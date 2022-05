Se reactiva la noche rosarina y los boliches se adaptan a la pospandemia

En este nuevo formato, los clientes van temprano y cenan en el lugar, y a cambio no pagan entrada. Incluso, algunos comercios quieren arrancar a las 18 como after office y tener tres turnos, en especial para reforzar los viernes que son más flojos que los sábados. A nivel sanitario, se sigue ofreciendo el alcohol en gel en ingreso, baños y barras, pero ya no se pide y lo usa poca gente.