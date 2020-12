Una obra para explorar con humor las transformaciones y desafíos del teatro

villar2.jpg “Queremos rendirle homenaje a Mario y a los actores y actrices populares que pusieron el cuerpo para la felicidad de la gente”, dijo el director y dramaturgo Sebastián Villar Rojas.

¿Cómo fue el proceso de creación de la obra?

El trabajo con Mario y Juan Vidoletti, padre e hijo, ha sido para mí un sueño cumplido. Son dos actores excepcionales, llenos de pasión y entusiasmo, nacidos y criados sobre las tablas. De alguna manera, tanto Juan como yo queremos en esta obra rendirle un homenaje a Mario, a su trayectoria como actor popular, y a través de él, a todas y todos los actores y actrices populares de la Argentina que han puesto el cuerpo para la felicidad de la gente, a pesar de todas las dificultades, como las que enfrentamos hoy. Es una obra llena de amor, no menos que de trabajo: ensayamos cuatro meses a fondo. Partimos de un texto y llegamos a una nueva versión adaptada a esta modalidad de teatro a través de Zoom, la plataforma de videoconferencia que a mi entender mejor se ajusta a las necesidades del teatro. Esta vez, también sumamos la posibilidad de ver la obra por YouTube, para mejorar la accesibilidad. Es importante recalcar que con Zoom elenco y público están en un mismo espacio virtual y en tiempo real. La obra va en vivo y en directo. A pesar de la distancia, es una experiencia muy vívida, actores y espectadores se perciben mutuamente, el saber que el otro está ahí, compartiendo el momento, reactivando el ritual de encuentro, es fundamental para que digamos que se trata de un fenómeno teatral. El público sigue diciendo, a pesar de no haber salido de sus hogares, “fui al teatro”. Además, se abre la posibilidad de dar a conocer nuestro trabajo en todo el mundo, algo novedoso para la mayoría de nosotros.

¿Quiénes son los personajes?

Mario y Juan Vidoletti, cada uno desde sus casas, fueron encarnando a Hugo y Tomás, buscándolos y encontrándolos igual que en un proceso de ensayo convencional, y con la hermosa impronta del estilo rosarino: cuestionando el texto, opinando, sacando y agregando de la propia cosecha, improvisando e inventando. Así creamos este “pequeño universo”, la historia de un dúo de cómicos que brillaron durante el “destape”, Hugo y el padre de Tomás, “lo más grande que dio esta ciudad después del Negro Olmedo”, con todos los problemas que eso implica en el presente. Porque, ¿cómo volver cuando ese mundo de los ochenta ya no existe más que en el recuerdo o el anhelo de algunos trasnochados? He ahí el núcleo problemático de “Yuta Padre”.

villar5.jpg

¿Cuál fue el punto de partida para esta obra?

El derrotero de “Yuta Padre” parece seguir los avatares del teatro independiente argentino de los últimos años, y es además una muestra de su instinto de supervivencia. A fines de 2019 planeábamos con los Vidoletti y Santiago Dejesús abrir un “Club de Teatro Breve” en el Cultural de Abajo, la mítica sala de San Lorenzo y Entre Ríos que ellos gestionan desde hace más de tres décadas. Iba a ser una gran movida, con reacondicionamiento de los espacios de teatro y bar del subsuelo para hacer varias obras breves en simultáneo, buscando además ampliar el concepto de “microteatro” para incluir formatos de hasta veinte minutos. Dentro de este marco, escribí una primera versión corta de “Yuta Padre” para que Mario y Juan actuaran juntos en el futuro “Club”, pero la pandemia echó por tierra este proyecto y ni siquiera empezamos a ensayar. Sin embargo, el tema de la obra me obsesionaba. La idea de un cómico de los ochenta protagonista del “destape” que recurre a un joven youtuber e instagramer “antipatriarcal” para actualizar su humor en vista de un “regreso” me parecía portadora de un potencial artístico y comercial que demandaba expansión, por lo que me decidí a presentar una versión ampliada de “Yuta Padre” en Contar 7, el concurso de dramaturgia que desde 2014 organiza Aadet (Asociación Argentina de Empresarios Teatrales) para estimular la presencia de autoras y autores nacionales en la “calle Corrientes”. Pero, como apuntaba a la selección de obras para ser producidas en el circuito comercial, este concurso también se suspendió por la pandemia. Me quedé así con una pieza de noventa minutos lista para salir a jugar, pero con todas las canchas cerradas. Fue luego del estreno de “Un problema de distancia”, la primera obra que hice por Zoom junto a los actores Julio Chianetta y Juan Biselli en el marco de un ciclo organizado por la Diplomatura en dramaturgia de la UBA, que me di cuenta de que el lugar del teatro por los próximos meses, e incluso años, iba a ser el espacio digital: me decidí entonces a readaptar “Yuta Padre” por tercera vez para transformarla en una conversación a través de esa plataforma de videoconferencia. La realidad potenció el tema de la obra, ya que ahora no sólo se trataba del intento de regreso de un cómico perimido y olvidado en un contexto cultural totalmente adverso a sus propósitos, sino de la desaparición momentánea del teatro en su conjunto a nivel global, y de la espera desesperante de su regreso. En esta nueva coyuntura, la tensión entre el viejo humorista amante de las tablas, del cara a cara a un metro de distancia con el público, y el joven especialista en redes sociales operando desde la soledad de su casa, se hizo aún más punzante y actual, al igual que la necesidad de reflexionar sobre estas transiciones generacionales entre artistas y subjetividades. ¿Hacia dónde va el teatro como arte presencial? ¿Cómo puede convivir, relacionarse o friccionar con o contra la mediatización de la existencia humana? ¿Cómo mantener vivo su ideal de autenticidad y cercanía física en un entorno cada vez más tecnológicamente mediado y distante? Pero, además, ¿cómo las viejas y nuevas generaciones negocian su porción de la torta distributiva? Nadie quiere caerse del planeta ni ceder su lugar. En este caso, el derecho de piso parece tener que pagarlo el señor que pretende “volver con la frente marchita”.

Sebastián

¿Qué hace que el humor de los 80, como el que representa el protagonista, hoy resulte obsoleto?

Sin dudas, las múltiples revoluciones culturales que está experimentando no sólo Argentina, sino toda la región e incluso el mundo, de la mano de los feminismos como punta de lanza. Pero, además, los movimientos reivindicatorios de minorías étnicas y raciales que en Estados Unidos encontraron su punto más álgido en las protestas por el asesinato de George Floyd. Estamos en un momento muy similar a la revolución cultural de los sesenta, con su impronta de ampliación de derechos civiles e integración de las minorías, pero no sólo en su aspecto progresista: lamentablemente, vemos una virulenta reacción en los sectores que ven amenazados sus concepciones, privilegios y modos de vida. Es una época de convulsiones y choques frontales, porque las placas tectónicas de la sociedad se están moviendo muy rápido. Sin embargo, más allá de esta fabulosa coyuntura, ya desde hace más de una década, al ver algunas de esas películas o programas televisivos del “destape” de los ochenta o incluso posteriores, nos sentimos incómodos por una cosa u otra: los chistes o situaciones ya no nos resultan ni graciosos ni naturales. Progresivamente, el tiempo se va comiendo el “sentido común” de esas épocas relativamente recientes, como se comió el de todas las anteriores. El “destape” de la post dictadura se reía de la moral religiosa y autoritaria. Los “normalísimos” noventa de la moda bizarra de los ochenta. Los dos mil mezcla todo y de paso cuestiona todo. Hoy difícilmente podamos ver sin inquietarnos un capítulo de “Friends”. Nos vamos a dar cuenta en seguida de que no hay personajes no blancos, o que se bromea sobre el sobrepeso juvenil de Mónica, o que todo el mundo tiene plata, está bien vestido y vive en Manhattan. Si “Friends” ya no resiste un archivo, ¿qué tal “Rolando Rivas taxista”? Hace un tiempo vi un capítulo en YouTube de esta serie híper exitosa en los setenta y directamente había violencia física y verbal contra el personaje de Soledad Silveyra, cachetazos e insultos de Rolando Rivas a la “niña bonita”, a la mujer que supuestamente amaba. ¡Y era una serie de “prime time” para toda la familia! Evidentemente, nuestra sensibilidad ha cambiado de manera radical. “¡Era la época!” se excusa Hugo Lombardi frente a Tomás en “Yuta Padre”, pero el joven instagramer insiste en que hay una responsabilidad individual que el viejo cómico se niega a asumir, ocultando su propio goce misógino bajo el “clima de época”. En este sentido, me interesa el concepto de “corporación masculina” de Rita Segato, que permite ver esa dinámica compleja entre individuo y grupo, entre violencia y goce. Se internalizan los valores y prácticas del grupo por coerción y mandato, pero también por deseo de acceder a los premios y castigos de esa corporación privilegiada. Ser varón heterosexual cuesta, los rituales son arduos y vejatorios, pero “pertenecer tiene sus privilegios”. Hacia dentro, el humor sádico es un correctivo psicológico efectivo para las ovejas descarriadas: por eso la palabra “puto” es un límite, la línea de demarcación de esa comunidad de pertenencia. Con el enorme esfuerzo militante de diversos sectores, entre los que por supuesto se encuentra la comunidad LGTBIQ+, se ha logrado fisurar esta dolorosa “normalidad” del poder, pero todavía queda muchísimo por delante. La conquista es la existencia de alternativas, de un abanico cada vez más amplio de formas legítimas de vida fuera de ese mundo asfixiante. En “Yuta Padre”, que tomé de la deconstrucción antipatriarcal del insulto “puta madre”, estos temas son abordados desde el humor satírico y crítico, intentando indagar en las diversas masculinidades que convergen y divergen en la contemporaneidad. Hugo y Tomás encarnan dos lógicas masculinas completamente diferentes, como si de pronto pasado y presente se cruzaran en una esquina, con todos los problemas de anacronismo que eso implica.

¿Qué efecto tiene el encuentro del universo analógico del humorista con el virtual del youtuber?

El choque de estos universos tan diferentes, sin más, provoca risa. Hugo Lombardi, nuestro protagonista, ya no encaja en este “nuevo mundo” mediado por las pantallas oscuras y los discursos de la diversidad. Paradójicamente, luego de tantos años de ser él el “victimario”, ahora se ha vuelto presa fácil para la “risa satánica” de la que habla Baudelaire: el reírse del otro. Se trata del procedimiento tan actual del “consumo irónico” o “bizarro” que en Argentina tuvo sus antecedentes en programas como “Cha, cha, cha” o “Todo por dos pesos”. La presencia, por ejemplo, de un anciano totalmente fuera de lugar entre adolescentes alborotados en las tribunas del estudio ya anticipaba este efecto risible por contraste y desplazamiento “desubicado” que hoy es moneda corriente en las redes: constantemente vemos memes y stickers de gente que no encaja haciendo cosas “estúpidas” o “fuera de lugar”. Esta iconografía incluso ya empieza a hablar por nosotros, se ha transformado en un canal de comunicación que en muchos casos reemplaza a la palabra. Hay personajes que se han vuelto famosos a nivel mundial sólo porque se viralizó su sticker, como el señor de la sonrisa depresiva sosteniendo una taza de café (“Esconde el dolor, Harold”). Lo que me resulta interesante de la contemporaneidad es que, en simultáneo a la progresiva toma de conciencia sobre el flagelo del bullying y la discriminación, circula un oceánico “mercado negro del humor”, como lo llama Hugo, que sigue apelando a la risa satánica, a reírse del otro, pero esta vez llevando la fórmula a niveles nunca antes vistos: miles de millones de personas produciendo y distribuyendo memes y stickers a cada segundo a través de las redes sociales pueden más que un batallón de humoristas de la vieja guardia (al estilo de Corona, Tangalanga o Midachi). La pregunta es si el meme o el sticker no ocultan nuevas formas de discriminación y estereotipia bajo una apariencia de (no tan) inocente humor. La respuesta para mí es sí, pero también hay un gran efecto de identificación con esos “íconos bizarros”: la otra forma del humor más asociada a la compasión que al sadismo, reírnos del otro porque, a través de él, nos reímos de nosotros mismos, hacemos catarsis con nuestros propios dolores y ejercitamos la aceptación. Es el procedimiento del stand-up, pero también el del sticker “Esconde el dolor, Harold”, que en el fondo encierra una crítica al modelo psicológico del American Way of Life: “proyecta éxito, aunque por dentro estés destrozado”. De alguna forma, todos somos Harold, aunque esto no justifique su “sacrificio”. Es innegable que vivimos en un mundo lleno de matices, ambiguo y difícil de encasillar. El humor es parte de esta maravillosa fluidez de sentidos: la ironía, lo delirante, lo bizarro, el sarcasmo, han devenido “visión del mundo” porque la realidad misma se volvió absurda. ¿Estamos ante un nuevo dadaísmo de masas? Ante la violencia que nos llega segundo a segundo a nuestros dispositivos, ¿sólo queda reír con una mueca vacía? Por encima de la tensión entre “corrección política” y “fascismo explícito” que es un rasgo claro del presente, hay toda una compleja ecología humana de procesamiento emocional que encuentra en el humor viral y sus íconos un canal de expresión inédito. Para bien y para mal, con todas sus ventajas y peligros, estamos fabricando chistes como nunca antes en la historia de la humanidad, y una prueba de ello es que “Los Simpson” han sido elevados a filosofía, a concepción del mundo. Para muchas y muchos, nuestra aldea global se llama Springfield. Esto puede tener un sentido crítico y transformador, pero también conformista y reaccionario. Lo que intento en la obra es poner algo de esta complejidad en escena a través de Hugo y Tomás.

villar3.jpg

El youtuber, ante el desarrollo imparable de nuevas herramientas, ¿también resultará obsoleto? ¿Ya está ocurriendo con el surgimiento de los instagramers o TikTok, por ejemplo?

Tomás lo tiene muy en claro, pero sabe que las audiencias se segmentan y que, por ahora, hay lugar para todas y todos, a la vez que es imposible atrapar a las generaciones que ya no entran en tu paradigma cultural o tecnológico de renovación cada vez más veloz, a menos que seas un “elegido”, y eso ni siquiera depende del propio esfuerzo: el algoritmo es misterioso, pero sigue atendiendo en los centros de poder. Por eso, Tomás se sabe descartable, vive su presente y acepta su lugar, algo a lo que Hugo no se resigna y por eso quiere aggiornarse para volver. En este sentido, en la actualidad la competencia por “popularidad” es feroz, porque “hoy todo el mundo tiene un canal”, como le explica Tomás a Hugo. Esta democratización tecnológica implica una proliferación de millones haciendo lo mismo, queriendo “salvarse” con el mismo “salvavidas”. Hay una evidente saturación de oferta, con su microclima de éxito molecular. Como diría Juan Pablo Geretto, hoy lo difícil es encontrar a alguien que no tenga un “grupete que lo festeja”, aunque sean amigos y familiares. Volverse un fenómeno viral es otro tema. Como el tiempo, la velocidad nos está devorando a todes.

¿Cómo calificarías esa carrera por captar la atención?

Patética, en el sentido más amplio del término, como pathos, porque por un lado me genera empatía, me identifico con su búsqueda “patética” de ser alguien, de hacer algo con su vida, de no pasar desapercibido por el mundo, con todo lo absurdo que desde Beckett sabemos que es esto, pero a la vez me genera “pena” o “lástima”, porque los veo hacer lo mismo que millones en su casillero: incluso lo mismo que yo. Tomás es también “Harold”, un cuerpo sacrificial que nos refleja, y ésa es una de las funciones fundamentales del teatro: desnudar nuestro patetismo, bellamente, poéticamente, risiblemente.

Se suele decir que sin público no hay obra, pero tampoco hay cine, plástica, youtubers ni instagrames. ¿Qué coincidencias podrías encontrar entre todos ellos en ese objetivo de captar la atención?

“Escribo para que me quieran”, decía Gabriel García Márquez. Me parece una buena definición. ¿Hay alguna actividad creativa que no esté atravesada por Afrodita, por Eros, por el deseo de empatizar y llegar a otros? Va incluso mucho más allá del arte: “hacemos” para trascender, para dejar la huella de nuestra mano impresa en la materia o el espíritu: desde un pan a SpaceX. Si el mundo fuera solo mandato o cálculo económico, si fuera sólo Tánatos y conciencia moral, ya habríamos desaparecido. En ese sentido, la obra se pregunta si es posible erradicar las bajas pasiones del humor como esa zona difusa de cópula entre Eros y Tánatos que los griegos conocían tan bien. Y, a la vez, llama la atención sobre el disfrute y la realización como un derecho universal: cuando el mundo laboral se vuelve un infierno de insatisfacción, cuando sólo trabajamos para sobrevivir, mal pagos, mal tratados, sin Eros, la sociedad camina hacia su muerte colectiva. Tomás sabe que es uno más entre millones, pero hace lo que ama, como lo hicieron sus padres, y pagaron el precio.

villar4.jpg

Teniendo en cuenta que la pandemia provocó una crisis en la idea histórica del teatro como un hecho presencial, ¿qué desafíos implicó hacer teatro con las nuevas herramientas? ¿Cómo ves estas herramientas de cara al futuro? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Cambió la percepción del hecho teatral, tanto de los artistas como de los espectadores?

En 2020 la pandemia impulsó a la comunidad teatral a buscar alternativas para seguir creando y, sobre todo, para mantener vivo el vínculo con su público. Este acto de resistencia trajo hallazgos inesperados: la asistencia al teatro desde decenas de ciudades y países en simultáneo enriqueció una experiencia que, sin dejar de ser íntima y artesanal, disolvió fronteras para darnos a conocer al mundo. Ahora es tiempo de seguir explorando las posibilidades abiertas por estos nuevos formatos, con el espíritu siempre intacto del teatro como una artesanía de la imaginación, hecha con nuestras manos y voces, y sobre todo con nuestra gran pasión: actuar, llegar, conmover. Cada función es única y efímera. Cada función intenta ser un eco de lo más noble de este arte: el encuentro, el ritual ancestral de reunirnos para compartir historias. Eso el público lo siente y lo agradece, y los actores y actrices también. El elenco siente los nervios y el riesgo de actuar en vivo, sin red, y los espectadores vibran y se sorprenden de esa habilidad que los cautiva desde hace siglos. Por eso, lo que hacemos no es filmación ni registro audiovisual: es teatro para los tiempos que corren. Duren lo que tengan que durar.