Un show de stand up para reírse de las frustraciones, la culpa y los enojos

Sobre “Solo”, Sanjiao explicó: “Es hacer terapia del último tiempo que vivimos, pero como en todo análisis esto deriva en la crianza, los padres y la manera que no llevamos con la pandemia”.

“En mis espectáculos -añadió- hablo de la clase media, de los prejuicios, la forma en que discriminamos y las cosas malas que tenemos. Trato de que mi comedia me defina, estoy acostumbrado a elaborar contenido para el escenario. El comediante de stand up trabaja mucho con el diálogo, todo el tiempo tenés que estar en contexto, más allá del tema actual, porque el stand up en definitiva es una charla”.

Sanjiao recordó el origen de la actividad por la cual hoy es reconocido. Según dijo, todo empezó con una experiencia adolescente: “De chico me hacían bullying, un día me paré en el medio de la clase y empecé a describirlos a todos mis compañeros. Esa fue mi primera aproximación al stand up y tenía 15 años; después casi me ahorcan, pero desde ese momento comenzaron a respetarme”.