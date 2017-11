Ser o no ser, así de simple

Shakespeare sigue vigente. En negociación la regla básica consiste en descubrir las causas del conflicto para poder resolverlo. Lo que aparece en la superficie nunca es la verdadera causa. Más allá o más acá de la caída en desgracia de un concesionario de varios bares de La Florida, si profundizamos podremos encontrar la causa, que es el verdadero problema. ¿No será que los costos de servicios, llámese EPE, Aguas Provinciales, tasa municipal, ingresos brutos, transporte público, costo laboral, entre otros, son los que hacen inviable esta ciudad y esta provincia? El presidente Macri en reciente conferencia de prensa señaló a nuestro país como "inviable" si no se revierten las causas que habitan en lo profundo y como ejemplo enumeró a algunas de ellas. A esta provincia y esta ciudad les han creado un sinnúmero de problemas que terminan haciéndola inviable, a extremos que hoy se transforman en persianas bajas, locales vacíos, frentes sucios, y el herrumbre que ha llegado para quedarse. Este excesivo costo de funcionamiento convierten a nuestra provincia y nuestra ciudad en la más cara del país, y quizás una de las más caras de Sudamérica. Lógicamente cuando esto curre arrastra otras variantes en las que se encuentran los alquileres. Hoy La Florida tiene signos de estar quebrada. No sólo lo concesionado, lo privado también. Uno de los bares restaurantes más bellos en Costanera Alta está cerrado desde hace bastante tiempo. Y aún con algunos intentos no pudo ser reabierto y el pasto crece. Las sillas están vacías a lo largo de la Rambla Catalunya. Como si esto fuese poco se habilitaron varios carritos que se han estacionado en el lugar y han sumado más competencia. Basta conversar para enterarse que hay bares en algunos barrios que les llegan tarifas de electricidad y agua desmesuradas. Se van sumando otros hechos extravagantes como que la Municipalidad autoriza a recaudar en forma obligatoria mediante una tarifa (que la temporada anterior fue de 30 pesos) a beneficio de la Cooperadora del Hospital Alberdi, que recaudan "trapitos", que son los encargados de repartir esos fondos con la cooperadora (?). A raíz de este hecho los empleados de muchos bares han tenido que dejar de ir a sus trabajos en moto porque los obligaban a pagar ese canon. Una familia que vi entrar a uno de los bares fue seguida por un "trapito" que los increpó por no haber pagado en forma adelantada el canon que la Municipalidad fijó como obligatorio. Fue tal la indignación que se levantaron y se fueron, sin que nadie pudiera hacer nada para impedirlo. En estas condiciones quién se va a atrever a tomar concesiones con tal desprolijidad y costos estrafalarios, y condiciones imprevisibles. ¿No habrá en la inmensa geografía de la ciudad, quienes desesperados (con familia a cargo, empleados y sus familias), no encontrando la manera de salir de esta encrucijada, pensaran en colgar un cable desesperadamente para encontrar una manera de poder continuar? ¿No es necesario proteger esa zona donde quienes visitan la ciudad puedan consumir, y permitir hacer sustentables los bares de los que dependen y viven tantas familias? ¿Y no será también imprescindible que tantos barrios de la ciudad puedan mantener abiertos sus negocios y vivir honestamente de su trabajo? Es hora de que las autoridades de la provincia y la ciudad revisen las tarifas y hagan posible la convivencia en nuestra querida Rosario. Por favor, un poco de sensatez y de humanidad. Hace unos días el presidente Macri dijo lo que casi todos callan. "Debemos ser la generación que cambie para que juntos podamos hacer un gran país".

Miguel Amado Tomé

Camión oficial e infractor

El pasado domingo una vez terminada la Calle Recreativa estábamos por cruzar la calle en San Martín y Gaboto. Obviamente, esperamos a que nos habilite el semáforo cuando un camión avanzó por San Martín sin esperar que se ponga en verde. Cuando lo increpamos porque cruzaba en rojo y porque nosotros íbamos con niños, el señor enojado nos gritó que él estaba trabajando, cómo si eso fuera excusa para no respetar las normas. Ante nuestra sorpresa, el camión estaba levantando las vallas que cortan la Calle Recreativa, o sea que es un transporte de la Municipalidad de Rosario o contratado por ella. La Municipalidad nos cobra multas abultadas por cruzar un semáforo en rojo, como corresponde. ¿Cómo actúa con la gente que trabaja para ella? Realmente una vergüenza. Al camión le faltaba la patente en la parte trasera, sí la tenía en la delantera y era EYT 351.

María Ana Rossia

DNI 22.268.161

Palabras que llegan al alma

Últimamente en la comunidad terapéutica se nos da por festejar los cumpleaños de los hermanos en tratamiento, son encuentros donde se pone énfasis en el preparado del menú, hornear el pan y diseñar alguna torta, todo en un ambiente de armonía y responsabilidad donde "la palabra" es la herramienta terapéutica por excelencia. Allí, equipo y asistidos formamos un zócalo integral para resistir los embates de los malestares de esta cultura en descomposición. En esta ocasión, estábamos festejando los 30 años en casa de Andrés, que lleva en el programa ocho meses, actualmente está en la reinserción social, trabajando y teniendo actividades recreativas y académicas, asistiendo unas 25 horas por semana al modulo de centro de día. Luego del almuerzo estelar, la perra Loly y la gata Patty II merodeando los aromas provenientes de la cocina, escuchamos palabras de todos los miembros de la casa dirigidas hacia Andrés, hasta que el homenajeado tomo la posta antes de cortar la torta y hubo una frase de su discurso que me llegó al alma como un meteorito fulminante. Andrés dijo con la mirada conmovida: "No sé muy bien que será la felicidad, ni nunca me interesó, pero este momento con ustedes, en este lugar mágico, es lo más cerca que estuve de ser feliz". Con los aplausos, palabras finales y los ladridos de Loly nos fuimos integrando hacia una nueva actividad terapéutica, sólo que el eco de esas palabras seguían inflamando nuestras mentes de plenitud en este mediodía, como la primavera y sus constelaciones imperecederas.

Ovaldo S. Marrochi

Vamos camino a la "pobreza cero"

En el último discurso del presidente Macri demostró ser un gran sofista y una persona con iniquidad. Digo esto por querer presentar a los grupos concentrados y a los grandes empresarios como víctimas de los trabajadores. También expresó que nadie debe tener privilegios, parece que se olvidó de su grupo familiar que blanqueó por un decreto suyo 180 millones de dólares. Argentina es el país que mas se endeudó en el mundo. ¿Dónde fue ese dinero? Record de emisión monetaria (62.152 millones). Si el país tiene déficit, ¿por qué no les saca las retenciones al campo y a la minería. ¿Cómo es que les perdona las deudas a las empresas eléctricas? ¿Cuándo será que este gobierno piense y demuestre que sus medidas son para favorecer a los que menos tienen, jubilados y trabajadores? Siempre es para quienes más tienen. También dijo que hay que crear trabajo; el cinismo demostrado no tiene parangón ya que se han producido cierres de fábricas, empresas e innumerables despidos. Me pregunto si este gobierno va a seguir con el tema de "pobreza cero". Por favor, no lo expresen más. Pienso que por este camino no quedaremos ni un solo pobre porque no podremos subsistir más. Ahí si que tendrán razón: pobreza cero.

Néstor Cáceres

DNI 6.072.916

Es hora de resistir y exigir



Hoy tenemos un gobierno distinto, pero todavía hay inflación. Vivimos años de mentiras y engaños, sólo el fanatismo lo puede justificar. La verdad o la realidad más precisamente. Pobreza siempre hubo y se incrementó con los gobiernos denominados "populistas", y ahora tal vez se quiera mitigar. A lo mejor se logre, como tantas cosas que estuvieron mal en nuestro país. Esperemos. También hay y habrá robos o actitudes parecidas, como lo que me ha pasado en un bar de esos que están cerca del río, donde te cobran altas sumas de dinero por algo que sale dos mangos. Robos hay y habrá siempre; es hora de mirar bien hacia dónde vamos. Tratar de ganar el 500% es inhumano. Es hora de resistir, y de exigir aunque lo podamos pagar. Sería una actitud equilibrada para que en unidad mejoremos todos.

Carlos Bianchi

"Es ahora o nunca":que así sea

En una alocución bastante más extensa que en otras ocasiones, el primer mandatario, ante una platea de representantes de una gran mayoría de instituciones sociales, dio los indicios de las reformas que pretende en varias de las áreas que obstaculizan, que Argentina no pueda acompañar con un crecimiento adecuado, lo que otros países con menos recursos han logrado en esta hora del mundo. "Es ahora o nunca", dijo. Perfecto. Separemos de esta última frase la palabra "ahora". ¿Ustedes me podrían decir qué hará con los 1.700 empleados públicos, que se chocan entre ellos, en la biblioteca del Congreso de la Nación? Al igual que en otros tantos organismos del Estado diseminados por la República. Y hablando de ese mismo Congreso nacional, qué hacemos con el que sirve el café y gana doce veces más de sueldo que cualquier jubilado crucificado en la llamada "mínima". ¿Y también, me podrían explicar cuál es la derrota de la Procuradora que se va a fines de diciembre, pero leí en un diario, que en enero de 2018 comenzará a cobrar 300 mil pesos de jubilación por mes? Es ahora o nunca. Pero sigamos con la alocución diciendo "no se puede pedir plata prestada a los organismos de crédito internacionales porque no podemos gastar más de lo que recaudamos". El énfasis expuesto en estos "consensos básicos", fue meritorio y lógicamente compartido por todo argentino de bien, así lo expresaron las últimas elecciones.

Felipe Demauro