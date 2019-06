Al rescate de la educación intercultural del norte argentino

Los chicos y chicas están sentados en el piso en ronda, escuchando atentos a su maestra. Ella les muestra las ilustraciones del libro escolar donde se ve a un niño con alas de pájaro, mientras les relata una leyenda ancestral. La voz en off aclara: "La educación intercultural bilingüe se apoya en relatos de viejas leyendas de remoto origen, donde la naturaleza cobra vida". Así se refleja parte de un día de clases en La palabra originaria, un documental de Sabrina Saidj y Jorge Coscia sobre las comunidades wichí, qom y pilagás que habitan en la provincia de Formosa. La educación desde la propia identidad como un derecho. Con la presencia de Jorge Coscia, La palabra originaria se presenta en Rosario el próximo miércoles 3 de julio a las 20 en el cine Arteón, Sarmiento 778.

"No solamente nos sirven como identidad los cuentos culturales, sino que detrás de eso hay unos saberes y conocimientos que se fueron transmitiendo de generación en generación", dice uno de los personajes que participan del documental, que cobra relevancia sobre todo este 2019, que la Unesco reconoció como el año internacional de las lenguas indígenas.

El valor de la palabra está presente en todo el relato sobre la realidad de Formosa, derivada de "fermosa", que en castellano antiguo significa "hermosa", tal como bautizaron los conquistadores españoles a la curva del río Paraguay en donde se fundó la capital provincial.

Las imágenes muestran el día a día de estas comunidades originarias del Gran Chaco, haciendo hincapié en la educación intercultural bilingüe, y abordar desde allí cuestiones ligadas a la salud y a la historia de esta experiencia de enseñanza.

"Lo que encontramos sorprende favorablemente, porque en general cuando hablamos de pueblos originarios hablamos de exclusión, dolor, injusticia y desarraigo. Y encontramos algo que está en las antípodas de eso, con una construcción de 30 años que empezó desde muy abajo, con tasas de mortalidad infantil altas y la lengua original prohibida", cuenta Jorge Coscia a La Capital.

El codirector del filme y ex secretario de Cultura de la Nación destaca cómo ese piso de origen se fue revirtiendo, desde la infraestructura hasta en la formación de docentes MEMA (Maestro Especial en la Modalidad Aborigen). "Todas las escuelas de modalidad aborígen tienen maestros MEMA que trabajan conjuntamente con maestros de castellano, donde el respeto, desarrollo y aprendizaje de la lengua y la cultura originaria es permanente", afirma.

Comunidades

El documental registró las experiencias de las comunidades de Ingeniero Juárez, El Potrillo, Campo del Cielo, Pozo del Tigre, La Primavera y el lotes 8, entre otros sitios. "Lo que más me llamó la atención —dice Coscia— son los resultados, porque en estos momentos hay aproximadamente 600 referentes de las tres etnias que están haciendo estudios terciarios. Y hay aproximadamente 120 en la Universidad Nacional de Formosa". De esas comunidades destaca además "la equidad" entre el chico criollo y el de una etnia originaria, así como también los materiales pedagógicos en lengua originaria, con un "enorme trabajo detrás, que van de la lingüística hasta la antropología, porque las lenguas originarias no tenían grafías". Y agrega: "Estamos hablando de tres etnias, con lo complejo que es abrir escuelas interculturales donde no hay una cultura con la que interactuar sino con tres".

El mito buen salvaje

La película codirigida por el exsecretario de Cultura del kirchnerismo narra además que esta política comenzó a gestarse hace tres décadas, cuando referentes de las tres etnias de Formosa conformaron una mesa para discutir los grandes problemas de las culturas originarias. "A partir de ahí —cuenta Coscia— hay un largo camino que dio resultados, que no es ideal pero posible. Porque el camino del retorno a los orígenes, al «buen salvaje» de Rousseau no existe". Advierte sobre este punto que existe una tendencia "urbana, pequeño burguesa y progresista" de idealizar al "buen salvaje", pero que no es tal porque los habitantes de estas comunidades de Formosa "andan en moto y se visten igual que nosotros, porque hay una transculturación".

"El niño criollo que comparte la educación con un wichí en la escuela aprende wichí. Es decir, el esfuerzo no lo hace el wichí aprendiendo castellano, sino que el acercamiento también lo hace el criollo", apunta el cineasta, para quien desde las grandes ciudades se tienen dos miradas sobre la realidad de Formosa: "Hay una mirada discriminatoria que llega al fascismo en muchos casos. Y otra compensatoria y culposa, que se regocija en la reivindicación de la pena, la derrota y la tristeza. Que es válida en la medida que exista, como en el sur o en otras regiones. Pero acá se ve un camino donde están comprometidas las comunidades, las etnias, sus dirigentes y una política de Estado. Creo que el Estado es clave para la resolución de muchos problemas y esencial para la educación y la interculturalidad, no creo en el aislamiento ni en una suerte de anarquía donde el originario se aísla y construye una comunidad por fuera del mundo y de la nación. Debe haber una política educativa de Estado, donde la salida para muchos de esos jóvenes, como está demostrado, es integrarse a su comunidad pero enriquecidos, por ejemplo, con un título universitario".

>> Entre el cine y la escritura

Cineasta y político argentino, Jorge Coscia es un reconocido realizador cinematográfico, director de películas como Mirta, de Liniers a Estambul (1987), El general y la fiebre (1993) y Luca vive (2002), entre otras. Pero también incursionó en el campo de la literatura, en novelas como Juan y Eva (2011), El bombardeo (2015) y La caja negra (2019), además de otros textos de carácter ensayístico como Del estallido a la esperanza y La encrucijada del bicentenario.

Entre 2009 y 2014, Coscia fue secretario de Cultura de la Nación, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Además condujo por Canal 9 el programa Puerto Cultura, por el que pasaron destacados artistas, intelectuales y referentes culturales de la Argentina y el mundo.