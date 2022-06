Sigue la polémica por la moratoria para obras no declaradas

Profesionales de la construcción remarcan que "solo tiene fines recaudatorios" y denuncian que Catastro no tuvo en cuenta sus reclamos

Al no ser tenidos en cuenta sus reclamos , autoridades del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe (Capsf) salieron otra vez al escenario público a cuestionar la moratoria de construcciones no declaradas que da lugar la ley 14.069, que aprobó la Legislatura santafesina y que sigue vigente hasta el 30 de septiembre. Ese marco normativo permite acogerse con la sola presentación de croquis, obviando las regulaciones vigentes y salteando la participación de los profesionales , y generó encendidas críticas de los profesionales de la construcción.

No descartan vínculos entre las ejecuciones de dos jóvenes en caminos rurales de zona sudoeste

Y recordó: “Luego de los primeros cuestionamientos, cuando salió la moratoria, nos reunimos con gente de Catastro y suponíamos que era para encontrar un punto de salida en común. Pero, evidentemente, nos equivocamos”.

“En ese momento, nosotros quedamos en hacerles una propuesta, que la acercamos con las firmas de apoyo del Colegio de Técnicos, Ingenieros Civiles, y las dos Cajas de Previsión. Ahí, les planteamos que había que hacerlo como regularización. Que tal como está y como sigue planteado, es solo una moratoria para recaudar”, le contó Palumbo a este diario.

El directivo puntualizó lo que permite la moratoria actual. “Se hace a través de un formulario, se llenan las condiciones y las características de la vivienda, y se pone en un croquis muy básico la ubicación de la propiedad. Ahí se ponen los metros cuadrados que se están declarando. No hay nadie que certifique que eso es así”, afirmó.

Y cuestionó: “Catastro no tuvo en cuenta la propuesta que hicimos. Ellos nos dijeron que, por ley, tenían la responsabilidad de hacer evaluaciones, y que no tienen obligación de exigir planos, que esto no significaba regularización”.

“Entonces, a la gente para lo único que le sirve es para pagar más impuesto inmobiliario. Que no está mal pagar porque hay más superficie de la declarada, pero no es la manera. Creíamos que era la oportunidad para trabajar en forma conjunta entre Catastro, los Colegios y las Cajas, y hacer ese proceso como se debe”, confió Palumbo. “Nosotros no planteamos nada raro. Está todo en ley orgánica de municipalidades, y en estas tramitaciones hay que cumplir las reglamentaciones”, sumó.

Recurso de revocatoria

El presidente del Capsf advirtió que, “ante la negativa, presentamos con el Colegio de Técnicos y las Cajas un recurso de revocatoria de esa medida, que por los tiempos de la Justicia, todavía no se expidió y probablemente lo haga luego de que termine la moratoria, el 30 de septiembre. Lo que buscamos es dejar sentado, por todos los medios, que no está bien cómo se implementó esta moratoria”.

Ante este escenario, comentó: “Vamos a invitar a las comunas y los municipios a realizar ofertas tentadoras, que podrían ser la anulación de multas, o rebajas, para todos aquellos que quieran adherir a la moratoria, y lo puedan hacer de la manera en que se debe hacer, y teniendo un documento que le va a servir. Porque con el mecanismo que está usando ahora la provincia, si mañana tenés que habilitar un negocio o vender una propiedad, en realidad eso no otorga ninguna documentación que acredite que tiene esos metros cuadrados”, subrayó Palumbo.