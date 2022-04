Todavía faltan 23 colectivos para llegar a los prometidos en marzo

En cuanto a vueltas completas, hace tres años los colectivos daban 4.728, y en la actualidad 3.883, un 17,9 por ciento menos. La firma que más decayó fue El Cacique, con un 27,4 por ciento por debajo de lo que decía la grilla invernal de 2019. Todo esto, teniendo en cuenta que siempre hay diferencias entre la grilla horaria oficial y lo que realmente rueda en calle: actualmente el faltante es de un 5 por ciento, pero en el verano estaba arriba del 15 por ciento. La estatal Movi es la que suele tener el desempeño más apegado, y los que menos la respetan son El Cacique y Rosario Bus.

La comparación de esas cifras con una evaluación similar realizada en septiembre de 2021, permite inferir los cambios introducidos desde entonces y hasta el presente. Los resultados muestran que la recuperación de cantidad de unidades y servicios fue parcial, con una suba promedio del 8 por ciento en cantidad de unidades, pero menos de la mitad (3,4 por ciento) en cantidad de vueltas completas. La empresa que más coches sumó fue la mendocina, con 19, un incremento del 16,7 por ciento.

Sin embargo, en el horario vigente El Cacique (que está próxima a despedirse del sistema) tiene un 10 por ciento menos de servicios diarios que en la primavera del año 2021, cuando había menor movimiento de personas. “La catástrofe de esta empresa tiene una historia previa, aprobada por la propia Municipalidad que lo avala en su propia grilla horaria. En septiembre pasado ya había bastante gente viajando en el tranporte público, pero ahora hay más y tienen menos servicios”, indicó Carlos Fernández Priotti, titular del OST.

Esto tuvo consecuencia directa en algunas líneas operadas por la empresa de Mendoza como la 126 Negra, con sensibles desmejoras en las frecuencias: mientras en 2019 era de 16 minutos, en febrero era de 28, y actualmente es de 42. “Es el colofón para una concesión que nació cruzada, y que termina con un baldón tanto por omisión de la empresa como por la propia Municipalidad, que desde el vamos no fiscalizó como debía. La firma prácticamente arrancó con recortes de servicios desde el primer día, antes de la pandemia. Esto es la crónica de una muerte anunciadísima”, disparó el referente.

Los controles en calle del equipo del observatorio fueron realizados el pasado 5 de abril entre las 14 y las 19 en la intersección de Santa Fe y Laprida, donde se puede censar a 16 líneas, el 36 por ciento de las que componen la totalidad del sistema.

Allí pudo comprobarse que la frecuencia promedió 18 minutos (el municipio prometió 14 en general), siendo notable el cambiante desempeño de varias líneas que modificaron sus frecuencias con fluctuantes consecuencias para los usuarios. Por ejemplo, la 126 Roja, también de El Cacique, pasó de tener un lapso de 15 minutos entre coche y coche en 2019, a 28 minutos en febrero, y 29 en la actualidad.

Además, hay seis líneas que no están funcionando, y varias permanecen fusionadas: “El actual servicio no satisface la expectativa, y si se pretende que los usuarios regresen al transporte público, esta no es la mejor manera, definitivamente. El pasajero que ya se bajó del TUP, va a ser muy difícil que se vuelva a subir, a no ser que haya una mejora sustancial en las prestaciones, pero eso no es para nada lo que estamos viendo”, cerró Fernández Priotti.

Falencias

La concejala Silvana Teisa, que participó de las mediciones realizadas por el Observatorio Social del Transporte, dijo que el informe “deja nuevamente en evidencia las falencias en el servicio y el padecimiento de los vecinos a diario. Las frecuencias, lejos de mejorar, empeoraron en estos dos últimos meses”, señaló. También dijo que pudieron corroborar que la incorporación de 140 unidades que el intendente anunció en la apertura de sesiones no se hizo realidad. “Solo 117 unidades se sumaron al sistema, algo insuficiente por supuesto”, detalló.

Además, avisó que como integrante de la comisión de Servicios Públicos, aguarda una reunión pedida al Ente de la Movilidad. “Es necesaria, ya que en base a datos concretos que pueda remitirnos y reclamos que tenemos cada uno de los concejales, podemos empezar a dar respuesta a los vecinos, al menos comenzando por algunos casos puntuales y urgentes”.