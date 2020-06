Un nuevo orden social se impone

La situación que la humanidad está viviendo estos días es única y esperemos irrepetible. En pleno siglo XXI, el coronavirus está haciendo estragos, física y mentalmente entre la población. Esta supone una experiencia completamente nueva e insólita a la que nos estamos enfrentando como sociedad, como conjunto, pero también de forma única e individual. Una sensación y una manera de afrontar la realidad de un modo singular e intransferible debido a miles de emociones y sentimientos inéditos en nosotros mismos, más todo lo que conlleva el nuevo orden social que se impone. La paradoja con la que nos encontramos por estos días se dá en las quejas y críticas que constantemente hacíamos hacia el aislamiento que estábamos sufriendo a raíz del uso de internet y las nuevas tecnologías. La ironía es que se ha hecho más que realidad; se ha convertido en un chiste de mal gusto: confinados en casa, aislados del resto, nuestro único contacto con el mundo exterior es precisamente a través de las redes sociales y se imponen por obligación; se hace patente lo social que es el ser humano y cuánto necesitamos el uno del otro. Esta situación, que nada tiene de ficción, aunque lo parezca, nos está llevando al borde de nuestros límites físicos y mentales, teniendo ahora la oportunidad, más que nunca, de demostrar cada uno de qué pasta está hecho. Hemos hecho caso omiso de las advertencias. Ahora debemos estar a la altura de las circunstancias. Habrá momentos importantísimos de tensión física y emocional, aún así podemos y debemos sacar un gran aprendizaje de todo esto y entender las nuevas oportunidades que se nos están dando para mejorar y evolucionar pero juntos, como un todo, sin fisuras. Este 2020 es el momento de la comunicación sin ambages, de la transformación, de las decisiones, del apoyo, del positivismo, del amor verdadero por nuestras vidas, por nuestro mundo y por lo que nos rodea.

Manuel Basanta

Belgrano periodista

El Correo de Comercio fue un periódico que apareció en Buenos Aires el 3 de marzo de 1810 y salió todos los sábados hasta el 5 de abril de 1811, editado por Manuel Belgrano, que lo hace a nuestro héroe también periodista. Sus publicaciones fueron un medio más amplio para desarrollar su pensamiento, principalmente en cuanto al libre comercio. Pero no sólo era doctrina, sino que el periódico tenía publicaciones comerciales con información de los barcos que llegaban y sus respectivas cargas. Esto viene a cuento a que hace algunos años, todavía tenía vigencia una versión y polémica sobre si en aquella jornada lluviosa del 25 de mayo de 1810 había o no paraguas. Durante una semana de mayo, una niña cuya madre le encomendó que le preguntase a la maestra si los había o no. "Mañana te traeré la respuesta", contestó la docente a la pregunta. Al otro día llegó al aula con un libro y lo presentó a los alumnos, quienes admirados contemplaban una reproducción facsimilar de la colección del Correo de Comercio. La señorita buscó una marca, abrió el ejemplar en la hoja del suplemento del sábado 28 de abril de 1810 y ofreció a la niña que había expresado la inquietud, que lea los precios corrientes de efectos de importación en un par de páginas posteriores, donde había una marquita. La lectora se detuvo, sonrió y en voz alta leyó: "Paraguas españoles, cada uno, Id. Ingleses, de 5 a 10 ps". La docente explicó que aquel periódico de Belgrano con los años pasó a ser un documento que ha sido fuente para la historia, o sea un comprobante que en este caso sirvió para que sepamos con certeza y podamos decir con seguridad: Sí, había paraguas.

Ernesto Del Gesso

Por favor, revean la medida

La poca, casi nula, cantidad de casos de infectados por coronavirus en nuestra ciudad obedece, en gran medida, a la escasa cantidad de usuarios del transporte público de pasajeros. Tal actitud obedeció, en gran parte, al no cobro del estacionamiento medido y la supresión de los carriles exclusivos. Ello fomentó que muchos concurrieran a sus lugares de trabajo en sus automóviles. La reimposición de ambos implicará un incremento del uso de los colectivos con el consiguiente riesgo de contagio. Debería el intendente rever la medida tomada antes de que sea tarde.

Roberto Meneghini