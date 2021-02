La idea de este nuevo espectáculo de Monólogos Up, surge desde antes de la pandemia, cuando terminamos nuestra segunda obra, nos tomamos un tiempo para pensar qué queríamos hacer. Dimos muchas vueltas buscando textos que nos conformaran. Siempre partimos de una dramaturgia propia, pero queríamos ver si nos simplificaba algo si alguien nos hacía los textos, cosa que nunca sucedió, por que nos dimos cuenta que necesitábamos contar nosotras, que eso era parte de nuestra propia poética y nos diferenciaba de otros grupos. A partir de encuentros virtuales, fuimos delineando los personajes de cada una y con los ensayos dábamos forma a los textos definitivos. Hicimos pruebas también a ver qué pasaba en nuestro Instagram y nos dimos cuenta que funcionaba y que teníamos respuestas.

¿Por qué eligieron el streaming?

Nos presentamos a fines de 2020 al subsidio del Instituto Nacional de Teatro para entornos virtuales porque hasta ese momento la posibilidad de lo presencial no estaba definida aún. Y también queríamos como grupo transitar una experiencia diferente y valernos de la tecnología para investigar otras posibilidades. Si bien la presencialidad en el teatro es materia vital, nos parece que también es importante reconocer que este formato del streaming en la pandemia fue lo que más se utilizó como modo de acceder al hecho, en este caso, teatral, o cualquier otro tipo de disciplina artística. Obviamente después veremos la posibilidad de hacerlo en forma presencial . Por ahora el streaming nos permite que gente que conocemos fuera de la ciudad y del país tenga la oportunidad de vernos por la plataforma de Alternativa Teatral.

¿Qué temas abordan los distintos monólogos? ¿Hay algún denominador común?

En la historia de nuestro grupo Monólogos Up, armamos nuestros espectáculos desde distintos puntos de partida. En esta propuesta en particular nos interesó saber quiénes eran las mujeres que protagonizarían nuestras historias. Quiénes querían ser y cómo se veían estos personajes. Así pasamos por Rita Turist, dueña de una agencia de turismo, que viaja por el mundo a toda costa y a como dé lugar; Zorry, que dice pertenecer a la alta alcurnia, que se cree una diva mientras vive de los demás junto a su chofer; La Cacha: docente jubilada y recientemente viuda aprovecha para quejarse del sistema y de la muerte, y La Wonder, una mujer maravilla que aterriza en Rosario en busca de sororidad entre otras cosas.

¿Qué singularidad o qué caracteriza al humor femenino?

Escribir desde nuestra propia subjetividad es una manera de contar las cosas que nos pasan, lo que deseamos, nuestros sueños, anhelos, secretos. Estas mujeres-personajes femeninos que creamos son vistas desde nuestra propia perspectiva. Qué tenemos para decir, cómo atravesamos todos estos años, cómo tomamos nuestra propia palabra y qué sucede cuando decidimos expresarnos. Que las mujeres escribamos es un acto de fe, un acto de fuerza y valor, es ser y aparecer en escena. Muchas venimos trabajando de antes pero siempre es la constante resistir, tomar, abarcar los espacios, escribir y actuar en consecuencia. Creo que se trata de transmitir nuestra forma de ver el mundo a través de la palabra y el cuerpo. Es importante que nuestras voces se multipliquen y ahí está la potencia de nosotras y el hecho teatral. Hay muchas dramaturgas que nos marcaron un camino a seguir, nos dejaron mucho hilo para desenredar.

¿Qué hace que las creaciones de las cuatro actrices sean superheroínas?

Son superheroínas en el anhelo y deseo que tienen de salvar su propio mundo, pero en realidad son mujeres incorrectas, irreverentes, mujeres fuera de foco y les pasa lo que a la gente común. Son heroínas de la cotidianeidad, de la supervivencia y tienen el poder de la risa, que derriba cualquier obstáculo y demuele cualquier resistencia, que en estos tiempos, es mucho decir.