucho y hay ciertos prejuicios por decir y por manifestar que quedan derribados”, cuenta.

Si bien el “Taller inclusión y comicidad” es abierto a toda la comunidad, Giampani indica que puede ser de gran aporte para acompañantes terapéuticos, maestras especiales, psicólogos o todos aquellos que trabajen con personas con discapacidad, en la medida que les otorgará una herramienta.

El espacio se desarrolla en la Casa Arijón, de avenida Arijón 84 bis, los días lunes de 13.30 a 17. Los interesados en inscribirse pueden comunicarse con los docentes María Laura Silva al 3413275913 o Adrián Giampani al 3415922750.