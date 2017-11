Una noble profesión

Se celebró este mes el Día de la Enfermera. Esta profesión caracterizada por la vocación de servicio es indispensable en cuanto al rol que las mismas brindan. En nuestro país se conmemora cada 21 de noviembre. Con su preparación acorde, estas profesionales de la salud atenúan dolores y o miedos que van más allá de suministrar los remedios indicados, hacer controles o indicaciones recibidas, entre otras tareas inherentes. Trascienden el trabajo en sí mismo, acompañando en trances de toda índole a personas que necesitan a más del medicamento, el control del suero, inyecciones y demás, contención en momentos de vulnerabilidad. Cuando nada puede hacerse para retener al paciente con vida en la situación que atraviesa, las enfermeras sacan recursos de su mundo interior, aportando ante la realidad, como lo hacen desde siempre los médicos con sensibilidad e inteligencia. Los galenos no sólo siguen responsablemente la enfermedad de sus pacientes, lo que incluye estudios, placas, tratamientos, análisis o lo que consideren, sino que agregan actitudes que son verdaderas caricias al alma, en especial cuando la circunstancia lo pide. Decía Platón que para curar son necesarios los remedios y los encantos. Una palabra o expresión dicha a tiempo con dulzura y tino puede que sea lo que se esté necesitando cuando las horas parecen no pasar, así sea en una internación breve. La enfermera trabaja con el médico, informándole al mismo lo que él considera que debe saber, incluyendo estados de ánimo, pedidos del enfermo, dudas del mismo, y conductas que sirvan para evaluar y o alertarlo también. Cuando de dar a luz se trata, las enfermeras se suman a la mamá y la obstetra, a ese momento signado por el amor más incondicional que existe: la llegada de un hijo, sugiriéndole la manera aconsejable de acostar la criatura y recordándole las asiduas visitas médicas con el bebé, al margen que el obstetra ya le haya dicho todo. Refuerzan así lo importante que nunca está demás reiterar (en especial a las madres primerizas y más aún en las muy jovencitas). Que todas las enfermeras y también los enfermeros hayan tenido un día especial, y que con el servicio vital que prestan, vaya el reconocimiento de quienes sabemos del aporte que hacen a la salud cada día. Cuando se abraza una profesión y se hace con real vocación, la tarea se allana dando sus frutos y satisfacciones.

Nora Cardarelli

La "puesta a punto" del submarino "San Juan"

De llegar a demostrarse que la "puesta a punto" del submarino ARA "San Juan" en 2011 no fue la correcta como consecuencia de la conocida corrupción habida, me pregunto: ¿la Armada argentina no es corresponsable al no haber verificado que ello pudiera poner en riesgo a los tripulantes de dicho buque?

Carta al gobernador de la provincia

Al señor gobernador de la provincia, ingeniero Miguel Lifschitz: Debo denunciar que las autoridades de la Administración Provincial de Impuestos no cumplen con los deberes que las leyes les imponen en su calidad de funcionarios públicos. En efecto, a raíz de un impuesto provincial que considero mal liquidado, oportunamente me apersoné a las oficinas de la API, y no obteniendo satisfacción a mi reclamo, inicié y presenté el expediente respectivo el día 2 de marzo de 2017, el cual lleva el Nº 13302-0947932-9, donde fundamentaba mi reclamo con las normas jurídica pertinentes. Al no obtener respuesta alguna, el 3 de mayo presenté una solicitud de Pronto Despacho, a la cual se le otorgó el Nº 13302-0952315-8, y al día siguiente, 4 de mayo, inicié un nuevo expediente, Nº 13302-0952459-3. Si bien los funcionarios de la API informan que la respuesta está próxima a llegar, este hecho no se ha producido; ya han trascurrido más de nueve meses de la primera presentación, y ello a pesar de que el artículo 38 de la ley 13.260 establece expresamente que las consultas vinculantes deben "ser respondidas en un plazo que no podrá exceder de los cuarenta y cinco (45) días corridos". Es por ello que realizo ante usted la presente denuncia, ya que incurre en incumplimiento de los deberes de funcionario público aquel que omitiere, rehusare hacer o retardare algún acto de su oficio. Mas allá de estas cuestiones jurídicas, señor gobernador, este tipo de situaciones que resultan indignantes y abusivas para con los ciudadanos, lesionan asimismo el grado de credibilidad que tienen las declaraciones sobre el respeto al derecho de buena administración que las autoridades provinciales han expresado reiteradamente, en especial a través del decreto Nº 4174 del 19 de noviembre de 2015. Le saludo con mi mayor consideración.

José Artal Falcón

Ruido infernal en plaza San Martín

A dos cuadras densamente edificadas de distancia temblaba el piso, no quieran imaginarse el resto de los mortales si uno pasaba por la vereda de la sede de Gobernación, en la que, precisamente, había un abnegado agente de la GUM disfrutando del aire cargado de presagios de tormenta, y de la música. Le hice la siguiente observación: "¿La gente que vive alrededor de la plaza y los del geriátrico pidieron que se realice aquí el recital de Fito Páez?". A lo que el guardia respondió: "Creo que no". Confieso que salí casi tambaleándome. Felicitaciones a las autoridades municipales por la brillante idea de organizar un bochinche infernal sin la autorización de quienes pagan impuestos caros, son propietarios y frentistas. Felicitaciones por lograr más ruido que el que hicieron los egresados de cuarto año. Allí hay ancianos y enfermos, gente que llega cansada del trabajo, gente que no tiene por qué soportar ruidos de tantos decibeles. Me vuelve a la memoria la brillante, genial, respuesta del guardia urbano. Se diría que está para el premio Nobel del Avasallamiento Municipal.

La cultura del trabajo

Como padre de cinco hijos y abuelo de 12 nietos, tengo en mi haber muchas concurrencias a actos en diferentes colegios. El último fue en el Colegio Stella Maris con motivo del término del ciclo primario de una promoción, y el cambio de abanderados y escoltas. Y a esto me quería referir, porque me gustó lo solemne del acto que fue presidido por las autoridades del colegio dándole la jerarquía que se merece, y sobre todo, lo importante que es que los chicos respeten nuestros símbolos y aprendan a quererlos. Lo significativo es que a los abanderados y escoltas se los haya premiado por su dedicación, esmero y trabajo. Esto también hace a la cultura del trabajo, porque se demuestra que estudiando y trabajando se logran cosas, y en este caso ser abanderado es un gran logro. Felicito a las autoridades, maestros y alumnos del Colegio Stella Maris.

Roberto Loria