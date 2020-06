Un modelo para armar

Hace exactamente doscientos años, el 20 de junio de 1820, el general Manuel Belgrano moría en la misma casa de la ciudad de Buenos Aires donde naciera 50 años atrás, el 3 de junio de 1770. Entre un punto y otro algo había cambiado de manera definitiva: quien abrió sus ojos por primera vez al mundo en el virreinato del Perú, bajo imperio español, los cerró en las Provincias Unidas del Río de la Plata, territorio que había contribuido a liberar en el marco de un proyecto colectivo. El germen de un país por el que Belgrano vibró en una mezcla de entrega, compromiso, tristeza y esperanza, al punto de que su última expresión fue: “¡Ay, patria mía!”. ¿Cuánto duele y cómo se redime un cuerpo atravesado por la lucha, un trozo de la historia, un grito que sigue vivo después de dos siglos?

En esta nota distintas voces de la ciudad, aquí donde la bandera tuvo su cuna, intentan construir y deconstruir al héroe. Desde sus lugares y modos de pelear el presente, de soñar una Argentina que contenga a todos, a todas y a todes, según surge de sus propias palabras. Son académicos, militantes, jóvenes, jubilados, científicos, artistas, deportistas, trabajadores. En sus rescates se refleja una asociación de ideas que no sólo tienen que ver con la libertad, la independencia y la revolución, con el relato sacralizado, sino con el gesto de rebeldía, la voluntad de inclusión y sobre todo la necesidad impostergable de la justicia social. Los testimonios que se hilvanan a continuación piensan, mirando al prócer, al hombre que fue Belgrano en su contexto, contradicciones y legado. Una práctica de memoria histórica que es a la vez una manera de ensayar el futuro, ese territorio que está siempre en disputa.

Norma Ríos

Vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Argentina

Mi visión de la figura de Manuel Belgrano como prócer y protagonista de la lucha por la primera independencia argentina gira en torno a los valores de patriotismo y honestidad que rigieron su vida. Sus ideas sobre propiedad de la tierra, igualdad de género, defensa del medio ambiente y enseñanza de oficios en perspectiva de un país pujante, distinto al que querían los poderes de una sociedad de terratenientes, colonial y esclavista, allá por 1810, muestran lo avanzado de su pensamiento y se reactualizan hoy, a doscientos años de su muerte.

Recién en mi adolescencia, en los años sesenta, pude ir conociendo y entendiendo. Destaco y admiro su rebeldía, que lo llevó a enfrentarse con los poderes del centralismo porteño, lo hizo desobediente, y por su inteligencia y valentía nos permitió tener enseña patria y pueblo en lucha; que lo transformó de un ser apasionado de la política, las letras, el periodismo, a tomar las armas y convertirse en un militar capaz de defender el sueño de libertad y desarrollo. Ese sueño surgido de la lectura permitida de “libros prohibidos” de la época. Esa rebeldía que le dio fuerzas para romper con su destino cómodo de burócrata consentido y transitar la vida que la historia le reservaba. Y lograr, gracias a ella, hacer lo que consideró justo y correcto en su multifacética existencia con diversos resultados, aunque eso lo llevó a su conocido final, tan poco emulado por presuntos héroes de toda laya y épocas: morir en la pobreza y la indiferencia absolutas.

Mucho tiempo llevó rescatar al hombre que fue uno de los mejores ejemplos de nuestra historia de liberación patria. Una vida que debería conocer cada joven argentine en detalle, para saber que los deseos de cambio existen en todas las épocas, son posibles, la base para luchar por un país y un mundo donde todes tengan justicia y dignidad. Sólo se necesita un pueblo con coraje y organizado para ejecutarlos.

Alejandro J. Vila

Investigador superior del Conicet, profesor de biofísica en la UNR.

Hoy elijo recordar al Belgrano que pensó en la educación, la ciencia y la tecnología como base de la prosperidad de una Nación y su pueblo. Belgrano viajó a estudiar a España con sólo 16 años y se embebió de las ideas libertarias que recorrían Europa en los albores de la Revolución Francesa. Luego intentó implementar esas ideas al volver al país en carácter de secretario del Consulado de Comercio de Buenos Aires. Pero no fue fácil, porque los miembros del Consulado eran comerciantes españoles que defendían los intereses comerciales de la Corona: “Nada sabían más que su comercio monopolista…comprar por cuatro para vender por ocho”, escribió en su Autobiografía. Belgrano, en cambio, creía en la educación de los criollos como motor del desarrollo: “Tenemos muchos libros que contienen descubrimientos y experiencias en agricultura, pero estos libros no han llegado jamás al labrador y a otras gentes del campo”. A pesar de la resistencia de estos comerciantes, creó la Academia de Náutica, en la cual se enseñaban matemática, astronomía e hidrografía; y la Academia de Geometría y Dibujo, pensada para entrenar a quienes les fuera útil en su oficio, incluyendo mujeres (muy inusual para la época). En las memorias anuales del Consulado abogaba por el desarrollo de la agricultura y las industrias asociadas, porque exigían más conocimiento y daban más valor agregado que la ganadería. Estas escuelas se cerraron en 1803 por ser consideradas un gasto innecesario para una colonia. Tras la Revolución, Belgrano impulsó desde la Junta de Gobierno la creación de la Academia de Matemáticas, destinada a brindar instrucción a oficiales del ejército en las matemáticas y sus aplicaciones. El mismo desafío de Belgrano y las mismas discusiones siguen hoy en pie: ¿cómo podemos generar un modelo de país basado en el conocimiento que permita el desarrollo propio? Parafraseando a León Gieco: contra esperanza, dos siglos igual.

Vanesa Baccelliere

Cantante de música popular, actriz y docente.

La imagen que tengo de Manuel Belgrano se construye desde mi niñez, a partir de los comentarios de un adulto resistente a la historia contada en las escuelas: “Hija, muy poco de lo que te cuentan en los libros es cierto. Los que llamamos próceres, en su mayoría solo perseguían beneficios personales. Hubo excepciones como San Martín y Belgrano pero, igualmente, San Martín hizo más”. Arranqué con esa base de afecto sanmartiniano y mirada de reojo a Belgrano. El próximo encuentro que tengo con él es durante un viaje al norte argentino, donde pude adentrarme en lo que fue el Éxodo Jujeño. Los habitantes de Jujuy dejaron sus casas y bienes y se llevaron toda la comida y víveres para que el ejército real no tuviera de qué proveerse. Belgrano para frenar el avance del ejército español vistió los cardones, simulando que eran soldados armados, y cuenta la historia que fue el último en salir en la caravana. A partir de ese saber, el mirar de reojo a Belgrano se convirtió en mirarlo con los ojos grandes y hambrientos. No sé quién fue mejor, quién puso más, quién hizo más entre San Martín y Belgrano. Tampoco es importante, me parece. Creo que ser héroe, cargando en tu espalda el bienestar o no de tu pueblo, no es un precio que cualquiera pueda pagar. Belgrano no se cargó en sí mismo la hechura de la bandera sino que se embanderó de lucha, de insistencia, de resistencia y de desobediencia a los pedidos de un Triunvirato centralista que, como hasta hoy, mira desde la estratégica salida de un puerto, desconociendo en profundidad el largo y el ancho de las realidades de este extenso país llamado gracias a esas batallas federales República Argentina.

Gustavo Postiglione

Director de cine y teatro, profesor universitario, músico.

Belgrano es el único héroe de la revolución que no tenía superpoderes, como sí sucedía con San Martín, Bolívar o Mariano Moreno, que si no fuera por la kriptonita que le metieron en aquel barco, hoy estaríamos hablando de un país diferente. Pero solo es una hipótesis. Belgrano perdió casi todas las batallas que le encomendaron y ganó aquellas en las que se rebeló contra sus superiores y peleándolas en inferioridad de condiciones contra las directivas de traidores como Rivadavia. Desafiaba al poder quizás porque no era un militar de carrera sino un tipo que creía en sus ideas y entendió que en ese momento había que tomar las armas. Murió pobre, muy enfermo y en soledad, como los personajes entrañables de la literatura y la historia. Fue un apasionado y en el fragor de la lucha no se privaba de amores prohibidos por los que podría haber sido condenado más allá de su tiempo. Si preguntan por Manuel Belgrano muchos piensan en la bandera, algo que hizo en un rato libre mientras tomaba mates a la vera del Paraná; un acto más de los que estaba acostumbrado a hacer, sin pensar en las derivaciones patrioteras de los símbolos, ya sea desde una bandera kilométrica que nunca sabremos para qué sirve o los desfiles castrenses que hasta el mismo Manuel hubiera preferido evitar. Belgrano se escapa al bronce a pesar del bronce y es mucho más que una tela bicolor. Personaje literario o cinematográfico al que todavía no le dedicaron la ficción que merece. Porque su proyección hoy, como rebelde, como el perdedor que gana las batallas y como amante enamorado, lo pondría en un lugar incómodo para la política tradicional, peligroso ante la hipocresía de los medios, asqueado ante su vieja profesión de abogado, y tal vez hubiera aceptado la propuesta romántica que en su momento expresó CFK. En su rebeldía sin casillas también lo pienso hoy como líder de una banda de rock, entonando una versión del tema de Spinetta La bengala perdida: “Bajo la herencia la inmortalidad, cultura y poder son esta porno bajón, solo por un color, solo por un color”.

Hugo Quiroga

Doctor en filosofía, abogado, politólogo, profesor universitario, investigador en la UNR.

Comienzo con una frase de Belgrano que figura en los altos del Monumento Nacional a la Bandera: “Cuán execrable es el ultrajar la dignidad de los pueblos violando su Constitución”. Es un fragmento de un oficio enviado desde Jujuy a la Junta de Gobierno el 28 de julio de 1812. La expresión citada no es menor en un país que soportó en el siglo XX seis golpes de Estado y la tutela militar de dos gobiernos civiles, el de Arturo Frondizi y Arturo Illia, durante la proscripción del peronismo. Lo que me inspiran esas palabras como politólogo, no como historiador que conoce en profundidad su obra, es que Belgrano fue un precursor del Estado Constitucional, entre tantas cosas. Sabemos de su apoyo a la primera Constitución de 1819, y de la elaboración del Reglamento para el Régimen Político y Administrativo de Misiones, en diciembre de 1810. Pensadores y hombres de acción como Belgrano, nutridos de ideas de libertad, en otro contexto político y en otra atmósfera intelectual, pueden contribuir a un proceso de reflexión en un momento como el actual de debilitamiento creativo y de disrupción de los procesos democráticos y de los sistemas políticos. Lo que se entiende por “Constitución” no se reduce a la Constitución como mero derecho constitucional, sino que ella es una convención que refiere a la fundación de una comunidad política, con todos sus valores, y a las formas de distribución del poder. Hoy solo se puede apreciar la libertad como parte de la lucha por la igualdad social, esto no es más que ejercitar la libertad en conjunción con la igualdad. Quizá estas ideas estaban ya en germen en Manuel Belgrano.

Daniel Bessolo

Presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela Superior de Comercio, alumno de quinto año.

La imagen de Manuel Belgrano me transmite e inspira. Lo considero un prócer, pero no solo en cuanto a la libertad de la Argentina sino como protagonista de distintas luchas sociales. Hoy en día, en relación a figuras centrales de la historia de nuestro país, como por ejemplo Belgrano, hay quienes creen que si estuvieran entre nosotros participarían de ciertas luchas acordes a sus ideales. Otros interpretan que no, basándose en cosas que estas figuras pensaron o hicieron cuando estaban vivas. En general se está construyendo una nueva imagen de nuestros próceres en la que importa mucho el contexto en el cual vivieron, donde había temas que ni se planteaban o que nos llevaron muchos años de reflexión. Hacia el futuro podemos verlos como personas que en la época que les tocó lucharon, y lo hicieron por la libertad. Entonces ese valor lo podemos aplicar a nuestro presente, en las cuestiones que creamos pertinentes.

Elías Soso

Presidente honorario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y de la Asociación Empresaria de Rosario.

Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano llegó a este mundo el 3 de junio de 1770 y su legado se mantiene vigente, incluso un cuarto de milenio después. Muchos expertos e historiadores revalorizan y destacan las virtudes del prócer y sus capacidades como estadista, promotor de la educación gratuita, defensor de los derechos de los pueblos originarios, revolucionario y guerrero. Fue un hombre que honró su vida en beneficio de la Constitución de la Nación Argentina. Entre tantas de sus frases célebres se cuenta: “Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria, me contentaría con ser un buen hijo de ella”. Con modestia y humildad trataremos de orientar nuestra obra de vida siguiendo su ejemplo.

Belgrano excede largamente a la figura de creador de la bandera y penetra con energía y fluidez en el campo de la política, la educación, el derecho, la economía. Eso lo transforma, a mi juicio, en el más grande patriota nacional por su transparencia, su desinterés, su inteligencia y su amplio conocimiento de cara a hacer una Nación con mayúsculas. Don Manuel está al lado de Don José en el corazón de la Patria.

Virginia Gómez

Jugadora de fútbol de Rosario Central, integrante de la selección argentina

Manuel Belgrano es mucho más que el prócer de la bandera. Hay que tener en cuenta y recordar al personaje y su pensamiento, que ha sido muy fuerte. Considerar por ejemplo que fue el primero en hablar de temas trascendentes como industria, ecología, género y educación popular en la Argentina. Es uno de los personajes más empáticos y generosos de nuestra historia, un hombre muy innovador. De hecho al día de hoy sus principios y pensamientos tienen vigencia y estoy segura de que trascenderán también hacia el futuro.

Al caminar en otro país con nuestros colores sentí una emoción enorme. A mí me tocó defenderlos en un partido de fútbol, y lo hice con el alma y el corazón. Belgrano fue quien creó esa bandera, acá en nuestra ciudad, lo cual es un orgullo porque además de crearla la defendió y la amó.

María Beatriz Jouve

Docente y escritora.

Quizá por cierta deformación profesional, no puedo pensar en la figura de Belgrano por fuera del contexto escolar. Acuden a mí las imágenes de las carteleras de las escuelas por las que transité a lo largo de treinta y tres años de docencia. Manitos, palomas, globos y guirnaldas, en un riguroso celeste y blanco configuran el telón de los actos escolares. Claro que, pandemia mediante, habrá que ingeniárselas para organizar celebraciones virtuales. Es esto parte de un ritual que heredamos y ¿renovamos? año tras año. No obstante, la fecha puede ser también una ocasión para romper los estereotipos que enchalecan nuestra visión de la historia y asumir el desafío de repensar, junto a los chicos y a las chicas, los grandes conflictos con los que construimos nuestro país. Alejarnos de la imagen idílica de los manuales que nos muestran a un don Manuel mirando románticamente el firmamento. Lacónica representación que dificulta la posibilidad de pensar al prócer como a un líder revolucionario. Es hora de abandonar los bronces para encontrar a los hombres y a las mujeres de carne y hueso, con sus contradicciones y en todos sus matices, con victorias y derrotas, ilusiones y frustraciones. Al fin de cuentas eso los hace más dignos y valientes. Proyectar la figura de Belgrano en el presente nos lleva a pensar en las grandes deudas que no hemos saldado. Cuán necesario sería retomar los principios de la igualdad y la independencia del pueblo y el compromiso con la educación pública. Puedo imaginarlo en estas tierras, dando pelea y sembrando revoluciones, plantando bandera. Porque doscientos años después, Belgrano sigue siendo un rebelde. No es poca cosa en estos momentos donde un sistema cada vez más fragmentado y desigual amenaza con engullirnos. La efeméride puede ser una invitación para difundir su legado desde el lugar del pensamiento crítico. También una forma de proyectar un futuro colectivo más justo e igualitario donde podamos, de una vez por todas, jurar con gloria vivir.

Mabel Gabarra

Abogada, integrante de la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Belgrano, uno de los hombres relevantes de la historia del país, fue abogado por estudios, economista, político, docente y periodista por elección, militar por necesidad, y renunció a una vida cómoda para poner cuerpo y mente al servicio de la independencia. Fue influenciado por las ideas de la Francia de 1789 y por los planteos que las mujeres francesas agitaban al calor de la lucha revolucionaria. Olimpia de Gouges, que redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, pagó caro sus críticas a la dictadura de Robespierre y terminó guillotinada en 1793, el mismo año en que Belgrano finalizaba sus estudios de Derecho en España. A su vuelta predicó que las mujeres debían educarse, ya que son las educadoras natas en la familia, y abogó ante las autoridades virreinales por escuelas gratuitas para las niñas.

De ideas liberales en lo económico e igualitarias en lo político y social, consideraba que los pueblos indígenas debían gozar de todos los derechos y las mujeres, a través de la educación y el trabajo, debían lograr mayores niveles de igualdad. No lo imagino opinando sobre la situación actual, aunque su honestidad intelectual le impediría desconocer los avances conseguidos por las mujeres, si bien a algunos, por su profundo catolicismo, los hubiera rechazado. Lo pienso discutiendo con el neoliberalismo, el autoritarismo, la depredación capitalista que condena a la humanidad a la desigualdad. Seguramente su prédica sería por la no discriminación.

“Prócer” es un término que nace como masculino y todavía muchos diccionarios hablan de sustantivo masculino, no aplicable en femenino; por tanto tiene un defecto de origen. Creo que a Belgrano no le gustaría que le atribuyéramos esa palabra. Comprometido con la libertad, precursor de la igualdad, libró batallas sin ser militar, no se enriqueció, donó el dinero que ganó para hacer escuelas y tuvo, como todo ser humano, flaquezas y debilidades. Su legado podría ayudarnos a encontrar caminos más justos en nuestro país y en el mundo entero.