Tres mujeres para afrontar la adversidad con garra y humor

Con la partida del titular del local, que viaja a Europa para explorar nuevas operaciones para intentar remontar la frágil situación comercial, las tres empleadas quedan al frente del negocio, con la de mayor antigüedad como encargada. “Son como hermanas porque se conocen hace mucho tiempo aunque pertenecen a tres generaciones distintas y a tres culturas diferentes”, describió el autor.

“La menor, Inés, que la interpreta Paula Solari, es una joven militante trotskista, que está a favor de los derechos y que encara las cosas desde una perspectiva de género. Ella entra en conflicto con la más antigua de las empleadas, que la interpreta Nives Paschetto, que es designada por el dueño de la zapatería como encargada. El dueño está en el exterior buscando mejores oportunidades de negocio, pero las deja en banda. No se sabe qué va a pasar, les hace pedir un crédito y eso genera una gran conflictividad, pero humorística. Ahí aparecen las características de cada una, incluida Mavi, que en el medio de todo el desorden general debe elaborar la reciente muerte de su marido”.

La obra, según se adelanta, subraya la idea de cómo reaccionar “cuando todo se pone patas para arriba”. Consultado sobre si esa inestabilidad hace referencia a la actualidad, Abdo indicó: “Hay una referencia en tanto es una zapatería que está en debacle, que se está fundiendo, no están cobrando los sueldos, pero el énfasis no está puesto en lo dramático de la situación sino en los recursos que solemos tener los seres humanos para hacer frente a la adversidad. Eso aparece muy fuerte en la obra con la intención de la recuperación de «Stiletto», aunque con la posibilidad de que se convierta en otra cosa bastante diferente”.

En ese sentido, el actor y dramaturgo, responsable también de obras como “Hermana mía querida”, “Matar al diván”, “Terapia de familia”, “Monólogos del Paraná” y “Cuqui en terapia”, algunas de ellas escritasjunto a Liliana Gioia, señaló la importancia de que sean tres mujeres las que toman la iniciativa de sostener su fuente laboral con un jefe que, como indicó, “las deja en banda”. “Si bien no es una búsqueda metafórica estricta hay una alusión, una búsqueda en relación a la realidad, y hay un intento de mi parte de homenajear a la mujer. Esa es una de las razones de existir de «Stiletto», hacer un homenaje a la mujer a través de lo que hoy, para mí, soy o quiero ser y no se si seré, que es un artista del entretenimiento. Tomar el entretenimiento como un arte es algo que me gusta, y la obra tiene un equipo técnico y artístico que trabajó muy bien y cumplió ese objetivo”.