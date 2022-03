Una serie para volver a ver los cuentos de hadas en clave actual y de sátira

Érase una vez... pero ya no | Tráiler oficial | Netflix

Los tópicos de los cuentos de hadas tradicionales, según se adelanta, fueron tensados al extremo en función de lograr una comedia y, además, con momentos musicales y canciones de Fangoria, La casa azul, Amistades peligrosas o Mónica Naranjo. “Eso es lo divertido -aseguró Caro en una entrevista con la revista Vogue- y mira que ahora estoy en una etapa de mi vida en la que no me interesa provocar por provocar, no me interesa andar por la vida diciendo «¡Ay!, voy a poner un unicornio con un dildo en la cabeza». Ya estuve ahí, en «La casa de las flores», y ya tuve esa necesidad. Ahora no, creo que hasta me quedó muy soft. Si me hubiera agarrado en otro momento que no fuera la pandemia probablemente hubiera sido muchísimo más agudo”, señaló en referencia al período en el que fue desarrollado este trabajo.

“Estoy en un momento en el que siento que todos lo estamos pasando tan mal y que la crisis sanitaria ha sido tan compleja, que lo que quiero es que la gente cante; si se toma un café siga entendiendo la historia y si le gusta una canción la pueda bajar en ese momento en el celular, pausar y volver. Tenía ganas de hacer una historia muy amable y no creo que sea una falta de respeto, lo que hacemos es entretenimiento y hay que poner mucho énfasis en eso. En un ámbito cultural, es cierto, pero a mí me gusta entretener”, afirmó el creador de películas y series como “No sé si cortarme las venas o dejármelas largas”, “La vida inmoral de la pareja ideal”, ambas también en Netflix.

2022030310280312019.jpg Las cantantes españolas Mónica Maranillo y Nia Correia junto a Yatra.

Caro, que firmó un contrato para producciones exclusivas para Netflix y que ya tiene en marcha “Sagrada familia”, su próximo estreno, aseguró que fue muy estimulante trabajar con un cantante profesional y debutante como actor. “Si un proyecto se daba para experimentar era «Erase una vez... pero ya no». Me emocionó mucho ver a esas nuevas generaciones representadas por un chavo como Sebastián que se paraba, iba a sus clases de actuación, llegaba, hacía la escena, se dejaba aconsejar por la gente que tiene experiencia... Lo difícil no es prepararlo, es hacerlo, tener las agallas de ponerte enfrente de Mariana Treviño y Rossy de Palma y decir tus textos”, comentó sobre la larga experiencia del los actores que acompañan a Yatra.

Sobre la forma en que reinterpretó los cuentos de hadas, Caro dijo que lo que le interesó fue poner a prueba los estereotipos sin olvidar que la serie “es que es un cuento de la A a la Z” contado a su manera. “Es lo que más me gusta del proyecto. Un cuento que toca temas de actualidad y desmitifica cosas como el príncipe que va a rescatar a la princesa, el hecho de que las princesas necesiten a un hombre para ser felices, el que no quieran tener una profesión, que solamente están esperando el beso de un desconocido”.

75671393.jpg El mexicano Manolo Caro es el guionista y director de la serie.

“Esta princesa -apuntó el creador- deja entrever que vive su sexualidad, la disfruta y también desmitifica el rollo del héroe gallardo, valiente. Aquí todo el mundo se ríe de él porque es el chico frágil pescador. Cuando dice «yo quiero ir a la guerra para ganarme el honor de las reinas» -que son dos, una pareja lésbica que gobierna en el lugar-, quiere ganarlo yendo a la batalla porque nos dijeron que solo así se ganaba el respeto. Lo lleva a otro lugar y nos pone en otra situación: los héroes ya no son los que pelean contra dragones y monstruos; son los que sienten, los que cantan, los que se dejan enamorar”.

Caro, con tan solo 37 años, es una de las pocas y más jóvenes figuras que lograron un acuerdo con la plataforma. Según explicó, “La casa de las flores” fue la clave. “Si no hubiera ocurrido estaríamos en otro lugar y en otra circunstancia. Agradezco muchísimo a Netflix la oportunidad, me siento como en casa, aunque el final de nuestro romance llega pronto. Ha sido fenomenal porque me han dejado experimentar y ahora estoy terminando un thriller con ellos. Haber hecho «La casa de las flores», «Alguien tiene que morir», “Erase una vez...» y «Sagrada familia» es para tener solamente un enorme agradecimiento, un poco de nostalgia y nerviosismo por saber que el final está cerca”.

Yatra, quien calificó a su personaje como una especie de “gigoló”, confesó que siente que se encuentra en un momento de mucha dicha profesional: la nominación a los Oscar a mejor canción original por “Dos oruguitas”, del filme “Encanto”, interpretada por él, es algo que completa un círculo con el buen recibimiento de su proyecto propio, con su tema “Tacones rojos”, entre los más escuchados en Centroamérica, o su disco “Dharma”. Según el artista, “todo esto es un regalo de Dios, del universo y de Disney, siento que estuve en el lugar correcto, en el momento correcto, y con la preparación adecuada. Disney pudo haber elegido cualquier artista y la voz de alguien de cualquier parte del mundo y me eligieron a mí, yo lo veo como suerte”, consideró.