Trolls o basura acumulada

Hace muchos años tenía un amigo, marino como yo pero más joven. Siempre me invitaba a tomar un café o a almorzar para charlar. Gran parte de la conversación versaba sobre sus problemas familiares, mechado con el tema marítimo. Era un funcionario importante de Elma, empresa naviera. Me comentaba que cuando conversábamos se sentía muy bien espiritualmente. Pero yo me sentía muy mal. Lo comenté con un amigo, médico psiquiatra, y me dijo, "Tu amigo te toma como si fueras el médico, te descarga toda la mierda que lleva adentro, se siente liberado y tú te sientes mal porque te cargó negativamente y como no eres un profesional médico no sabes descargar todo lo negativo que te cargaron sobre tu espalda". Conclusión, dejé de verlo, me mejoré y aprendí que para solucionar un problema personal o familiar no estaba capacitado. Leyendo una nota periodística que tenía como título "El camión de basura", recordé lo escrito anteriormente. Termina la nota: "Muchas personas son como el camión de basura, están cargados de enojo, frustración, odio, resentimiento y ante cualquier situación aprovechan para descargarla. Lo hacen ante la primera oportunidad porque necesitan eliminar de su interior toda la basura acumulada, porque ya no hay lugar para más". Esto sucede diariamente en internet. Los comentarios irónicos, violentos, defendiendo a los ladrones que tuvimos durante 12 años, sin ninguna autocrítica, son los trolls que envenenan, dan risa, enojo, según quién los lee. El troll es un provocador que quiere llamar la atención, ser protagonista y hacer daño. Definen al trolling como persona con actitud negativa, insultos, racismo, comentarios discriminatorios, acoso sexual, entre otros. Si bien todos alojan la posibilidad del troll interno, no todos le dan rienda suelta a una violencia capaz de atacar a otro o a sí mismo. Son minoría, pero el que no sabe detectarlos puede enfermarse. Opté por mirar superficialmente, no entrar a enojarme. No perdamos la fe.

Carlos A. Borisenko

DNI 4.340.294

Hinchas italianos mal educados

Les aconsejaría a los hinchas azzurros (italianos) que en el futuro, y cuando esté en juego seguir o quedar eliminado de una copa del mundo, que se abstengan de silbar y abuchear el himno nacional de los rivales que los visitan. Digo esto porque además de tratarse de una pésima muestra de falta de urbanidad, no les va muy bien con esa despreciable y nefasta modalidad.

Alejo Uribe

DNI 6.259.301



¿Quién parará la indemnización?

La indemnización a los herederos de un paciente fallecido a consecuencia de una mala praxis la debe abonar el médico municipal –en su caso– que incurrió en negligencia. Me pregunto si la indemnización que deberá pagarse a los herederos del joven fallecido en la intersección de Ovidio Lagos y Salta por negligencia del funcionario que hizo caso omiso a la denuncia formulada respecto del mal funcionamiento de los semáforos que inducía a accidentes, ¿la pagaremos todos los rosarinos?

Roberto Meneghini



Telecom, necesito una solución

Estoy sin línea telefónica (0341- 4642812) ni servicio de internet desde antes del 5 de octubre de 2017. Primer reclamo el día 5 de octubre, registrado bajo el número 3db3801. Segundo y tercer reclamo, no se registraron nuevos números porque adujeron que ya estaba pasado el aviso. Cuarto reclamo el 30 de octubre de 2017, registrado bajo el número 3e3ctoh. Reclamo ante el Enacom el 10 de noviembre, bajo el número EX2017: 27740587. Una verdadera vergüenza el destrato de la empresa Telecom para con sus usuarios. ¿Qué debemos hacer? ¿Dónde están quienes controlan estos abusos? ¿Quién es el gerente en la sección Rosario que tan poco se ocupa de lo que pasa en su empresa? Como si fuera poco me llega la factura por los servicios prestados en este período por $828.25. Pague y después reclame.

Eduardo Marcelo Vitantonio



Un frigorífico de perros?

Hace unos días ha causado conmoción una propuesta impulsada por el señor Horacio Barrera en Río Gallegos para la creación de un frigorífico de perros, con el fin de comercializar su carne y su piel al exterior, so pretexto de pretender equilibrar la superpoblación de animales en las calles y generar trabajo. Este señor aduce que hay que modernizarse y adaptarse a la época, dejando de lado leyes viejas. Pues bien, el planteo es absolutamente al revés. En la normativa de vanguardia se ha desinstalado la eutanasia y el sacrificio como medio de control de la población, siendo el único aceptado y permitido la esterilización masiva. Además, cita como ejemplo China, siendo que a nivel mundial ha surgido una ola de repudios contra el maltrato que se les inflige a los animales en los países de Asia en general. Sería bueno que este señor se enterara que en los países donde se consume carne de perros y gatos, son sumamente cuestionados por retrógrados y crueles hasta por sus propios connacionales, como ser, en China el 68,50 % de la población está en contra y en Taiwan y Bali se prohibió definitivamente. Además, la Argentina se erige como país no eutanásico y así los están haciendo las provincias, como Santa Fe, a la cual cita evidentemente desde la mayor ignorancia como antecedente para su propuesta, ya que desde el año 2014 contamos con la ley N° 13.383. Para terminar, a través de ONGs y proteccionistas independientes de Rosario –ciudad declarada no eutanásica–, se hizo entrega de 16.000 firmas en enero de 2016 a la anterior ministra, Susana Malcorra, las que han sido entregadas al presidente de China, Xi Jinping, para que cese el brutal festival de carne de perro y gato de Yulin. No vamos a permitir un "Yulin" en Argentina.

Débora Ayache

DNI 21.414.147



Una brillante idea del Ejecutivo

Luego de anoticiarme de la brillante nueva idea de los iluminados miembros del Ejecutivo municipal de aumentar la TGI para subsidiar el transporte, les sugiero humildemente que la aumenten unos puntos más y creen un nuevo subsidio a la suela de zapatos, zapatillas, ojotas y sandalias. Me baso en la certeza de que los que no usamos el transporte público gastamos más de esos materiales y la comunidad debe reconocerlo. Deberían ser excluidas las plataformas que usan las señoritas ya que se desgastan menos. Además, deben tener en cuenta que bajo ningún concepto deben bajar el gasto político ya que tal maniobra pudiera restar votos en las futuras elecciones.

Guillermo Recagno

DNI 11.272.220



Ojo de bife con guarniciones

El sábado a la noche fuimos a comer con mi marido al bar de Rioja y Paraguay. La moza muy amable nos ofrece el menú y nos dice que el "ojo de bife puede salir con guarnición de papas fritas, puré o ensalada". Le pregunto cuánto cuesta el menú, nos dice 150 pesos. "Ok, traenos dos, uno con puré y otro con papas". Cuando al final pido la cuenta nos cobra cada ojo de bife $150, unas papas $60, un puré $60 y las bebidas, por supuesto. La llamo y le digo "el menú me dijiste que era con guarnición". Y me dice: "Sí, pero el dueño me dijo ahora que es aparte", reconociendo que anteriormente nos había dicho que era con guarnición incluida (cinco papas locas y una cucharada de puré). O sea que nos mintieron, nos estafaron. Primero la manda a la moza con un precio de menú y después te cobran aparte. Ya sé por qué el restaurante se llama "La monedita", una vergüenza lo que le hacen a los clientes. No lo recomiendo.

Andrea Cuffaro Russo

DNI 26.066.187



Un paseo en bicicletas

La brisa hacia ensortijar sus cabellos, la felicidad los envolvía, un sueño hecho realidad, Nueva York, sus pies tocaron los pedales de esa bicicleta, Y reían, el aire los acariciaba. No la vieron, pero la muerte estaba ahí, y los esperaba. Los cinco amigos, extendieron sus alas y volaron muy alto, hasta tocar el cielo, la brisa los seguía acariciando. No sabemos si este es el final o el principio De estos dulces muchachos, que se fueron con sus sueños a otra galaxia. Dios los Bendiga.

Beatriz Lambri

DNI 5 700 743



La morosidad judicial

La disminución del número de días de la feria tribunalicia y el incremento de las horas de trabajo de los integrantes del Poder Judicial, propuesto por el presidente Mauricio Macri, no alcanzan para solucionar la morosidad judicial. Me pregunto, ¿las denuncias en contra de funcionarios del anterior gobierno, que permanecieron "cajoneadas" por los jueces respectivos, por años, obedece a la duración de la feria o del horario judicial?

DNI 6.069.678