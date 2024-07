Rugby: Los Pumas cierran la ventana de julio ante Uruguay

Con el concordiense ex Atlético del Rosario Marcos Kremer como capitán; con Eduardo Bello, otro ex Plaza en la primera línea; con Pedro Rubiolo, con paso por Duendes y con los ex verdinegros Jerónimo de la Fuente y Santiago Chocobares como titulares en el centro de la cancha, Los Pumas cerrarán este sábado la ventana internacional de julio enfrentando al seleccionado de Uruguay en el estadio Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado).